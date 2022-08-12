https://ria.ru/20220812/obrushenie-1809160194.html

По предварительным данным, пострадавших при обрушении дома в Омске нет

По предварительным данным, пострадавших при обрушении дома в Омске нет - РИА Новости, 12.08.2022

По предварительным данным, пострадавших при обрушении дома в Омске нет

Пострадавших при обрушении стены пятиэтажного жилого дома в Омске, по предварительным данным, нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T14:35

2022-08-12T14:35

2022-08-12T15:59

происшествия

омск

обрушение пятиэтажки в омске

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пострадавших при обрушении стены пятиэтажного жилого дома в Омске, по предварительным данным, нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По предварительной информации, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на место происшествия уже прибыли дежурные силы спасателей.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, к ликвидации последствий ЧП привлечены 62 человека и 18 единиц техники.

омск

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места обрушения стены в пятиэтажке в Омске Предварительная причина обрушения пятиэтажки в Омске - ее ветхость, эвакуированы 40 человек, пострадавших нет, сказали РИА Новости в экстренных службах. 2022-08-12T14:35 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, омск, обрушение пятиэтажки в омске, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео