https://ria.ru/20220812/neft-1809254218.html

Оператор назвал время возобновления поставок нефти в Чехию по "Дружбе"

Оператор назвал время возобновления поставок нефти в Чехию по "Дружбе" - РИА Новости, 12.08.2022

Оператор назвал время возобновления поставок нефти в Чехию по "Дружбе"

Поставки нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба", прерванные 4 августа, возобновятся в пятницу в 18.00 по Гринвичу (21.00 мск), сообщила словацкая... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T18:17

2022-08-12T18:17

2022-08-12T18:24

экономика

цены на нефть

чехия

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укртранснафта

евросоюз

нефтепровод "дружба"

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ПРАГА, 12 авг – РИА Новости. Поставки нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба", прерванные 4 августа, возобновятся в пятницу в 18.00 по Гринвичу (21.00 мск), сообщила словацкая фирма-оператор Transpetrol."Прокачка нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" возобновится в пятницу в 18.00 по Гринвичу (21.00 мск)", - говорится в сообщении.Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. "Транснефть" также заявила, что уведомила о сложившейся ситуации все стороны и прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг.Позднее венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок после того, как сами заплатили транзитные платежи. В итоге поставки в Словакию были возобновлены в среду, а в Венгрию – в ночь на четверг.В свою очередь, глава минэкономики Рихард Сулик заявил, что вину за приостановку поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" не несут ни российская, ни украинская сторона. По его словам, в одном из банков в Западной Европе произошла техническая ошибка, связанная с санкциями против РФ.Глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела в среду сообщил журналистам, что Чехия располагает стратегическими запасами нефти примерно на 90 дней.По данным минпромторга, ежегодно Чехия получает около 8 миллионов тонн нефти, при этом примерно 4 миллиона тонн поступает по южной ветке трубопровода "Дружба" и столько же - по трубопроводу IKL, идущему из стран Южной и Западной Европы.

https://ria.ru/20220810/neft-1808721724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, чехия, россия, транснефть, укртранснафта, евросоюз, нефтепровод "дружба"