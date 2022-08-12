https://ria.ru/20220812/neft-1809294352.html

Поставки российской нефти в Чехию по трубопроводу "Дружба" возобновились

Поставки российской нефти в Чехию по трубопроводу "Дружба" возобновились - РИА Новости, 12.08.2022

Поставки российской нефти в Чехию по трубопроводу "Дружба" возобновились

Поставки нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба", прерванные 4 августа, возобновились, сообщило Чешское телевидение со ссылкой на оператора MERO. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T21:32

2022-08-12T21:32

2022-08-12T22:24

чехия

нефтепровод "дружба"

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ПРАГА, 12 авг — РИА Новости. Поставки нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба", прерванные 4 августа, возобновились, сообщило Чешское телевидение со ссылкой на оператора MERO."Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из России по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. "Транснефть" также подчеркнула, что уведомила о сложившейся ситуации все стороны и прорабатывает альтернативные варианты оплаты.Позднее венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок после того, как сами внесли транзитные платежи. В итоге поставки в Словакию возобновились в среду, а в Венгрию — в ночь на четверг.Министр экономики Словакии Рихард Сулик отметил, что вину за приостановку поставок не несут ни российская, ни украинская сторона. По его словам, в одном из банков в Западной Европе произошла техническая ошибка, связанная с санкциями.Глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела рассказывал, что страна располагает стратегическими запасами нефти примерно на 90 дней. По данным министерства, ежегодно Чехия получает около восьми миллионов тонн нефти, половина поступает по южной ветке "Дружбы" и столько же — по трубопроводу IKL, идущему из стран Южной и Западной Европы.Нефтепровод "Дружба" начинается в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный, который идет по территории Белоруссии, Польши и Германии, и южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.Прокачка по нефтепроводу в 2019 году составила 42,3 миллиона тонн, в том числе в Чехию — 3,8 миллиона тонн, в Словакию — пять миллионов, в Венгрию — 4,1 миллиона тонн. В 2021-м "Транснефть" сократила транспортировку до 35,9 миллиона тонн. Прогнозировалось, что в 2022 году поставки увеличатся до 45,5 миллиона тонн.В мае, после того как Будапешт объявил о невозможности полного отказа от российского газа, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что у Киева есть рычаг давления на Венгрию в виде транзита по "Дружбе", с которым может "что-то случиться". В свою очередь, советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан отметил, что страны Евросоюза гарантировали Будапешту возможность морских поставок нефти из России, если прокачка по "Дружбе" остановится.

https://ria.ru/20220810/neft-1808721724.html

https://ria.ru/20220809/neft-1808390213.html

https://ria.ru/20220811/evropa-1808756740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

чехия, нефтепровод "дружба", в мире, экономика, россия, цены на нефть, словакия, транснефть, укртранснафта