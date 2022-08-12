https://ria.ru/20220812/obrushenie-1809160194.html
По предварительным данным, пострадавших при обрушении дома в Омске нет
По предварительным данным, пострадавших при обрушении дома в Омске нет - РИА Новости, 12.08.2022
По предварительным данным, пострадавших при обрушении дома в Омске нет
Пострадавших при обрушении стены пятиэтажного жилого дома в Омске, по предварительным данным, нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T14:35
2022-08-12T14:35
2022-08-12T15:59
происшествия
омск
обрушение пятиэтажки в омске
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пострадавших при обрушении стены пятиэтажного жилого дома в Омске, по предварительным данным, нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По предварительной информации, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на место происшествия уже прибыли дежурные силы спасателей.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, к ликвидации последствий ЧП привлечены 62 человека и 18 единиц техники.
омск
россия
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места обрушения стены в пятиэтажке в Омске
Предварительная причина обрушения пятиэтажки в Омске - ее ветхость, эвакуированы 40 человек, пострадавших нет, сказали РИА Новости в экстренных службах.
2022-08-12T14:35
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, обрушение пятиэтажки в омске, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Омск, Обрушение пятиэтажки в Омске, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
По предварительным данным, пострадавших при обрушении дома в Омске нет
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пострадавших при обрушении стены пятиэтажного жилого дома в Омске, по предварительным данным, нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
2022-08-12T14:35
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PT0M30S
14:35 12.08.2022 (обновлено: 15:59 12.08.2022)
По предварительным данным, пострадавших при обрушении дома в Омске нет
По предварительным данным, пострадавших при обрушении стены пятиэтажного дома в Омске нет