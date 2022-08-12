https://ria.ru/20220812/omsk-1809232121.html

Жильцов рухнувшей в Омске пятиэтажки разместят в гимназии и гостинице

Жильцов рухнувшей в Омске пятиэтажки разместят в гимназии и гостинице - РИА Новости, 12.08.2022

Жильцов рухнувшей в Омске пятиэтажки разместят в гимназии и гостинице

Жильцов омской пятиэтажки, у которой обрушилась стена, разместят в гимназии № 12 и гостинице "Иртыш", рассказал журналистам первый заместитель председателя... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T17:21

2022-08-12T17:21

2022-08-12T17:21

происшествия

жилье

омск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обрушение пятиэтажки в омске

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ОМСК, 12 авг - РИА Новости. Жильцов омской пятиэтажки, у которой обрушилась стена, разместят в гимназии № 12 и гостинице "Иртыш", рассказал журналистам первый заместитель председателя правительства Омской области Валерий Бойко.Чиновник прокомментировал ситуацию с домом по улице 20 Партсъезда в Омске."Все жильцы эвакуированы и находятся вне дома. Сейчас специалисты управления ГУ МЧС пройдут и посмотрят, возможно ли нахождение людей в этом доме, чтобы нам лишних людей пока не отселять. Тем, кто не сможет вернуться в квартиры в обязательном порядке будут обеспечены пункты временного размещения. Это гостиница "Иртыш", маневренный жилой фонд и гимназия номер 12", - пояснил Бойко.Власти выясняют количество мест для расселения. Пока людей не подпускают к дому из-за угрозы дальнейшего разрушения.

https://ria.ru/20220812/obrushenie-1809201245.html

https://ria.ru/20220812/obrushenie-1809211816.html

омск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, жилье, омск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение пятиэтажки в омске