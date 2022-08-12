https://ria.ru/20220812/otravlenie-1809114736.html

Пятеро подростков отравились таблетками и алкоголем в Уфе

Пятеро подростков отравились таблетками и алкоголем в Уфе - РИА Новости, 12.08.2022

Пятеро подростков отравились таблетками и алкоголем в Уфе

Пять подростков 14-15 лет отравились таблетками и алкоголем в Уфе - трое находятся в тяжелом состоянии, следует из сообщений республиканских прокуратуры и... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T12:35

2022-08-12T12:35

2022-08-12T14:12

происшествия

здоровье - общество

республика башкортостан

уфа

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УФА, 12 авг - РИА Новости. Пять подростков 14-15 лет отравились таблетками и алкоголем в Уфе - трое находятся в тяжелом состоянии, следует из сообщений республиканских прокуратуры и Минздрава."По предварительным данным, мальчик и трое девочек были в гостях у своей несовершеннолетней знакомой в квартире по улице Гагарина, где употребили алкоголь и таблетки. Дети находились без присмотра взрослых", - говорится в релизе надзорного ведомства. Сейчас они в больнице: как уточнили РИА Новости в Минздраве Башкирии, трое подростков находятся в тяжелом состоянии, двое - в средней тяжести.Прокуратура начала проверку по факту случившегося, в ходе которой выяснит "причины и обстоятельства произошедшего", а также оценит действия родителей подростков и работу местных чиновников.В СУСК РФ по Башкирии сообщают, что следователи также организовали проверку по факту случившегося. "По предварительным данным, с 11 по 12 августа компания подростков, находясь в квартире родственников одной из девочек, в немедицинских целях употребила лекарственный препарат, в результате почувствовала ухудшение здоровья. Утром их обнаружила хозяйка квартиры и обратилась за помощью", - поясняет ведомство.

https://ria.ru/20220204/otravlenie-1771180274.html

республика башкортостан

уфа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, республика башкортостан, уфа