https://ria.ru/20220812/obstrel-1809152297.html
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.08.2022
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
Женщина пострадала в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T14:06
2022-08-12T14:06
2022-08-12T14:07
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
кировский район
украина
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Женщина пострадала в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Кировский район Донецка, по ул. Лермонтова ранена женщина", - сообщили в штабе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), кировский район, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Кировский район, Украина
14:06 12.08.2022 (обновлено: 14:07 12.08.2022)
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
ДНР: при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина