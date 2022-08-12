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Жильцы обрушившейся в Омске пятиэтажки рассказали о состоянии дома - РИА Новости, 12.08.2022
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Жильцы обрушившейся в Омске пятиэтажки рассказали о состоянии дома
Жильцы обрушившейся в Омске пятиэтажки рассказали о состоянии дома - РИА Новости, 12.08.2022
Жильцы обрушившейся в Омске пятиэтажки рассказали о состоянии дома
Жители частично обрушившегося дома в Омске показали РИА Новости трещины в других частях здания и рассказали, что его до сих пор не признавали аварийным. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T16:01
2022-08-12T16:10
происшествия
омская область
обрушение пятиэтажки в омске
александр бурков
жилье
омск
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ОМСК, 12 авг - РИА Новости. Жители частично обрушившегося дома в Омске показали РИА Новости трещины в других частях здания и рассказали, что его до сих пор не признавали аварийным.Пятиэтажный многоквартирный дом частично обрушился в пятницу в Советском округе Омска, никто не пострадал.Житель обрушившегося дома показал корреспонденту РИА Новости трещину с другого угла: "Видите, трещина, а если сбоку посмотреть - выпирает. Здесь уже угол осыпается".Мужчина также показал, как укрепили металлическими листами другой угол дома, который тоже разрушался."Видите, обделали? И с той стороны полностью стены переложили. То же самое было, обвалилось, его быстро, оперативно переделали. И все", - объяснил он.По его словам, жители давно хотят, чтобы дом признали аварийным, но "пока идут суды".Еще один житель дома добавил, что приходили представители разных компаний, фотографировали.Губернатор Омской области Александр Бурков ранее пообещал разобраться, почему были проигнорированы обращения жителей обрушившегося дома.По его словам, власти знали о проблеме с домом на улице 20 Партсъезда, 53, "но, видимо, ей не придали должную значимость". Впереди, отметил губернатор, "разбор полетов".
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Кадры с места обрушения стены в пятиэтажке в Омске
Предварительная причина обрушения пятиэтажки в Омске - ее ветхость, эвакуированы 40 человек, пострадавших нет, сказали РИА Новости в экстренных службах.
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происшествия, омская область, обрушение пятиэтажки в омске, александр бурков, жилье, омск
Происшествия, Омская область, Обрушение пятиэтажки в Омске, Александр Бурков, Жилье, Омск
16:01 12.08.2022 (обновлено: 16:10 12.08.2022)
 
Жильцы обрушившейся в Омске пятиэтажки рассказали о состоянии дома

Жильцы обрушившейся в Омске пятиэтажки рассказали, что дом не признавали аварийным

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМесто обрушения жилого дома в Омске
Место обрушения жилого дома в Омске - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Место обрушения жилого дома в Омске
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ОМСК, 12 авг - РИА Новости. Жители частично обрушившегося дома в Омске показали РИА Новости трещины в других частях здания и рассказали, что его до сих пор не признавали аварийным.
Пятиэтажный многоквартирный дом частично обрушился в пятницу в Советском округе Омска, никто не пострадал.
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Житель обрушившегося дома показал корреспонденту РИА Новости трещину с другого угла: "Видите, трещина, а если сбоку посмотреть - выпирает. Здесь уже угол осыпается".
Мужчина также показал, как укрепили металлическими листами другой угол дома, который тоже разрушался.
"Видите, обделали? И с той стороны полностью стены переложили. То же самое было, обвалилось, его быстро, оперативно переделали. И все", - объяснил он.
По его словам, жители давно хотят, чтобы дом признали аварийным, но "пока идут суды".
"Нет, его не признают. Как раз мы сегодня звонили насчет этого, и нам сказали, что судятся еще. Не знают, какая компания ремонт будет делать", - рассказал он.
Еще один житель дома добавил, что приходили представители разных компаний, фотографировали.
"Я с работы ехал, останавливаюсь, спрашиваю - когда делать будете? Они все говорили - не знаем, не знаем. Разные компании приходили, и все говорят - не знаем", - отметил собеседник РИА Новости.
Губернатор Омской области Александр Бурков ранее пообещал разобраться, почему были проигнорированы обращения жителей обрушившегося дома.
По его словам, власти знали о проблеме с домом на улице 20 Партсъезда, 53, "но, видимо, ей не придали должную значимость". Впереди, отметил губернатор, "разбор полетов".
 
ПроисшествияОмская областьОбрушение пятиэтажки в ОмскеАлександр БурковЖильеОмск
 
 
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