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Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов - РИА Новости, 13.08.2022

Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов

Украинские войска в 23.15 (совпадает с мск) обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив семь снарядов калибром 155 мм, сообщает... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-12T23:59

2022-08-12T23:59

2022-08-13T00:00

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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска в 23.15 (совпадает с мск) обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив семь снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23.15 - н.п. Орловка - г. Донецк (Куйбышевский, Киевский р-ны): выпущено 7 снарядов калибром 155 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецк (днр), в мире, украина, вооруженные силы украины, донбасс