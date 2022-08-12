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Семь летчиков ВКС получили награды за операцию на Украине - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/nagrada-1809065359.html
Семь летчиков ВКС получили награды за операцию на Украине
Семь летчиков ВКС получили награды за операцию на Украине - РИА Новости, 12.08.2022
Семь летчиков ВКС получили награды за операцию на Украине
Семь летчиков Воздушно-космических сил получили звание Героя России за заслуги в ходе спецоперации, двое из них посмертно, сообщил заместитель... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T10:16
2022-08-12T14:05
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир бенедиктов
россия
вооруженные силы рф
военно-транспортная авиация
ввс рф
воздушно-космические силы россии
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ПАРК ПАТРИОТ (Подмосковье), 12 авг - РИА Новости. Семь летчиков Воздушно-космических сил получили звание Героя России за заслуги в ходе спецоперации, двое из них посмертно, сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Сергей Дронов."За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, более 700 военнослужащих Воздушно-космических сил награждены государственными и ведомственными наградами. Семеро военных летчиков удостоены звания Героя России, из них двое - посмертно", - сказал Дронов, выступая на торжественном митинге перед Главным Храмом ВС РФ, посвященном 110-летию ВВС России.Он отметил, что в ходе выполнения задач по уничтожению украинских националистов военнослужащие Воздушно-космических сил показывают высокую выучку и профессионализм, а российские вооружения и военная техника в очередной раз демонстрируют высокую эффективность и надежность.В ходе церемонии перед Главным Храмом Вооруженных сил были награждены орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени командующий Военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени генерал-лейтенант Забит Хирбеков - заместитель главнокомандующего ВКС по материально-техническому обеспечению и генерал-майор Андрей Ивашина - заместитель командующего Космическими войсками по испытаниям.
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безопасность, владимир бенедиктов, россия, вооруженные силы рф, военно-транспортная авиация, ввс рф, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Бенедиктов, Россия, Вооруженные силы РФ, Военно-транспортная авиация, ВВС РФ, Воздушно-космические силы России
10:16 12.08.2022 (обновлено: 14:05 12.08.2022)
 
Семь летчиков ВКС получили награды за операцию на Украине

За операцию на Украине семь летчиков ВКС получили звание Героя России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия, посвященные 110-летию со дня образования ВВС
Праздничные мероприятия, посвященные 110-летию со дня образования ВВС - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Праздничные мероприятия, посвященные 110-летию со дня образования ВВС
Читать ria.ru в
ПАРК ПАТРИОТ (Подмосковье), 12 авг - РИА Новости. Семь летчиков Воздушно-космических сил получили звание Героя России за заслуги в ходе спецоперации, двое из них посмертно, сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Сергей Дронов.
"За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, более 700 военнослужащих Воздушно-космических сил награждены государственными и ведомственными наградами. Семеро военных летчиков удостоены звания Героя России, из них двое - посмертно", - сказал Дронов, выступая на торжественном митинге перед Главным Храмом ВС РФ, посвященном 110-летию ВВС России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
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Путин присвоил звание генерал-лейтенанта Герою России Мерзликину
Он отметил, что в ходе выполнения задач по уничтожению украинских националистов военнослужащие Воздушно-космических сил показывают высокую выучку и профессионализм, а российские вооружения и военная техника в очередной раз демонстрируют высокую эффективность и надежность.
В ходе церемонии перед Главным Храмом Вооруженных сил были награждены орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени командующий Военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени генерал-лейтенант Забит Хирбеков - заместитель главнокомандующего ВКС по материально-техническому обеспечению и генерал-майор Андрей Ивашина - заместитель командующего Космическими войсками по испытаниям.
CC BY 4.0 / Минобороны России / Vladimir BenediktovКомандующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов
Командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
CC BY 4.0 / Минобороны России / Vladimir Benediktov
Командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир БенедиктовРоссияВооруженные силы РФВоенно-транспортная авиацияВВС РФВоздушно-космические силы России
 
 
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