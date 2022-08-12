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Минимальный размер пенсии в ДНР и ЛНР составит десять тысяч рублей - РИА Новости, 12.08.2022
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Минимальный размер пенсии в ДНР и ЛНР составит десять тысяч рублей
Минимальный размер пенсии в ДНР и ЛНР составит десять тысяч рублей - РИА Новости, 12.08.2022
Минимальный размер пенсии в ДНР и ЛНР составит десять тысяч рублей
Размер минимальной пенсии для жителей Донецкой и Луганской народных республик составит 10 тысяч рублей, соответствующие постановления обнародованы в пятницу. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T16:16
2022-08-12T16:16
в мире
денис пушилин
луганская народная республика
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Размер минимальной пенсии для жителей Донецкой и Луганской народных республик составит 10 тысяч рублей, соответствующие постановления обнародованы в пятницу."Установить с 01 июля по 31 декабря 2022 года размер минимальной пенсионной выплаты (с учетом надбавок, повышений, иных доплат к пенсии, за исключением надбавки к пенсии лицам, имеющим статус "Почетный донор Донецкой Народной Республики"), в том числе по случаю потери кормильца, на каждого нетрудоспособного члена семьи, - 10 000,00 (Десять тысяч) российских рублей 00 копеек", - говорится в постановлении госкомитета ДНР, которое опубликовано на сайте главы республики Дениса Пушилина.Правительство Луганской народной республики также увеличило размер минимальной пенсии в республике до 10 тысяч рублей, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
https://ria.ru/20220811/medvedev-1809017059.html
луганская народная республика
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в мире, денис пушилин, луганская народная республика, донецкая народная республика
В мире, Денис Пушилин, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
16:16 12.08.2022
 
Минимальный размер пенсии в ДНР и ЛНР составит десять тысяч рублей

Размер минимальной пенсии для жителей ДНР и ЛНР составит десять тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Размер минимальной пенсии для жителей Донецкой и Луганской народных республик составит 10 тысяч рублей, соответствующие постановления обнародованы в пятницу.
"Установить с 01 июля по 31 декабря 2022 года размер минимальной пенсионной выплаты (с учетом надбавок, повышений, иных доплат к пенсии, за исключением надбавки к пенсии лицам, имеющим статус "Почетный донор Донецкой Народной Республики"), в том числе по случаю потери кормильца, на каждого нетрудоспособного члена семьи, - 10 000,00 (Десять тысяч) российских рублей 00 копеек", - говорится в постановлении госкомитета ДНР, которое опубликовано на сайте главы республики Дениса Пушилина.
Правительство Луганской народной республики также увеличило размер минимальной пенсии в республике до 10 тысяч рублей, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
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В миреДенис ПушилинЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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