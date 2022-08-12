https://ria.ru/20220812/obstrel-1809101637.html

Украинские войска обстреляли шахту Калинина в ДНР

Украинские войска обстреляли шахту Калинина в ДНР - РИА Новости, 12.08.2022

Украинские войска обстреляли шахту Калинина в ДНР

Два человека получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск шахты Калинина в ДНР, сообщил заместитель командующего Народной милиции ДНР... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T12:05

2022-08-12T12:05

2022-08-12T12:05

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

эдуард басурин

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск шахты Калинина в ДНР, сообщил заместитель командующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин."Я могу точно сказать, что количество артиллерийских систем западного образца здесь на Донбассе сейчас увеличилось. В результате этого обстрела в шахте Калининского района, в шахте Калинина, уже есть информация, двое людей получили ранения", - сказал Басурин в эфире "Первого канала"."Это произошло 40 минут назад, полной информации сейчас у меня нет", - добавил он.

https://ria.ru/20220812/dnr-1809060449.html

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донбасс, эдуард басурин