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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 12.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в 22.30 обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T23:02
2022-08-12T23:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
кировский район
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска в 22.30 обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.30 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский, Кировский район): выпущено 8 снарядов калибром 152 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220811/voyna-1808533689.html
донецк (днр)
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украина
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в мире, донецк (днр), кировский район, украина, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Кировский район, Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс
23:02 12.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку восемь 152-миллиметровых снарядов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкБрусчатка, поврежденная в результате обстрела ВСУ центра Донецка
Брусчатка, поврежденная в результате обстрела ВСУ центра Донецка - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска в 22.30 обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.30 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский, Кировский район): выпущено 8 снарядов калибром 152 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 10:57Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Как украинские политики восемь лет вели к войне с РоссиейЗа восемь лет войны в Донбассе украинские политики призывали к военному конфликту с Россией под разными предлогами: заявляли о практически "святой" войне против "мирового зла" и желании отомстить "москалям" за Крым, требовали "вернуть" Кубань в состав Украины... Неизменным оставалось одно: фанатичное желание войны с Россией.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Кировский районУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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