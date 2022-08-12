https://ria.ru/20220812/obstrel-1809175996.html
При обстреле Донецка погиб мирный житель
При обстреле Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 12.08.2022
При обстреле Донецка погиб мирный житель
Мужчина погиб при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T15:11
2022-08-12T15:11
2022-08-12T15:15
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
кировский район
донецкая народная республика
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Кировский район Донецка, по улице Грузинской погиб мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
кировский район
донецкая народная республика
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донецк (днр), кировский район, донецкая народная республика, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Кировский район, Донецкая Народная Республика, В мире, Украина
15:11 12.08.2022 (обновлено: 15:15 12.08.2022)
При обстреле Донецка погиб мирный житель
ДНР: при обстреле Кировского района Донецка погиб мужчина