https://ria.ru/20220812/opros-1809045563.html

Опрос: три четверти американцев не удовлетворены положением дел в стране

Опрос: три четверти американцев не удовлетворены положением дел в стране - РИА Новости, 12.08.2022

Опрос: три четверти американцев не удовлетворены положением дел в стране

Три четверти американцев не удовлетворены положением дел в стране, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на собственный опрос. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T04:17

2022-08-12T04:17

2022-08-12T04:17

в мире

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Три четверти американцев не удовлетворены положением дел в стране, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на собственный опрос."Семьдесят пять процентов не удовлетворены тем, как развиваются события в стране сейчас", - сообщает телеканал.Эта цифра выросла с 67% в мае и с 53% в апреле прошлого года, говорится в сообщении.За 15 месяцев, говорится в сообщении, недовольных демократов стало 56%. На 100 дней президентства Джо Байдена таких было только 20%.Телеканал провел опрос 6-9 августа совместно с Beacon Research и Shaw & Company Research, в нем участвовали 1002 зарегистрированных избирателя, случайно отобранных по всей стране, погрешность составляет 3%.

https://ria.ru/20220810/politika-1808374497.html

сша

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в мире, джо байден, сша