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Цены на нефть снижаются в рамках коррекции
Цены на нефть снижаются в рамках коррекции - РИА Новости, 12.08.2022
Цены на нефть снижаются в рамках коррекции
Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются в рамках коррекции после двухдневного роста, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T08:34
2022-08-12T08:34
2022-08-12T08:34
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цены на нефть
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются в рамках коррекции после двухдневного роста, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 8.03 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,47%, до 99,13 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,51%, до 93,87 доллара.В пятницу нефть дешевеет в рамках коррекции после двух дней роста. Так, за два предыдущих дня нефть марки Brent подорожала на 3,39%, марки WTI - на 4,2%.Рост стоимости "черного золота" обусловлен рядом причин. Например, позитивной динамике способствовал доклад ОПЕК, в котором сообщается, что нефтяные запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития в июне были ниже средних пятилетних значений на 261 миллион баррелей. Кроме того, Международное энергетическое агентство сообщило, что повысило прогноз по спросу на нефть в мире - до 99,7 миллиона баррелей в сутки в 2022 году и до 101,8 миллиона баррелей в сутки в 2023 году.Так, повышение цен этой недели может стать самым большим с апреля. "На этой неделе макроэкономические настроения в нефтяной отрасли улучшились, поскольку опасения по поводу инфляции в США ослабли после снижения цен на бензин", - сказал агентству Блумберг аналитик CITIC Futures Co. Гуй Чэньси (Gui Chenxi).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, цены на нефть, международное энергетическое агентство, wti (нефть), brent, опек
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, США, Цены на нефть, Международное энергетическое агентство, WTI (нефть), Brent, ОПЕК
Цены на нефть снижаются в рамках коррекции
Цены на нефть снижаются в рамках коррекции после двухдневного роста