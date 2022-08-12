https://ria.ru/20220812/obstrel-1809305734.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 12.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в 22.30 обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T23:02
2022-08-12T23:02
2022-08-12T23:02
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
кировский район
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вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска в 22.30 обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.30 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский, Кировский район): выпущено 8 снарядов калибром 152 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинские войска обстреляли Донецк
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку восемь 152-миллиметровых снарядов