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Суд приобщил согласие Трампа на публикацию описи изъятого при обыске - РИА Новости, 12.08.2022
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Суд приобщил согласие Трампа на публикацию описи изъятого при обыске
Суд приобщил согласие Трампа на публикацию описи изъятого при обыске - РИА Новости, 12.08.2022
Суд приобщил согласие Трампа на публикацию описи изъятого при обыске
Суд во Флориде приобщил согласие бывшего президента США Дональда Трампа на публикацию ордера на обыск его имения и описи изъятого ФБР, следует из опубликованных РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T22:03
2022-08-12T22:57
в мире
дональд трамп
сша
фбр
федеральное бюро расследований сша
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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Суд во Флориде приобщил согласие бывшего президента США Дональда Трампа на публикацию ордера на обыск его имения и описи изъятого ФБР, следует из опубликованных документов."Я не только не стану возражать против публикации документов, связанных с неамериканским, безосновательным и ненужным обыском и взломом моего дома в Палм Бич, я пойду дальше и призову к их немедленной публикации", - говорится в заявлении Трампа, приобщенном к делу.Документ опубликован в судебной базе.
https://radiosputnik.ria.ru/20220812/tramp-1809301618.html
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в мире, дональд трамп, сша, фбр, федеральное бюро расследований сша
В мире, Дональд Трамп, США, ФБР, Федеральное бюро расследований США
22:03 12.08.2022 (обновлено: 22:57 12.08.2022)
 
Суд приобщил согласие Трампа на публикацию описи изъятого при обыске

Суд приобщил согласие Трампа на публикацию ордера на обыск его имения и описи изъятого ФБР

© AP Photo / Terry RennaСотрудники секретной службы возле дома Дональда Трампа в Мар-а-Лаго
Сотрудники секретной службы возле дома Дональда Трампа в Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Terry Renna
Сотрудники секретной службы возле дома Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Суд во Флориде приобщил согласие бывшего президента США Дональда Трампа на публикацию ордера на обыск его имения и описи изъятого ФБР, следует из опубликованных документов.
"Я не только не стану возражать против публикации документов, связанных с неамериканским, безосновательным и ненужным обыском и взломом моего дома в Палм Бич, я пойду дальше и призову к их немедленной публикации", - говорится в заявлении Трампа, приобщенном к делу.
Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 22:26В мире
Politico: расследование ФБР может обернуться для Трампа тюремным сроком
Документ опубликован в судебной базе.
 
В миреДональд ТрампСШАФБРФедеральное бюро расследований США
 
 
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