Названа страна, которая отвергнет ограничение цен на российскую нефть
SCMP: Индонезия вряд ли согласится на предложение США ограничить цены на нефть из России
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Попытки США склонить Индонезию к поддержке ограничения цен на нефть из России обречены на провал, об этом пишет китайское издание South China Morning Post (SCMP).
Автор статьи напомнил, что поддержать схему, разработанную "Большой семеркой", Джакарте предложила министр финансов США Джаннет Йеллен, которая провела переговоры с рядом индонезийских высокопоставленных лиц.
Глава финансового отдела Индонезии Шри Мульяни пообещала рассмотреть последствия этого шага, поскольку он "сильно повлияет на нефтедобывающие страны и их покупателей".
"Среди стран "Двадцатки" в этом отношении Китай и Индия гораздо показательнее Индонезии, ведь Пекин — один из крупнейших импортеров российской нефти", — заметил исполнительный директор Центра экономических и юридических исследований в Джакарте Бхима Юдхистира.
Эксперт выразил уверенность, что Индонезия, которая придерживается собственной внешней политики, не займет сторону ни Запада, ни России.
"Индонезия едва ли поддержит схему ограничения цен, поскольку это будет означать введение против России санкций, а так далеко она вмешиваться не захочет", — сказал он, назвав при этом объем импортируемой Джакартой нефти из России "незначительным".
Исполнительный директор Центра экономических реформ в Джакарте Мухаммад Фейсал согласился, что привлечь Индонезию к этой схеме будет "трудно" без согласия со стороны России. К тому же нефть может и так подешеветь вследствие мировой рецессии, и в таком случае Индонезии не придется рисковать политическим нейтралитетом, заметил он.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против Москвы, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт российской нефти. Кроме того, страны G7 сейчас обсуждают введение ограничений максимальной цены нефти из России, а также варианты полного запрета услуг, позволяющих перевозить российские нефть и нефтепродукты.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он заявлял, что сбалансированная макроэкономическая политика позволила России выдержать санкционное давление.
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