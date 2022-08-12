https://ria.ru/20220812/oon-1809260733.html

В Госдепе считают, что статус России в Совбезе ООН останется прежним

В Госдепе считают, что статус России в Совбезе ООН останется прежним - РИА Новости, 12.08.2022

В Госдепе считают, что статус России в Совбезе ООН останется прежним

Статус России в международных организациях, включая Совет безопасности ООН, в результате специальной военной операции на Украине не изменится, такое мнение... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T18:41

2022-08-12T18:41

2022-08-12T18:41

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санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Статус России в международных организациях, включая Совет безопасности ООН, в результате специальной военной операции на Украине не изменится, такое мнение высказал в пятницу представитель государственного департамента США на брифинге для журналистов."Маловероятно, что статус России в таких организациях может фундаментально измениться", - сообщил он. Чиновник отметил, что Россию, по мнению Вашингтона, ждет большая изоляция в дипломатических кругах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220629/oon-1799138897.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, оон, совет безопасности оон, сша, государственный департамент сша, санкции в отношении россии