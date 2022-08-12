16:22 12.08.2022 (обновлено: 16:23 12.08.2022)
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по территории республики 54 снаряда и мины
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкМестный житель показывает разрушения своего дома в поселке Зайцево
Местный житель показывает разрушения своего дома в поселке Зайцево. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ДНР, выпустив 54 снаряда и мины за два часа, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Также обстрелам подверглись: Пантелеймоновка - шесть снарядов калибром 152 миллиметра в 12.40, Гладосово - 10 снарядов калибром 155 миллиметров в 13.40, Новоселовка - семь снарядов калибром 152 миллиметра в 14.50 и Макеевка, по которой украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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