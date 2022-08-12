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Оператор назвал время возобновления поставок нефти в Чехию по "Дружбе" - РИА Новости, 12.08.2022
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Оператор назвал время возобновления поставок нефти в Чехию по "Дружбе"
Оператор назвал время возобновления поставок нефти в Чехию по "Дружбе" - РИА Новости, 12.08.2022
Оператор назвал время возобновления поставок нефти в Чехию по "Дружбе"
Поставки нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба", прерванные 4 августа, возобновятся в пятницу в 18.00 по Гринвичу (21.00 мск), сообщила словацкая... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T18:17
2022-08-12T18:24
экономика
цены на нефть
чехия
россия
транснефть
укртранснафта
евросоюз
нефтепровод "дружба"
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ПРАГА, 12 авг – РИА Новости. Поставки нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба", прерванные 4 августа, возобновятся в пятницу в 18.00 по Гринвичу (21.00 мск), сообщила словацкая фирма-оператор Transpetrol."Прокачка нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" возобновится в пятницу в 18.00 по Гринвичу (21.00 мск)", - говорится в сообщении.Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. "Транснефть" также заявила, что уведомила о сложившейся ситуации все стороны и прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг.Позднее венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок после того, как сами заплатили транзитные платежи. В итоге поставки в Словакию были возобновлены в среду, а в Венгрию – в ночь на четверг.В свою очередь, глава минэкономики Рихард Сулик заявил, что вину за приостановку поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" не несут ни российская, ни украинская сторона. По его словам, в одном из банков в Западной Европе произошла техническая ошибка, связанная с санкциями против РФ.Глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела в среду сообщил журналистам, что Чехия располагает стратегическими запасами нефти примерно на 90 дней.По данным минпромторга, ежегодно Чехия получает около 8 миллионов тонн нефти, при этом примерно 4 миллиона тонн поступает по южной ветке трубопровода "Дружба" и столько же - по трубопроводу IKL, идущему из стран Южной и Западной Европы.
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экономика, цены на нефть, чехия, россия, транснефть, укртранснафта, евросоюз, нефтепровод "дружба"
Экономика, Цены на нефть, Чехия, Россия, Транснефть, Укртранснафта, Евросоюз, Нефтепровод "Дружба"
18:17 12.08.2022 (обновлено: 18:24 12.08.2022)
 
Оператор назвал время возобновления поставок нефти в Чехию по "Дружбе"

Transpetrol: поставки нефти по "Дружбе" в Чехию возобновятся в пятницу в 18.00 GMT

© РИА Новости / Ю. Филимонов / Перейти в фотобанкНулевая отметка нефтепровода "Дружба"
Нулевая отметка нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Ю. Филимонов
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Нулевая отметка нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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ПРАГА, 12 авг – РИА Новости. Поставки нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба", прерванные 4 августа, возобновятся в пятницу в 18.00 по Гринвичу (21.00 мск), сообщила словацкая фирма-оператор Transpetrol.
"Прокачка нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" возобновится в пятницу в 18.00 по Гринвичу (21.00 мск)", - говорится в сообщении.
Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. "Транснефть" также заявила, что уведомила о сложившейся ситуации все стороны и прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг.
Позднее венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок после того, как сами заплатили транзитные платежи. В итоге поставки в Словакию были возобновлены в среду, а в Венгрию – в ночь на четверг.
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В свою очередь, глава минэкономики Рихард Сулик заявил, что вину за приостановку поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" не несут ни российская, ни украинская сторона. По его словам, в одном из банков в Западной Европе произошла техническая ошибка, связанная с санкциями против РФ.
Глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела в среду сообщил журналистам, что Чехия располагает стратегическими запасами нефти примерно на 90 дней.
По данным минпромторга, ежегодно Чехия получает около 8 миллионов тонн нефти, при этом примерно 4 миллиона тонн поступает по южной ветке трубопровода "Дружба" и столько же - по трубопроводу IKL, идущему из стран Южной и Западной Европы.
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ЭкономикаЦены на нефтьЧехияРоссияТранснефтьУкртранснафтаЕвросоюзНефтепровод "Дружба"
 
 
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