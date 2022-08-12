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ВОЗ переименовала два варианта оспы обезьян - РИА Новости, 12.08.2022
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ВОЗ переименовала два варианта оспы обезьян
ВОЗ переименовала два варианта оспы обезьян - РИА Новости, 12.08.2022
ВОЗ переименовала два варианта оспы обезьян
Группа экспертов ВОЗ официально переименовала два варианта оспы обезьян, названия которых считали дискриминационными для Африки, говорится в пятницу в... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T23:10
2022-08-12T23:21
здоровье - общество
тедрос адханом гебрейесус
африка
европа
воз
в мире
оспа обезьян
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ЖЕНЕВА, 12 авг - РИА Новости. Группа экспертов ВОЗ официально переименовала два варианта оспы обезьян, названия которых считали дискриминационными для Африки, говорится в пятницу в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения.Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что организация намерена переименовать вирус оспы обезьян в ближайшее время по просьбе ученых. ВОЗ считала, что необходимо найти название, которое не выделяет страны Африки и, в частности, названия штаммов."Достигнут консенсус в отношении того, чтобы теперь называть бывшая клада бассейна Конго (Центральная Африка) "клада один (I)", а бывшая западноафриканская, клада - "клада два (II)". Кроме того, было решено, что клада II состоит из двух подвидов", - говорится в документе.ВОЗ признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметил, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где риск высок.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
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здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, африка, европа, воз, в мире, оспа обезьян
Здоровье - Общество, Тедрос Адханом Гебрейесус, Африка, Европа, ВОЗ, В мире, Оспа обезьян
23:10 12.08.2022 (обновлено: 23:21 12.08.2022)
 
ВОЗ переименовала два варианта оспы обезьян

ВОЗ переименовала два варианта оспы обезьян, чьи названия сочли дискриминационными

© AP Photo / CDCРуки пациента с обезьяньей оспой
Руки пациента с обезьяньей оспой - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / CDC
Руки пациента с обезьяньей оспой. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 12 авг - РИА Новости. Группа экспертов ВОЗ официально переименовала два варианта оспы обезьян, названия которых считали дискриминационными для Африки, говорится в пятницу в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что организация намерена переименовать вирус оспы обезьян в ближайшее время по просьбе ученых. ВОЗ считала, что необходимо найти название, которое не выделяет страны Африки и, в частности, названия штаммов.
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"Достигнут консенсус в отношении того, чтобы теперь называть бывшая клада бассейна Конго (Центральная Африка) "клада один (I)", а бывшая западноафриканская, клада - "клада два (II)". Кроме того, было решено, что клада II состоит из двух подвидов", - говорится в документе.
ВОЗ признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметил, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где риск высок.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
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Оспа обезьян: симптомы, летальность и карта распространения заболевания
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Здоровье - ОбществоТедрос Адханом ГебрейесусАфрикаЕвропаВОЗВ миреОспа обезьян
 
 
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