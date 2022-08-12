https://ria.ru/20220812/paragvay-1809214165.html
США ввели санкции против вице-президента Парагвая
США ввели санкции против вице-президента Парагвая - РИА Новости, 12.08.2022
США ввели санкции против вице-президента Парагвая
США ввели санкции против вице-президента Парагвая Уго Веласкеса, посчитав его причастным к коррупции, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T16:29
2022-08-12T16:29
2022-08-12T16:29
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сша
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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. США ввели санкции против вице-президента Парагвая Уго Веласкеса, посчитав его причастным к коррупции, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."США ввели санкции против Веласкеса и юридического консультанта двухнациональной организации "Ясирета" Хуана Карлоса Дуарте за участие в значительной коррупции, включающей взятки чиновникам и вмешательство в общественные процессы", - говорится в распространенном заявлении Блинкена.По его словам, близкий соратник Веласкеса Дуарте предложил взятку чиновнику, якобы намереваясь препятствовать расследованию, угрожавшему вице-президенту и его финансовым интересам.Санкциям также подвергнуты ближайшие родственники Веласкеса и члены семьи Дуарте, заявил Блинкен.
https://ria.ru/20220217/sanktsii-1773281150.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, парагвай, сша, энтони блинкен
В мире, Парагвай, США, Энтони Блинкен
США ввели санкции против вице-президента Парагвая
Госсекретарь Блинкен: США ввели санкции против вице-президента Парагвая Уго Веласкеса
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. США ввели санкции против вице-президента Парагвая Уго Веласкеса, посчитав его причастным к коррупции, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"США ввели санкции против Веласкеса и юридического консультанта двухнациональной организации "Ясирета" Хуана Карлоса Дуарте за участие в значительной коррупции, включающей взятки чиновникам и вмешательство в общественные процессы", - говорится в распространенном заявлении Блинкена.
По его словам, близкий соратник Веласкеса Дуарте предложил взятку чиновнику, якобы намереваясь препятствовать расследованию, угрожавшему вице-президенту и его финансовым интересам.
Санкциям также подвергнуты ближайшие родственники Веласкеса и члены семьи Дуарте, заявил Блинкен.