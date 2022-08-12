10:16 12.08.2022 (обновлено: 14:05 12.08.2022)
Семь летчиков ВКС получили награды за операцию на Украине
За операцию на Украине семь летчиков ВКС получили звание Героя России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия, посвященные 110-летию со дня образования ВВС
Праздничные мероприятия, посвященные 110-летию со дня образования ВВС
ПАРК ПАТРИОТ (Подмосковье), 12 авг - РИА Новости. Семь летчиков Воздушно-космических сил получили звание Героя России за заслуги в ходе спецоперации, двое из них посмертно, сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Сергей Дронов.
"За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, более 700 военнослужащих Воздушно-космических сил награждены государственными и ведомственными наградами. Семеро военных летчиков удостоены звания Героя России, из них двое - посмертно", - сказал Дронов, выступая на торжественном митинге перед Главным Храмом ВС РФ, посвященном 110-летию ВВС России.
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Он отметил, что в ходе выполнения задач по уничтожению украинских националистов военнослужащие Воздушно-космических сил показывают высокую выучку и профессионализм, а российские вооружения и военная техника в очередной раз демонстрируют высокую эффективность и надежность.
В ходе церемонии перед Главным Храмом Вооруженных сил были награждены орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени командующий Военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени генерал-лейтенант Забит Хирбеков - заместитель главнокомандующего ВКС по материально-техническому обеспечению и генерал-майор Андрей Ивашина - заместитель командующего Космическими войсками по испытаниям.
CC BY 4.0 / Минобороны России / Vladimir BenediktovКомандующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов
Командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов