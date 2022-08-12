https://ria.ru/20220812/neft-1809060956.html
Платеж за транзит нефти в Чехию поступил в банк, сообщила "Транснефть"
Платеж за транзит нефти в Чехию поступил в банк, сообщила "Транснефть" - РИА Новости, 12.08.2022
Платеж за транзит нефти в Чехию поступил в банк, сообщила "Транснефть"
Платеж за транзит нефти через Украину поступил на счет банка-получателя, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T09:51
2022-08-12T09:51
2022-08-12T12:04
экономика
россия
транснефть
чехия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808295314_0:339:3038:2048_1920x0_80_0_0_6c33c897bb1dddb7c47c5d162e75758f.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Платеж за транзит нефти через Украину поступил на счет банка-получателя, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин."Есть информация о поступлении денег на счет банка-получателя. Ждем подтверждения о прохождении средств от "Укртранснафты", чтобы можно было открыть прокачку на Чехию", — сказал собеседник агентства.Все проведенные платежи в компании пообещали учесть в дальнейших взаиморасчетах."Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из России по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. Позднее венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок после того, как сами заплатили транзитные платежи. В итоге поставки в Словакию были возобновлены в среду, а в Венгрию — в ночь на четверг.
https://ria.ru/20220812/neft-1809042007.html
россия
чехия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808295314_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_398e50894db3b8ec4c06d635ba6c4aa8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, транснефть, чехия, украина
Экономика, Россия, Транснефть, Чехия, Украина
09:51 12.08.2022 (обновлено: 12:04 12.08.2022)
Платеж за транзит нефти в Чехию поступил в банк, сообщила "Транснефть"
"Транснефть": платеж за транзит российской нефти через Украину в Чехию поступил в банк