https://ria.ru/20220812/ospa-1809306834.html

ВОЗ переименовала два варианта оспы обезьян

ВОЗ переименовала два варианта оспы обезьян - РИА Новости, 12.08.2022

ВОЗ переименовала два варианта оспы обезьян

Группа экспертов ВОЗ официально переименовала два варианта оспы обезьян, названия которых считали дискриминационными для Африки, говорится в пятницу в... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T23:10

2022-08-12T23:10

2022-08-12T23:21

здоровье - общество

тедрос адханом гебрейесус

африка

европа

воз

в мире

оспа обезьян

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ЖЕНЕВА, 12 авг - РИА Новости. Группа экспертов ВОЗ официально переименовала два варианта оспы обезьян, названия которых считали дискриминационными для Африки, говорится в пятницу в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения.Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что организация намерена переименовать вирус оспы обезьян в ближайшее время по просьбе ученых. ВОЗ считала, что необходимо найти название, которое не выделяет страны Африки и, в частности, названия штаммов."Достигнут консенсус в отношении того, чтобы теперь называть бывшая клада бассейна Конго (Центральная Африка) "клада один (I)", а бывшая западноафриканская, клада - "клада два (II)". Кроме того, было решено, что клада II состоит из двух подвидов", - говорится в документе.ВОЗ признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметил, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где риск высок.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

https://ria.ru/20220804/pandemiya-1807257301.html

африка

европа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, африка, европа, воз, в мире, оспа обезьян