https://ria.ru/20220812/obstrel-1809211679.html

Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 12.08.2022

Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР, выпустив 54 снаряда и мины за два часа, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T16:22

2022-08-12T16:22

2022-08-12T16:23

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

горловка

макеевка

нато

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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР, выпустив 54 снаряда и мины за два часа, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Поселок Зайцево в окрестностях Горловки подвергся обстрелам в 12.45, 13.35, 14.00 и 14.30 мск. Украинские войска выпустили по нему девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, шесть мин калибром 120 миллиметров и 10 снарядов калибром 122 миллиметра.Также обстрелам подверглись: Пантелеймоновка - шесть снарядов калибром 152 миллиметра в 12.40, Гладосово - 10 снарядов калибром 155 миллиметров в 13.40, Новоселовка - семь снарядов калибром 152 миллиметра в 14.50 и Макеевка, по которой украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220812/ges-1809172493.html

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

зайцево

горловка

макеевка

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, зайцево, горловка, макеевка, нато