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В Госдепе считают, что статус России в Совбезе ООН останется прежним - РИА Новости, 12.08.2022
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В Госдепе считают, что статус России в Совбезе ООН останется прежним
В Госдепе считают, что статус России в Совбезе ООН останется прежним - РИА Новости, 12.08.2022
В Госдепе считают, что статус России в Совбезе ООН останется прежним
Статус России в международных организациях, включая Совет безопасности ООН, в результате специальной военной операции на Украине не изменится, такое мнение... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T18:41
2022-08-12T18:41
в мире
россия
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совет безопасности оон
сша
государственный департамент сша
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Статус России в международных организациях, включая Совет безопасности ООН, в результате специальной военной операции на Украине не изменится, такое мнение высказал в пятницу представитель государственного департамента США на брифинге для журналистов."Маловероятно, что статус России в таких организациях может фундаментально измениться", - сообщил он. Чиновник отметил, что Россию, по мнению Вашингтона, ждет большая изоляция в дипломатических кругах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, россия, оон, совет безопасности оон, сша, государственный департамент сша, санкции в отношении россии
В мире, Россия, ООН, Совет Безопасности ООН, США, Государственный департамент США, Санкции в отношении России
18:41 12.08.2022
 
В Госдепе считают, что статус России в Совбезе ООН останется прежним

Представитель Госдепа США назвал изменение статуса России в Совбезе ООН маловероятным

© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Статус России в международных организациях, включая Совет безопасности ООН, в результате специальной военной операции на Украине не изменится, такое мнение высказал в пятницу представитель государственного департамента США на брифинге для журналистов.
"Маловероятно, что статус России в таких организациях может фундаментально измениться", - сообщил он. Чиновник отметил, что Россию, по мнению Вашингтона, ждет большая изоляция в дипломатических кругах.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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В миреРоссияООНСовет Безопасности ООНСШАГосударственный департамент СШАСанкции в отношении России
 
 
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