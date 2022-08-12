https://ria.ru/20220812/obstrel-1809038400.html

ВСУ снова обстреляли Ясиноватую снарядами калибром 152 миллиметра

ВСУ снова обстреляли Ясиноватую снарядами калибром 152 миллиметра - РИА Новости, 12.08.2022

ВСУ снова обстреляли Ясиноватую снарядами калибром 152 миллиметра

Украинские войска в четверг вечером снова обстреляли Ясиноватую, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T00:34

2022-08-12T00:34

2022-08-12T00:34

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

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сцкк

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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска в четверг вечером снова обстреляли Ясиноватую, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 21.33 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о четырех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220811/ammiak-1809032200.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк