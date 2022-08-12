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Прокуратура сообщила об отсутствии пострадавших при обрушении дома в Омске - РИА Новости, 12.08.2022
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Прокуратура сообщила об отсутствии пострадавших при обрушении дома в Омске
Прокуратура сообщила об отсутствии пострадавших при обрушении дома в Омске - РИА Новости, 12.08.2022
Прокуратура сообщила об отсутствии пострадавших при обрушении дома в Омске
Никто не пострадал при частичном обрушении пятиэтажного дома в Омске, сообщили в прокуратуре Омской области. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T14:42
2022-08-12T16:22
происшествия
омск
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ОМСК, 12 авг – РИА Новости. Никто не пострадал при частичном обрушении пятиэтажного дома в Омске, сообщили в прокуратуре Омской области.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что, по предварительным данным, пострадавших при обрушении стены пятиэтажного жилого дома в Омске нет."Подтверждается предварительная информация об отсутствии пострадавших", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220812/obrushenie-1809168367.html
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происшествия, омск
Происшествия, Омск
14:42 12.08.2022 (обновлено: 16:22 12.08.2022)
 
Прокуратура сообщила об отсутствии пострадавших при обрушении дома в Омске

Прокуратура подтвердила отсутствие пострадавших при частичном обрушении дома в Омске

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России на месте частичного обрушения жилого дома в Омске
Сотрудники МЧС России на месте частичного обрушения жилого дома в Омске - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС России на месте частичного обрушения жилого дома в Омске
Читать ria.ru в
ОМСК, 12 авг – РИА Новости. Никто не пострадал при частичном обрушении пятиэтажного дома в Омске, сообщили в прокуратуре Омской области.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что, по предварительным данным, пострадавших при обрушении стены пятиэтажного жилого дома в Омске нет.
"Подтверждается предварительная информация об отсутствии пострадавших", - говорится в сообщении ведомства.
Обрушение пятиэтажного дома в Омске. Кадр видео
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Момент обрушения пятиэтажного дома в Омске попал на видео
 
ПроисшествияОмск
 
 
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