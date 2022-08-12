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Названа страна, которая отвергнет ограничение цен на российскую нефть - РИА Новости, 12.08.2022
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Названа страна, которая отвергнет ограничение цен на российскую нефть
Названа страна, которая отвергнет ограничение цен на российскую нефть - РИА Новости, 12.08.2022
Названа страна, которая отвергнет ограничение цен на российскую нефть
Попытки США склонить Индонезию к поддержке ограничения цен на нефть из России обречены на провал, об этом пишет китайское издание South China Morning Post... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T01:52
2022-08-12T01:52
экономика
джаннет йеллен
владимир путин
россия
индонезия
джакарта
g7
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Попытки США склонить Индонезию к поддержке ограничения цен на нефть из России обречены на провал, об этом пишет китайское издание South China Morning Post (SCMP).Автор статьи напомнил, что поддержать схему, разработанную "Большой семеркой", Джакарте предложила министр финансов США Джаннет Йеллен, которая провела переговоры с рядом индонезийских высокопоставленных лиц.Глава финансового отдела Индонезии Шри Мульяни пообещала рассмотреть последствия этого шага, поскольку он "сильно повлияет на нефтедобывающие страны и их покупателей".Однако аналитики, как отмечается в статье, считают, что Джакарта едва ли поддержит данную инициативу, так как хочет дождаться, как поступят Китай и Индия.Эксперт выразил уверенность, что Индонезия, которая придерживается собственной внешней политики, не займет сторону ни Запада, ни России."Индонезия едва ли поддержит схему ограничения цен, поскольку это будет означать введение против России санкций, а так далеко она вмешиваться не захочет", — сказал он, назвав при этом объем импортируемой Джакартой нефти из России "незначительным".Исполнительный директор Центра экономических реформ в Джакарте Мухаммад Фейсал согласился, что привлечь Индонезию к этой схеме будет "трудно" без согласия со стороны России. К тому же нефть может и так подешеветь вследствие мировой рецессии, и в таком случае Индонезии не придется рисковать политическим нейтралитетом, заметил он.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против Москвы, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт российской нефти. Кроме того, страны G7 сейчас обсуждают введение ограничений максимальной цены нефти из России, а также варианты полного запрета услуг, позволяющих перевозить российские нефть и нефтепродукты.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он заявлял, что сбалансированная макроэкономическая политика позволила России выдержать санкционное давление.Полную версию материала читайте на ИноСМИ&gt;&gt;&gt;
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экономика, джаннет йеллен, владимир путин, россия, индонезия, джакарта, g7, санкции в отношении россии, сша
Экономика, Джаннет Йеллен, Владимир Путин, Россия, Индонезия, Джакарта, G7, Санкции в отношении России, США
01:52 12.08.2022
 
Названа страна, которая отвергнет ограничение цен на российскую нефть

SCMP: Индонезия вряд ли согласится на предложение США ограничить цены на нефть из России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Попытки США склонить Индонезию к поддержке ограничения цен на нефть из России обречены на провал, об этом пишет китайское издание South China Morning Post (SCMP).
Автор статьи напомнил, что поддержать схему, разработанную "Большой семеркой", Джакарте предложила министр финансов США Джаннет Йеллен, которая провела переговоры с рядом индонезийских высокопоставленных лиц.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 20:25В России
Установление "потолка" цен на нефть подстегнет котировки, полагает эксперт
Глава финансового отдела Индонезии Шри Мульяни пообещала рассмотреть последствия этого шага, поскольку он "сильно повлияет на нефтедобывающие страны и их покупателей".
Однако аналитики, как отмечается в статье, считают, что Джакарта едва ли поддержит данную инициативу, так как хочет дождаться, как поступят Китай и Индия.
"Среди стран "Двадцатки" в этом отношении Китай и Индия гораздо показательнее Индонезии, ведь Пекин — один из крупнейших импортеров российской нефти", — заметил исполнительный директор Центра экономических и юридических исследований в Джакарте Бхима Юдхистира.
Эксперт выразил уверенность, что Индонезия, которая придерживается собственной внешней политики, не займет сторону ни Запада, ни России.
"Индонезия едва ли поддержит схему ограничения цен, поскольку это будет означать введение против России санкций, а так далеко она вмешиваться не захочет", — сказал он, назвав при этом объем импортируемой Джакартой нефти из России "незначительным".
Перекачивающая станция компании Транснефть - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 13:20
В G7 продолжают обсуждать механизмы ограничения цен на нефть из России
Исполнительный директор Центра экономических реформ в Джакарте Мухаммад Фейсал согласился, что привлечь Индонезию к этой схеме будет "трудно" без согласия со стороны России. К тому же нефть может и так подешеветь вследствие мировой рецессии, и в таком случае Индонезии не придется рисковать политическим нейтралитетом, заметил он.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против Москвы, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт российской нефти. Кроме того, страны G7 сейчас обсуждают введение ограничений максимальной цены нефти из России, а также варианты полного запрета услуг, позволяющих перевозить российские нефть и нефтепродукты.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он заявлял, что сбалансированная макроэкономическая политика позволила России выдержать санкционное давление.
Полную версию материала читайте на ИноСМИ>>>
Нефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 21:26
Южная Европа тайно закупает нефть из России, сообщает Bloomberg
 
ЭкономикаДжаннет ЙелленВладимир ПутинРоссияИндонезияДжакартаG7Санкции в отношении РоссииСША
 
 
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