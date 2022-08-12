https://ria.ru/20220812/neft-1809042007.html

Названа страна, которая отвергнет ограничение цен на российскую нефть

Названа страна, которая отвергнет ограничение цен на российскую нефть - РИА Новости, 12.08.2022

Названа страна, которая отвергнет ограничение цен на российскую нефть

Попытки США склонить Индонезию к поддержке ограничения цен на нефть из России обречены на провал, об этом пишет китайское издание South China Morning Post... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T01:52

2022-08-12T01:52

2022-08-12T01:52

экономика

джаннет йеллен

владимир путин

россия

индонезия

джакарта

g7

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Попытки США склонить Индонезию к поддержке ограничения цен на нефть из России обречены на провал, об этом пишет китайское издание South China Morning Post (SCMP).Автор статьи напомнил, что поддержать схему, разработанную "Большой семеркой", Джакарте предложила министр финансов США Джаннет Йеллен, которая провела переговоры с рядом индонезийских высокопоставленных лиц.Глава финансового отдела Индонезии Шри Мульяни пообещала рассмотреть последствия этого шага, поскольку он "сильно повлияет на нефтедобывающие страны и их покупателей".Однако аналитики, как отмечается в статье, считают, что Джакарта едва ли поддержит данную инициативу, так как хочет дождаться, как поступят Китай и Индия.Эксперт выразил уверенность, что Индонезия, которая придерживается собственной внешней политики, не займет сторону ни Запада, ни России."Индонезия едва ли поддержит схему ограничения цен, поскольку это будет означать введение против России санкций, а так далеко она вмешиваться не захочет", — сказал он, назвав при этом объем импортируемой Джакартой нефти из России "незначительным".Исполнительный директор Центра экономических реформ в Джакарте Мухаммад Фейсал согласился, что привлечь Индонезию к этой схеме будет "трудно" без согласия со стороны России. К тому же нефть может и так подешеветь вследствие мировой рецессии, и в таком случае Индонезии не придется рисковать политическим нейтралитетом, заметил он.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против Москвы, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт российской нефти. Кроме того, страны G7 сейчас обсуждают введение ограничений максимальной цены нефти из России, а также варианты полного запрета услуг, позволяющих перевозить российские нефть и нефтепродукты.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он заявлял, что сбалансированная макроэкономическая политика позволила России выдержать санкционное давление.Полную версию материала читайте на ИноСМИ>>>

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индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, джаннет йеллен, владимир путин, россия, индонезия, джакарта, g7, санкции в отношении россии, сша