https://ria.ru/20220812/neft-1809060956.html

Платеж за транзит нефти в Чехию поступил в банк, сообщила "Транснефть"

Платеж за транзит нефти в Чехию поступил в банк, сообщила "Транснефть" - РИА Новости, 12.08.2022

Платеж за транзит нефти в Чехию поступил в банк, сообщила "Транснефть"

Платеж за транзит нефти через Украину поступил на счет банка-получателя, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T09:51

2022-08-12T09:51

2022-08-12T12:04

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Платеж за транзит нефти через Украину поступил на счет банка-получателя, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин."Есть информация о поступлении денег на счет банка-получателя. Ждем подтверждения о прохождении средств от "Укртранснафты", чтобы можно было открыть прокачку на Чехию", — сказал собеседник агентства.Все проведенные платежи в компании пообещали учесть в дальнейших взаиморасчетах."Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из России по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. Позднее венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок после того, как сами заплатили транзитные платежи. В итоге поставки в Словакию были возобновлены в среду, а в Венгрию — в ночь на четверг.

https://ria.ru/20220812/neft-1809042007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, транснефть, чехия, украина