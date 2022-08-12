https://ria.ru/20220812/opis-1809305151.html
Суд приобщил согласие Трампа на публикацию описи изъятого при обыске
Суд приобщил согласие Трампа на публикацию описи изъятого при обыске - РИА Новости, 12.08.2022
Суд приобщил согласие Трампа на публикацию описи изъятого при обыске
Суд во Флориде приобщил согласие бывшего президента США Дональда Трампа на публикацию ордера на обыск его имения и описи изъятого ФБР, следует из опубликованных РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T22:03
2022-08-12T22:03
2022-08-12T22:57
в мире
дональд трамп
сша
фбр
федеральное бюро расследований сша
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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Суд во Флориде приобщил согласие бывшего президента США Дональда Трампа на публикацию ордера на обыск его имения и описи изъятого ФБР, следует из опубликованных документов."Я не только не стану возражать против публикации документов, связанных с неамериканским, безосновательным и ненужным обыском и взломом моего дома в Палм Бич, я пойду дальше и призову к их немедленной публикации", - говорится в заявлении Трампа, приобщенном к делу.Документ опубликован в судебной базе.
https://radiosputnik.ria.ru/20220812/tramp-1809301618.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, сша, фбр, федеральное бюро расследований сша
В мире, Дональд Трамп, США, ФБР, Федеральное бюро расследований США
22:03 12.08.2022 (обновлено: 22:57 12.08.2022)
Суд приобщил согласие Трампа на публикацию описи изъятого при обыске
Суд приобщил согласие Трампа на публикацию ордера на обыск его имения и описи изъятого ФБР