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Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/obstrel-1809211679.html
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 12.08.2022
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР, выпустив 54 снаряда и мины за два часа, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T16:22
2022-08-12T16:23
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
горловка
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР, выпустив 54 снаряда и мины за два часа, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Поселок Зайцево в окрестностях Горловки подвергся обстрелам в 12.45, 13.35, 14.00 и 14.30 мск. Украинские войска выпустили по нему девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, шесть мин калибром 120 миллиметров и 10 снарядов калибром 122 миллиметра.Также обстрелам подверглись: Пантелеймоновка - шесть снарядов калибром 152 миллиметра в 12.40, Гладосово - 10 снарядов калибром 155 миллиметров в 13.40, Новоселовка - семь снарядов калибром 152 миллиметра в 14.50 и Макеевка, по которой украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220812/ges-1809172493.html
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в мире, зайцево, горловка, макеевка, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Горловка, Макеевка, НАТО
16:22 12.08.2022 (обновлено: 16:23 12.08.2022)
 
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по территории республики 54 снаряда и мины

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкМестный житель показывает разрушения своего дома в поселке Зайцево
Местный житель показывает разрушения своего дома в поселке Зайцево - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Местный житель показывает разрушения своего дома в поселке Зайцево. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР, выпустив 54 снаряда и мины за два часа, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Поселок Зайцево в окрестностях Горловки подвергся обстрелам в 12.45, 13.35, 14.00 и 14.30 мск. Украинские войска выпустили по нему девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, шесть мин калибром 120 миллиметров и 10 снарядов калибром 122 миллиметра.
Въезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 15:03Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из HIMARS
Также обстрелам подверглись: Пантелеймоновка - шесть снарядов калибром 152 миллиметра в 12.40, Гладосово - 10 снарядов калибром 155 миллиметров в 13.40, Новоселовка - семь снарядов калибром 152 миллиметра в 14.50 и Макеевка, по которой украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗайцевоГорловкаМакеевкаНАТО
 
 
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