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Осадки ускорили износ обрушившейся в Омске пятиэтажки - РИА Новости, 12.08.2022
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Осадки ускорили износ обрушившейся в Омске пятиэтажки
Осадки ускорили износ обрушившейся в Омске пятиэтажки - РИА Новости, 12.08.2022
Осадки ускорили износ обрушившейся в Омске пятиэтажки
Прошедшие недавно сильные дожди ускорили износ обрушившейся стены пятиэтажного жилого дома в Омске, угол здания подмыло, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T15:19
2022-08-12T16:17
происшествия
омск
обрушение пятиэтажки в омске
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Прошедшие недавно сильные дожди ускорили износ обрушившейся стены пятиэтажного жилого дома в Омске, угол здания подмыло, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Износ старого дома ускорили прошедшие дожди, которые привели к подмыву угла пятиэтажки", - сказал собеседник агентства.Пятиэтажный многоквартирный дом частично обрушился в пятницу в Советском округе Омска, никто не пострадал. Губернатор Омской области Александр Бурков после ЧП пообещал разобраться, почему были проигнорированы обращения жителей.
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происшествия, омск, обрушение пятиэтажки в омске
Происшествия, Омск, Обрушение пятиэтажки в Омске
15:19 12.08.2022 (обновлено: 16:17 12.08.2022)
 
Осадки ускорили износ обрушившейся в Омске пятиэтажки

Экстренные службы: осадки ускорили износ обрушившейся в Омске пятиэтажки

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России на месте частичного обрушения жилого дома в Омске
Сотрудники МЧС России на месте частичного обрушения жилого дома в Омске - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС России на месте частичного обрушения жилого дома в Омске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Прошедшие недавно сильные дожди ускорили износ обрушившейся стены пятиэтажного жилого дома в Омске, угол здания подмыло, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Износ старого дома ускорили прошедшие дожди, которые привели к подмыву угла пятиэтажки", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники пожарной охраны на месте обрушения части жилого дома в Омске - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 15:08
Прокуратура оценит неисполнение решения суда о ремонте пятиэтажки в Омске
Пятиэтажный многоквартирный дом частично обрушился в пятницу в Советском округе Омска, никто не пострадал. Губернатор Омской области Александр Бурков после ЧП пообещал разобраться, почему были проигнорированы обращения жителей.
 
ПроисшествияОмскОбрушение пятиэтажки в Омске
 
 
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