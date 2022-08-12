Рейтинг@Mail.ru
Пятеро подростков отравились таблетками и алкоголем в Уфе - РИА Новости, 12.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220812/otravlenie-1809114736.html
Пятеро подростков отравились таблетками и алкоголем в Уфе
Пятеро подростков отравились таблетками и алкоголем в Уфе - РИА Новости, 12.08.2022
Пятеро подростков отравились таблетками и алкоголем в Уфе
Пять подростков 14-15 лет отравились таблетками и алкоголем в Уфе - трое находятся в тяжелом состоянии, следует из сообщений республиканских прокуратуры и... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:35
2022-08-12T14:12
происшествия
здоровье - общество
республика башкортостан
уфа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
УФА, 12 авг - РИА Новости. Пять подростков 14-15 лет отравились таблетками и алкоголем в Уфе - трое находятся в тяжелом состоянии, следует из сообщений республиканских прокуратуры и Минздрава."По предварительным данным, мальчик и трое девочек были в гостях у своей несовершеннолетней знакомой в квартире по улице Гагарина, где употребили алкоголь и таблетки. Дети находились без присмотра взрослых", - говорится в релизе надзорного ведомства. Сейчас они в больнице: как уточнили РИА Новости в Минздраве Башкирии, трое подростков находятся в тяжелом состоянии, двое - в средней тяжести.Прокуратура начала проверку по факту случившегося, в ходе которой выяснит "причины и обстоятельства произошедшего", а также оценит действия родителей подростков и работу местных чиновников.В СУСК РФ по Башкирии сообщают, что следователи также организовали проверку по факту случившегося. "По предварительным данным, с 11 по 12 августа компания подростков, находясь в квартире родственников одной из девочек, в немедицинских целях употребила лекарственный препарат, в результате почувствовала ухудшение здоровья. Утром их обнаружила хозяйка квартиры и обратилась за помощью", - поясняет ведомство.
https://ria.ru/20220204/otravlenie-1771180274.html
республика башкортостан
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, республика башкортостан, уфа
Происшествия, Здоровье - Общество, Республика Башкортостан, Уфа
12:35 12.08.2022 (обновлено: 14:12 12.08.2022)
 
Пятеро подростков отравились таблетками и алкоголем в Уфе

В Уфе пятеро подростков отравились таблетками и алкоголем, трое в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 12 авг - РИА Новости. Пять подростков 14-15 лет отравились таблетками и алкоголем в Уфе - трое находятся в тяжелом состоянии, следует из сообщений республиканских прокуратуры и Минздрава.
"По предварительным данным, мальчик и трое девочек были в гостях у своей несовершеннолетней знакомой в квартире по улице Гагарина, где употребили алкоголь и таблетки. Дети находились без присмотра взрослых", - говорится в релизе надзорного ведомства. Сейчас они в больнице: как уточнили РИА Новости в Минздраве Башкирии, трое подростков находятся в тяжелом состоянии, двое - в средней тяжести.
Прокуратура начала проверку по факту случившегося, в ходе которой выяснит "причины и обстоятельства произошедшего", а также оценит действия родителей подростков и работу местных чиновников.
В СУСК РФ по Башкирии сообщают, что следователи также организовали проверку по факту случившегося. "По предварительным данным, с 11 по 12 августа компания подростков, находясь в квартире родственников одной из девочек, в немедицинских целях употребила лекарственный препарат, в результате почувствовала ухудшение здоровья. Утром их обнаружила хозяйка квартиры и обратилась за помощью", - поясняет ведомство.
Алкогольная интоксикация - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 23:18
Алкогольная интоксикация: как помочь человеку с сильным отравлением
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРеспублика БашкортостанУфа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала