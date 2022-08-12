https://ria.ru/20220812/omsk-1809236878.html

Глава регионального главка МЧС отправился на место обрушения в Омске

Глава регионального главка МЧС отправился на место обрушения в Омске - РИА Новости, 12.08.2022

Глава регионального главка МЧС отправился на место обрушения в Омске

Глава МЧС России Александр Куренков направил на место обрушения жилого дома в Омске начальника регионального главка и поручил доложить о причинах ЧП, сообщили... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T17:31

2022-08-12T17:31

2022-08-12T17:31

происшествия

жилье

александр бурков

омск

омская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обрушение пятиэтажки в омске

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков направил на место обрушения жилого дома в Омске начальника регионального главка и поручил доложить о причинах ЧП, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."Я лично слежу за развитием ситуации и жду выводов комиссии о причинах обрушения", - цитируют его в пресс-службе.Министр направил на место аварии начальника регионального главка МЧС для "выполнения всего комплекса мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации". Там сейчас работает оперативный штаб, к операции привлечена аэромобильная группировка МЧС.Глава МЧС также поручил помочь жильцам: обеспечить их расселение, оценить состояние дома, помочь с восстановлением документов, подготовиться к 1 сентября и устроить детей в школы и детские сады по временным адресам.В пятницу в Омске произошло частичное обрушение жилой пятиэтажки по улице 20-го Партсъезда. Упала стена с первого по пятый этажи, общая площадь обрушения составила 200 квадратных метров. Пострадавших нет. Предварительная причина ЧП - ветхость здания.Жители дома ранее показали РИА Новости трещины в других частях здания и посетовали, что его до сих пор не признавали аварийным, хотя разбирательства идут уже давно.Губернатор Омской области Александр Бурков в свою очередь пообещал разобраться, почему были проигнорированы обращения жителей. По его словам, власти знали о проблеме с домом, "но, видимо, ей не придали должную значимость". Впереди, отметил губернатор, "разбор полетов".

https://ria.ru/20220812/omsk-1809232121.html

https://ria.ru/20220812/obrushenie-1809201245.html

омск

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, жилье, александр бурков, омск, омская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение пятиэтажки в омске