https://ria.ru/20220812/otravlenie-1809114736.html
Пятеро подростков отравились таблетками и алкоголем в Уфе
Пятеро подростков отравились таблетками и алкоголем в Уфе - РИА Новости, 12.08.2022
Пятеро подростков отравились таблетками и алкоголем в Уфе
Пять подростков 14-15 лет отравились таблетками и алкоголем в Уфе - трое находятся в тяжелом состоянии, следует из сообщений республиканских прокуратуры и... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:35
2022-08-12T12:35
2022-08-12T14:12
происшествия
здоровье - общество
республика башкортостан
уфа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
УФА, 12 авг - РИА Новости. Пять подростков 14-15 лет отравились таблетками и алкоголем в Уфе - трое находятся в тяжелом состоянии, следует из сообщений республиканских прокуратуры и Минздрава."По предварительным данным, мальчик и трое девочек были в гостях у своей несовершеннолетней знакомой в квартире по улице Гагарина, где употребили алкоголь и таблетки. Дети находились без присмотра взрослых", - говорится в релизе надзорного ведомства. Сейчас они в больнице: как уточнили РИА Новости в Минздраве Башкирии, трое подростков находятся в тяжелом состоянии, двое - в средней тяжести.Прокуратура начала проверку по факту случившегося, в ходе которой выяснит "причины и обстоятельства произошедшего", а также оценит действия родителей подростков и работу местных чиновников.В СУСК РФ по Башкирии сообщают, что следователи также организовали проверку по факту случившегося. "По предварительным данным, с 11 по 12 августа компания подростков, находясь в квартире родственников одной из девочек, в немедицинских целях употребила лекарственный препарат, в результате почувствовала ухудшение здоровья. Утром их обнаружила хозяйка квартиры и обратилась за помощью", - поясняет ведомство.
https://ria.ru/20220204/otravlenie-1771180274.html
республика башкортостан
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, республика башкортостан, уфа
Происшествия, Здоровье - Общество, Республика Башкортостан, Уфа
12:35 12.08.2022 (обновлено: 14:12 12.08.2022)
Пятеро подростков отравились таблетками и алкоголем в Уфе
В Уфе пятеро подростков отравились таблетками и алкоголем, трое в тяжелом состоянии
УФА, 12 авг - РИА Новости. Пять подростков 14-15 лет отравились таблетками и алкоголем в Уфе - трое находятся в тяжелом состоянии, следует из сообщений республиканских прокуратуры и Минздрава.
"По предварительным данным, мальчик и трое девочек были в гостях у своей несовершеннолетней знакомой в квартире по улице Гагарина, где употребили алкоголь и таблетки. Дети находились без присмотра взрослых", - говорится в релизе надзорного ведомства. Сейчас они в больнице: как уточнили РИА Новости в Минздраве Башкирии, трое подростков находятся в тяжелом состоянии, двое - в средней тяжести.
Прокуратура начала проверку по факту случившегося, в ходе которой выяснит "причины и обстоятельства произошедшего", а также оценит действия родителей подростков и работу местных чиновников.
В СУСК РФ по Башкирии сообщают, что следователи также организовали проверку по факту случившегося. "По предварительным данным, с 11 по 12 августа компания подростков, находясь в квартире родственников одной из девочек, в немедицинских целях употребила лекарственный препарат, в результате почувствовала ухудшение здоровья. Утром их обнаружила хозяйка квартиры и обратилась за помощью", - поясняет ведомство.