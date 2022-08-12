https://ria.ru/20220812/obrushenie-1809201245.html

Жильцы обрушившейся в Омске пятиэтажки рассказали о состоянии дома

Жильцы обрушившейся в Омске пятиэтажки рассказали о состоянии дома - РИА Новости, 12.08.2022

Жильцы обрушившейся в Омске пятиэтажки рассказали о состоянии дома

Жители частично обрушившегося дома в Омске показали РИА Новости трещины в других частях здания и рассказали, что его до сих пор не признавали аварийным. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T16:01

2022-08-12T16:01

2022-08-12T16:10

происшествия

омская область

обрушение пятиэтажки в омске

александр бурков

жилье

омск

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ОМСК, 12 авг - РИА Новости. Жители частично обрушившегося дома в Омске показали РИА Новости трещины в других частях здания и рассказали, что его до сих пор не признавали аварийным.Пятиэтажный многоквартирный дом частично обрушился в пятницу в Советском округе Омска, никто не пострадал.Житель обрушившегося дома показал корреспонденту РИА Новости трещину с другого угла: "Видите, трещина, а если сбоку посмотреть - выпирает. Здесь уже угол осыпается".Мужчина также показал, как укрепили металлическими листами другой угол дома, который тоже разрушался."Видите, обделали? И с той стороны полностью стены переложили. То же самое было, обвалилось, его быстро, оперативно переделали. И все", - объяснил он.По его словам, жители давно хотят, чтобы дом признали аварийным, но "пока идут суды".Еще один житель дома добавил, что приходили представители разных компаний, фотографировали.Губернатор Омской области Александр Бурков ранее пообещал разобраться, почему были проигнорированы обращения жителей обрушившегося дома.По его словам, власти знали о проблеме с домом на улице 20 Партсъезда, 53, "но, видимо, ей не придали должную значимость". Впереди, отметил губернатор, "разбор полетов".

https://ria.ru/20211214/saratov-1763594686.html

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Кадры с места обрушения стены в пятиэтажке в Омске Предварительная причина обрушения пятиэтажки в Омске - ее ветхость, эвакуированы 40 человек, пострадавших нет, сказали РИА Новости в экстренных службах. 2022-08-12T16:01 true PT0M30S

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происшествия, омская область, обрушение пятиэтажки в омске, александр бурков, жилье, омск