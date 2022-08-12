https://ria.ru/20220812/obstrel-1809175996.html

При обстреле Донецка погиб мирный житель

При обстреле Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 12.08.2022

При обстреле Донецка погиб мирный житель

Мужчина погиб при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T15:11

2022-08-12T15:11

2022-08-12T15:15

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

кировский район

донецкая народная республика

в мире

украина

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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Кировский район Донецка, по улице Грузинской погиб мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

кировский район

донецкая народная республика

украина

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донецк (днр), кировский район, донецкая народная республика, в мире, украина