https://ria.ru/20220812/obrushenie-1809178532.html
Осадки ускорили износ обрушившейся в Омске пятиэтажки
Осадки ускорили износ обрушившейся в Омске пятиэтажки - РИА Новости, 12.08.2022
Осадки ускорили износ обрушившейся в Омске пятиэтажки
Прошедшие недавно сильные дожди ускорили износ обрушившейся стены пятиэтажного жилого дома в Омске, угол здания подмыло, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T15:19
2022-08-12T15:19
2022-08-12T16:17
происшествия
омск
обрушение пятиэтажки в омске
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Прошедшие недавно сильные дожди ускорили износ обрушившейся стены пятиэтажного жилого дома в Омске, угол здания подмыло, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Износ старого дома ускорили прошедшие дожди, которые привели к подмыву угла пятиэтажки", - сказал собеседник агентства.Пятиэтажный многоквартирный дом частично обрушился в пятницу в Советском округе Омска, никто не пострадал. Губернатор Омской области Александр Бурков после ЧП пообещал разобраться, почему были проигнорированы обращения жителей.
https://ria.ru/20220812/pyatietazhka-1809174075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, обрушение пятиэтажки в омске
Происшествия, Омск, Обрушение пятиэтажки в Омске
15:19 12.08.2022 (обновлено: 16:17 12.08.2022)
Осадки ускорили износ обрушившейся в Омске пятиэтажки
Экстренные службы: осадки ускорили износ обрушившейся в Омске пятиэтажки