https://ria.ru/20220812/pakhota-1809252176.html

В Ленобласти стартовал девятый Открытый чемпионат России по пахоте

В Ленобласти стартовал девятый Открытый чемпионат России по пахоте - РИА Новости, 12.08.2022

В Ленобласти стартовал девятый Открытый чемпионат России по пахоте

В Ленинградской области стартовал 9-й Открытый чемпионат России по пахоте — гостям представили около 200 единиц техники российского и белорусского производства, РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T18:08

2022-08-12T18:08

2022-08-12T18:08

ленинградская область

александр дрозденко

дмитрий патрушев

ростсельмаш

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг — РИА Новости. В Ленинградской области стартовал 9-й Открытый чемпионат России по пахоте — гостям представили около 200 единиц техники российского и белорусского производства, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Старт чемпионату дали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев который передал участникам чемпионата приветствие президента России."Ленинградская область – один из ведущих производителей продукции АПК России. Нам приятно, что заслуги региона отмечены высокой честью проведения на нашей земле российского чемпионата по пахоте. На неделю Ленинградская область стала центром аграрной жизни России. Мы всегда рады гостям, рады делиться опытом, знаниям и всем, что приносит наша земля", – подчеркнул Дрозденко.Губернатор и министр прошли по павильонам выставки "Аграрная неделя Ленинградской области", осмотрели экспозиции техники ГК "Ростсельмаш", АО "Петербургский тракторный завод". Гостям показали работу современной техники в поле. Как уточнили в пресс-службе, на выставке в рамках чемпионата по пахоте представлено около 200 единиц техники производства России и Белоруссии общей стоимостью более 1 миллиарда рублей."Сегодня сельхозпредприятия Ленинградской области смогут купить выставленную технику с государственной субсидией. В области действует программа технической и технологической модернизации, в рамках которой бюджет региона оплачивает до 50% стоимости машин и оборудования. В итоге, аграрный комплекс Ленинградской области ― один из самых инновационных в России. Современная техника и опыт позволяют нам показывать высокие результаты", ― напомнил Дрозденко.В областной администрации отметили, что с начала 2022 года аграриями региона с государственной поддержкой приобретено 389 единиц техники на сумму 1,7 миллиарда рублей, сумма субсидии – 406,6 миллиона рублей.

https://ria.ru/20220812/yarmarka-1809241613.html

https://ria.ru/20220812/vyborg-1809156180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, дмитрий патрушев, ростсельмаш