https://ria.ru/20220812/pensii-1809208617.html

Минимальный размер пенсии в ДНР и ЛНР составит десять тысяч рублей

Минимальный размер пенсии в ДНР и ЛНР составит десять тысяч рублей - РИА Новости, 12.08.2022

Минимальный размер пенсии в ДНР и ЛНР составит десять тысяч рублей

Размер минимальной пенсии для жителей Донецкой и Луганской народных республик составит 10 тысяч рублей, соответствующие постановления обнародованы в пятницу. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T16:16

2022-08-12T16:16

2022-08-12T16:16

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денис пушилин

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Размер минимальной пенсии для жителей Донецкой и Луганской народных республик составит 10 тысяч рублей, соответствующие постановления обнародованы в пятницу."Установить с 01 июля по 31 декабря 2022 года размер минимальной пенсионной выплаты (с учетом надбавок, повышений, иных доплат к пенсии, за исключением надбавки к пенсии лицам, имеющим статус "Почетный донор Донецкой Народной Республики"), в том числе по случаю потери кормильца, на каждого нетрудоспособного члена семьи, - 10 000,00 (Десять тысяч) российских рублей 00 копеек", - говорится в постановлении госкомитета ДНР, которое опубликовано на сайте главы республики Дениса Пушилина.Правительство Луганской народной республики также увеличило размер минимальной пенсии в республике до 10 тысяч рублей, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

https://ria.ru/20220811/medvedev-1809017059.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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в мире, денис пушилин, луганская народная республика, донецкая народная республика