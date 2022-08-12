https://ria.ru/20220812/omsk-1809199752.html
В пострадавшем доме в Омске обрушились санузлы и душевые комнаты
В пострадавшем доме в Омске обрушились санузлы и душевые комнаты - РИА Новости, 12.08.2022
В пострадавшем доме в Омске обрушились санузлы и душевые комнаты
В пострадавшем доме в Омске обрушились санузлы и душевые комнаты, сообщил мэр города Сергей Шелест. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T15:58
2022-08-12T15:58
2022-08-12T15:58
происшествия
омск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обрушение пятиэтажки в омске
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809198564_209:0:1502:727_1920x0_80_0_0_41cac1112636220986aa3569318420e0.jpg
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. В пострадавшем доме в Омске обрушились санузлы и душевые комнаты, сообщил мэр города Сергей Шелест."Произошло обрушение санузлов и душевых комнат", - сказал Шелест на видео, опубликованном в его Telegram-канале.Информация о обрушении стены пятиэтажного дома появилась в пятницу около 17.00 (14.00 мск). Прокуратура заявила об отсутствии пострадавших, предварительной причиной обрушения, по данным МЧС, стало аварийное состояние здания. Губернатор сообщил, что с обрушившимся домом в Омске и ранее была проблема, но видимо, ей не придали должную значимость, пообещал устроить "разбор полетов".
https://ria.ru/20220812/obrushenie-1809175298.html
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809198564_226:0:1195:727_1920x0_80_0_0_5c0136874476cbf554433040cb1e0939.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение пятиэтажки в омске
Происшествия, Омск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение пятиэтажки в Омске
В пострадавшем доме в Омске обрушились санузлы и душевые комнаты
Мэр Омска Шелест рассказал, что в пострадавшем доме обрушились санузлы и душевые комнаты