Рейтинг@Mail.ru
США ввели санкции против вице-президента Парагвая - РИА Новости, 12.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220812/paragvay-1809214165.html
США ввели санкции против вице-президента Парагвая
США ввели санкции против вице-президента Парагвая - РИА Новости, 12.08.2022
США ввели санкции против вице-президента Парагвая
США ввели санкции против вице-президента Парагвая Уго Веласкеса, посчитав его причастным к коррупции, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T16:29
2022-08-12T16:29
в мире
парагвай
сша
энтони блинкен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151028/83/1510288345_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_50ac9e451ad1a6667c997d725c58e358.jpg
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. США ввели санкции против вице-президента Парагвая Уго Веласкеса, посчитав его причастным к коррупции, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."США ввели санкции против Веласкеса и юридического консультанта двухнациональной организации "Ясирета" Хуана Карлоса Дуарте за участие в значительной коррупции, включающей взятки чиновникам и вмешательство в общественные процессы", - говорится в распространенном заявлении Блинкена.По его словам, близкий соратник Веласкеса Дуарте предложил взятку чиновнику, якобы намереваясь препятствовать расследованию, угрожавшему вице-президенту и его финансовым интересам.Санкциям также подвергнуты ближайшие родственники Веласкеса и члены семьи Дуарте, заявил Блинкен.
https://ria.ru/20220217/sanktsii-1773281150.html
парагвай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151028/83/1510288345_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_6ffca1ea1019525a2330b4ebe5dfd5cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, парагвай, сша, энтони блинкен
В мире, Парагвай, США, Энтони Блинкен
16:29 12.08.2022
 
США ввели санкции против вице-президента Парагвая

Госсекретарь Блинкен: США ввели санкции против вице-президента Парагвая Уго Веласкеса

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкАсунсьон
Асунсьон - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Асунсьон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. США ввели санкции против вице-президента Парагвая Уго Веласкеса, посчитав его причастным к коррупции, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"США ввели санкции против Веласкеса и юридического консультанта двухнациональной организации "Ясирета" Хуана Карлоса Дуарте за участие в значительной коррупции, включающей взятки чиновникам и вмешательство в общественные процессы", - говорится в распространенном заявлении Блинкена.
По его словам, близкий соратник Веласкеса Дуарте предложил взятку чиновнику, якобы намереваясь препятствовать расследованию, угрожавшему вице-президенту и его финансовым интересам.
Санкциям также подвергнуты ближайшие родственники Веласкеса и члены семьи Дуарте, заявил Блинкен.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 11:33
Европарламент призвал добавить коррупцию в список преступлений для санкций
 
В миреПарагвайСШАЭнтони Блинкен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала