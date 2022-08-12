https://ria.ru/20220812/neft-1809053271.html

Цены на нефть снижаются в рамках коррекции

Цены на нефть снижаются в рамках коррекции - РИА Новости, 12.08.2022

Цены на нефть снижаются в рамках коррекции

Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются в рамках коррекции после двухдневного роста, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T08:34

2022-08-12T08:34

2022-08-12T08:34

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

сша

цены на нефть

международное энергетическое агентство

wti (нефть)

brent

опек

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются в рамках коррекции после двухдневного роста, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 8.03 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,47%, до 99,13 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,51%, до 93,87 доллара.В пятницу нефть дешевеет в рамках коррекции после двух дней роста. Так, за два предыдущих дня нефть марки Brent подорожала на 3,39%, марки WTI - на 4,2%.Рост стоимости "черного золота" обусловлен рядом причин. Например, позитивной динамике способствовал доклад ОПЕК, в котором сообщается, что нефтяные запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития в июне были ниже средних пятилетних значений на 261 миллион баррелей. Кроме того, Международное энергетическое агентство сообщило, что повысило прогноз по спросу на нефть в мире - до 99,7 миллиона баррелей в сутки в 2022 году и до 101,8 миллиона баррелей в сутки в 2023 году.Так, повышение цен этой недели может стать самым большим с апреля. "На этой неделе макроэкономические настроения в нефтяной отрасли улучшились, поскольку опасения по поводу инфляции в США ослабли после снижения цен на бензин", - сказал агентству Блумберг аналитик CITIC Futures Co. Гуй Чэньси (Gui Chenxi).

https://radiosputnik.ria.ru/20220811/indoneziya-1808997774.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, цены на нефть, международное энергетическое агентство, wti (нефть), brent, опек