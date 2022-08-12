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При обстреле Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/obstrel-1809175996.html
При обстреле Донецка погиб мирный житель
При обстреле Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 12.08.2022
При обстреле Донецка погиб мирный житель
Мужчина погиб при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T15:11
2022-08-12T15:15
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
кировский район
донецкая народная республика
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Кировский район Донецка, по улице Грузинской погиб мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
кировский район
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украина
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донецк (днр), кировский район, донецкая народная республика, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Кировский район, Донецкая Народная Республика, В мире, Украина
15:11 12.08.2022 (обновлено: 15:15 12.08.2022)
 
При обстреле Донецка погиб мирный житель

ДНР: при обстреле Кировского района Донецка погиб мужчина

© Фото : Штаб территориальной обороны ДНРПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНР
Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Кировский район Донецка, по улице Грузинской погиб мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)Кировский районДонецкая Народная РеспубликаВ миреУкраина
 
 
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