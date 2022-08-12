18:17 12.08.2022 (обновлено: 18:24 12.08.2022)
Оператор назвал время возобновления поставок нефти в Чехию по "Дружбе"
Transpetrol: поставки нефти по "Дружбе" в Чехию возобновятся в пятницу в 18.00 GMT
Нулевая отметка нефтепровода "Дружба". Архивное фото
ПРАГА, 12 авг – РИА Новости. Поставки нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба", прерванные 4 августа, возобновятся в пятницу в 18.00 по Гринвичу (21.00 мск), сообщила словацкая фирма-оператор Transpetrol.
"Прокачка нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" возобновится в пятницу в 18.00 по Гринвичу (21.00 мск)", - говорится в сообщении.
Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. "Транснефть" также заявила, что уведомила о сложившейся ситуации все стороны и прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг.
Позднее венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок после того, как сами заплатили транзитные платежи. В итоге поставки в Словакию были возобновлены в среду, а в Венгрию – в ночь на четверг.
В свою очередь, глава минэкономики Рихард Сулик заявил, что вину за приостановку поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" не несут ни российская, ни украинская сторона. По его словам, в одном из банков в Западной Европе произошла техническая ошибка, связанная с санкциями против РФ.
Глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела в среду сообщил журналистам, что Чехия располагает стратегическими запасами нефти примерно на 90 дней.
По данным минпромторга, ежегодно Чехия получает около 8 миллионов тонн нефти, при этом примерно 4 миллиона тонн поступает по южной ветке трубопровода "Дружба" и столько же - по трубопроводу IKL, идущему из стран Южной и Западной Европы.