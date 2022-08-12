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ВСУ снова обстреляли Ясиноватую снарядами калибром 152 миллиметра
ВСУ снова обстреляли Ясиноватую снарядами калибром 152 миллиметра - РИА Новости, 12.08.2022
ВСУ снова обстреляли Ясиноватую снарядами калибром 152 миллиметра
Украинские войска в четверг вечером снова обстреляли Ясиноватую, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T00:34
2022-08-12T00:34
2022-08-12T00:34
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
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сцкк
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска в четверг вечером снова обстреляли Ясиноватую, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 21.33 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о четырех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220811/ammiak-1809032200.html
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
ВСУ снова обстреляли Ясиноватую снарядами калибром 152 миллиметра
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую снарядами калибром 152 миллиметра