https://ria.ru/20220812/omsk-1809162474.html

Прокуратура сообщила об отсутствии пострадавших при обрушении дома в Омске

Прокуратура сообщила об отсутствии пострадавших при обрушении дома в Омске - РИА Новости, 12.08.2022

Прокуратура сообщила об отсутствии пострадавших при обрушении дома в Омске

Никто не пострадал при частичном обрушении пятиэтажного дома в Омске, сообщили в прокуратуре Омской области. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T14:42

2022-08-12T14:42

2022-08-12T16:22

происшествия

омск

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ОМСК, 12 авг – РИА Новости. Никто не пострадал при частичном обрушении пятиэтажного дома в Омске, сообщили в прокуратуре Омской области.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что, по предварительным данным, пострадавших при обрушении стены пятиэтажного жилого дома в Омске нет."Подтверждается предварительная информация об отсутствии пострадавших", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220812/obrushenie-1809168367.html

омск

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, омск