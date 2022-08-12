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Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов - РИА Новости, 13.08.2022
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов
Украинские войска в 23.15 (совпадает с мск) обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив семь снарядов калибром 155 мм, сообщает... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-12T23:59
2022-08-12T23:59
2022-08-13T00:00
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска в 23.15 (совпадает с мск) обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив семь снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23.15 - н.п. Орловка - г. Донецк (Куйбышевский, Киевский р-ны): выпущено 7 снарядов калибром 155 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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РИА Новости
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23:59 12.08.2022 (обновлено: 00:00 13.08.2022)
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку семь 155-миллиметровых снарядов