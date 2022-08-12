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Украинские военные обстреляли Зайцево
Украинские военные обстреляли Зайцево - РИА Новости, 12.08.2022
Украинские военные обстреляли Зайцево
Украинские войска в пятницу за пять минут выпустили 30 ракет из РСЗО "Град" по поселку Зайцево (Южное) в Донецкой Народной республике, сообщили в... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T19:42
2022-08-12T19:42
2022-08-12T19:49
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска в пятницу за пять минут выпустили 30 ракет из РСЗО "Град" по поселку Зайцево (Южное) в Донецкой Народной республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 19:15 - н.п. Клещеевка - н.п. Зайцево (южное): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"; 19:20 - н.п. Дылеевка - н.п. Зайцево (южное): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.
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в мире, зайцево, донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
19:42 12.08.2022 (обновлено: 19:49 12.08.2022)
Украинские военные обстреляли Зайцево
ДНР: украинские военные обстреляли Зайцево, выпустив 30 ракет из "Града"