https://ria.ru/20220812/obrushenie-1809178532.html

Осадки ускорили износ обрушившейся в Омске пятиэтажки

Осадки ускорили износ обрушившейся в Омске пятиэтажки - РИА Новости, 12.08.2022

Осадки ускорили износ обрушившейся в Омске пятиэтажки

Прошедшие недавно сильные дожди ускорили износ обрушившейся стены пятиэтажного жилого дома в Омске, угол здания подмыло, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T15:19

2022-08-12T15:19

2022-08-12T16:17

происшествия

омск

обрушение пятиэтажки в омске

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809206421_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_06a237f29a0a8f2abd51ef89e1a88721.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Прошедшие недавно сильные дожди ускорили износ обрушившейся стены пятиэтажного жилого дома в Омске, угол здания подмыло, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Износ старого дома ускорили прошедшие дожди, которые привели к подмыву угла пятиэтажки", - сказал собеседник агентства.Пятиэтажный многоквартирный дом частично обрушился в пятницу в Советском округе Омска, никто не пострадал. Губернатор Омской области Александр Бурков после ЧП пообещал разобраться, почему были проигнорированы обращения жителей.

https://ria.ru/20220812/pyatietazhka-1809174075.html

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, омск, обрушение пятиэтажки в омске