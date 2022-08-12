https://ria.ru/20220812/omsk-1809162474.html
Прокуратура сообщила об отсутствии пострадавших при обрушении дома в Омске
Прокуратура сообщила об отсутствии пострадавших при обрушении дома в Омске - РИА Новости, 12.08.2022
Прокуратура сообщила об отсутствии пострадавших при обрушении дома в Омске
Никто не пострадал при частичном обрушении пятиэтажного дома в Омске, сообщили в прокуратуре Омской области. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T14:42
2022-08-12T14:42
2022-08-12T16:22
происшествия
омск
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ОМСК, 12 авг – РИА Новости. Никто не пострадал при частичном обрушении пятиэтажного дома в Омске, сообщили в прокуратуре Омской области.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что, по предварительным данным, пострадавших при обрушении стены пятиэтажного жилого дома в Омске нет."Подтверждается предварительная информация об отсутствии пострадавших", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220812/obrushenie-1809168367.html
омск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск
14:42 12.08.2022 (обновлено: 16:22 12.08.2022)
Прокуратура сообщила об отсутствии пострадавших при обрушении дома в Омске
Прокуратура подтвердила отсутствие пострадавших при частичном обрушении дома в Омске