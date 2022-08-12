https://ria.ru/20220812/opis-1809305151.html

Суд приобщил согласие Трампа на публикацию описи изъятого при обыске

Суд приобщил согласие Трампа на публикацию описи изъятого при обыске - РИА Новости, 12.08.2022

Суд приобщил согласие Трампа на публикацию описи изъятого при обыске

Суд во Флориде приобщил согласие бывшего президента США Дональда Трампа на публикацию ордера на обыск его имения и описи изъятого ФБР, следует из опубликованных РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T22:03

2022-08-12T22:03

2022-08-12T22:57

в мире

дональд трамп

сша

фбр

федеральное бюро расследований сша

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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Суд во Флориде приобщил согласие бывшего президента США Дональда Трампа на публикацию ордера на обыск его имения и описи изъятого ФБР, следует из опубликованных документов."Я не только не стану возражать против публикации документов, связанных с неамериканским, безосновательным и ненужным обыском и взломом моего дома в Палм Бич, я пойду дальше и призову к их немедленной публикации", - говорится в заявлении Трампа, приобщенном к делу.Документ опубликован в судебной базе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220812/tramp-1809301618.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дональд трамп, сша, фбр, федеральное бюро расследований сша