https://ria.ru/20220812/paragvay-1809214165.html

США ввели санкции против вице-президента Парагвая

США ввели санкции против вице-президента Парагвая - РИА Новости, 12.08.2022

США ввели санкции против вице-президента Парагвая

США ввели санкции против вице-президента Парагвая Уго Веласкеса, посчитав его причастным к коррупции, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T16:29

2022-08-12T16:29

2022-08-12T16:29

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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. США ввели санкции против вице-президента Парагвая Уго Веласкеса, посчитав его причастным к коррупции, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."США ввели санкции против Веласкеса и юридического консультанта двухнациональной организации "Ясирета" Хуана Карлоса Дуарте за участие в значительной коррупции, включающей взятки чиновникам и вмешательство в общественные процессы", - говорится в распространенном заявлении Блинкена.По его словам, близкий соратник Веласкеса Дуарте предложил взятку чиновнику, якобы намереваясь препятствовать расследованию, угрожавшему вице-президенту и его финансовым интересам.Санкциям также подвергнуты ближайшие родственники Веласкеса и члены семьи Дуарте, заявил Блинкен.

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Дарья Буймова

в мире, парагвай, сша, энтони блинкен