https://ria.ru/20220812/omsk-1809232121.html
Жильцов рухнувшей в Омске пятиэтажки разместят в гимназии и гостинице
Жильцов рухнувшей в Омске пятиэтажки разместят в гимназии и гостинице - РИА Новости, 12.08.2022
Жильцов рухнувшей в Омске пятиэтажки разместят в гимназии и гостинице
Жильцов омской пятиэтажки, у которой обрушилась стена, разместят в гимназии № 12 и гостинице "Иртыш", рассказал журналистам первый заместитель председателя... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T17:21
2022-08-12T17:21
2022-08-12T17:21
происшествия
жилье
омск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обрушение пятиэтажки в омске
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ОМСК, 12 авг - РИА Новости. Жильцов омской пятиэтажки, у которой обрушилась стена, разместят в гимназии № 12 и гостинице "Иртыш", рассказал журналистам первый заместитель председателя правительства Омской области Валерий Бойко.Чиновник прокомментировал ситуацию с домом по улице 20 Партсъезда в Омске."Все жильцы эвакуированы и находятся вне дома. Сейчас специалисты управления ГУ МЧС пройдут и посмотрят, возможно ли нахождение людей в этом доме, чтобы нам лишних людей пока не отселять. Тем, кто не сможет вернуться в квартиры в обязательном порядке будут обеспечены пункты временного размещения. Это гостиница "Иртыш", маневренный жилой фонд и гимназия номер 12", - пояснил Бойко.Власти выясняют количество мест для расселения. Пока людей не подпускают к дому из-за угрозы дальнейшего разрушения.
https://ria.ru/20220812/obrushenie-1809201245.html
https://ria.ru/20220812/obrushenie-1809211816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, омск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение пятиэтажки в омске
Происшествия, Жилье, Омск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение пятиэтажки в Омске
Жильцов рухнувшей в Омске пятиэтажки разместят в гимназии и гостинице
Жильцов рухнувшей в Омске пятиэтажки разместят в гимназии № 12 и гостинице "Иртыш"