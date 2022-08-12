https://ria.ru/20220812/obstrel-1809276636.html

Украинские военные обстреляли Зайцево

Украинские военные обстреляли Зайцево - РИА Новости, 12.08.2022

Украинские военные обстреляли Зайцево

Украинские войска в пятницу за пять минут выпустили 30 ракет из РСЗО "Град" по поселку Зайцево (Южное) в Донецкой Народной республике, сообщили в... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T19:42

2022-08-12T19:42

2022-08-12T19:49

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

донецкая народная республика

сцкк

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_0:194:3067:1919_1920x0_80_0_0_c1840e802da2b1c6cee5ddaab2597d7e.jpg

ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска в пятницу за пять минут выпустили 30 ракет из РСЗО "Град" по поселку Зайцево (Южное) в Донецкой Народной республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 19:15 - н.п. Клещеевка - н.п. Зайцево (южное): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"; 19:20 - н.п. Дылеевка - н.п. Зайцево (южное): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

зайцево

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, зайцево, донецкая народная республика, сцкк, украина