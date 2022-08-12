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Жильцов рухнувшей в Омске пятиэтажки разместят в гимназии и гостинице - РИА Новости, 12.08.2022
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Жильцов рухнувшей в Омске пятиэтажки разместят в гимназии и гостинице
Жильцов рухнувшей в Омске пятиэтажки разместят в гимназии и гостинице - РИА Новости, 12.08.2022
Жильцов рухнувшей в Омске пятиэтажки разместят в гимназии и гостинице
Жильцов омской пятиэтажки, у которой обрушилась стена, разместят в гимназии № 12 и гостинице "Иртыш", рассказал журналистам первый заместитель председателя... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T17:21
2022-08-12T17:21
происшествия
жилье
омск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обрушение пятиэтажки в омске
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ОМСК, 12 авг - РИА Новости. Жильцов омской пятиэтажки, у которой обрушилась стена, разместят в гимназии № 12 и гостинице "Иртыш", рассказал журналистам первый заместитель председателя правительства Омской области Валерий Бойко.Чиновник прокомментировал ситуацию с домом по улице 20 Партсъезда в Омске."Все жильцы эвакуированы и находятся вне дома. Сейчас специалисты управления ГУ МЧС пройдут и посмотрят, возможно ли нахождение людей в этом доме, чтобы нам лишних людей пока не отселять. Тем, кто не сможет вернуться в квартиры в обязательном порядке будут обеспечены пункты временного размещения. Это гостиница "Иртыш", маневренный жилой фонд и гимназия номер 12", - пояснил Бойко.Власти выясняют количество мест для расселения. Пока людей не подпускают к дому из-за угрозы дальнейшего разрушения.
https://ria.ru/20220812/obrushenie-1809201245.html
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происшествия, жилье, омск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение пятиэтажки в омске
Происшествия, Жилье, Омск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение пятиэтажки в Омске
17:21 12.08.2022
 
Жильцов рухнувшей в Омске пятиэтажки разместят в гимназии и гостинице

Жильцов рухнувшей в Омске пятиэтажки разместят в гимназии № 12 и гостинице "Иртыш"

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМесто частичного обрушения стены жилого дома в Омск
Место частичного обрушения стены жилого дома в Омск - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Место частичного обрушения стены жилого дома в Омск
Читать ria.ru в
ОМСК, 12 авг - РИА Новости. Жильцов омской пятиэтажки, у которой обрушилась стена, разместят в гимназии № 12 и гостинице "Иртыш", рассказал журналистам первый заместитель председателя правительства Омской области Валерий Бойко.
Чиновник прокомментировал ситуацию с домом по улице 20 Партсъезда в Омске.
Место обрушения жилого дома в Омске - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
16:01
Жильцы обрушившейся в Омске пятиэтажки рассказали о состоянии дома
"Все жильцы эвакуированы и находятся вне дома. Сейчас специалисты управления ГУ МЧС пройдут и посмотрят, возможно ли нахождение людей в этом доме, чтобы нам лишних людей пока не отселять. Тем, кто не сможет вернуться в квартиры в обязательном порядке будут обеспечены пункты временного размещения. Это гостиница "Иртыш", маневренный жилой фонд и гимназия номер 12", - пояснил Бойко.
Власти выясняют количество мест для расселения. Пока людей не подпускают к дому из-за угрозы дальнейшего разрушения.
Сотрудники МЧС России на месте частичного обрушения жилого дома в Омске - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
16:22
МЧС заявило об угрозе дальнейшего разрушения пятиэтажки в Омске
 
ПроисшествияЖильеОмскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обрушение пятиэтажки в Омске
 
 
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