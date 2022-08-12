https://ria.ru/20220812/obstrel-1809101637.html
Украинские войска обстреляли шахту Калинина в ДНР
Украинские войска обстреляли шахту Калинина в ДНР - РИА Новости, 12.08.2022
Украинские войска обстреляли шахту Калинина в ДНР
Два человека получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск шахты Калинина в ДНР, сообщил заместитель командующего Народной милиции ДНР... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:05
2022-08-12T12:05
2022-08-12T12:05
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
эдуард басурин
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск шахты Калинина в ДНР, сообщил заместитель командующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин."Я могу точно сказать, что количество артиллерийских систем западного образца здесь на Донбассе сейчас увеличилось. В результате этого обстрела в шахте Калининского района, в шахте Калинина, уже есть информация, двое людей получили ранения", - сказал Басурин в эфире "Первого канала"."Это произошло 40 минут назад, полной информации сейчас у меня нет", - добавил он.
https://ria.ru/20220812/dnr-1809060449.html
донбасс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, эдуард басурин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Эдуард Басурин
Украинские войска обстреляли шахту Калинина в ДНР
Эдуард Басурин: в ДНР из-за обстрела шахты Калинина со стороны ВСУ ранены два человека