https://ria.ru/20220812/nagrada-1809065359.html

Семь летчиков ВКС получили награды за операцию на Украине

Семь летчиков ВКС получили награды за операцию на Украине - РИА Новости, 12.08.2022

Семь летчиков ВКС получили награды за операцию на Украине

Семь летчиков Воздушно-космических сил получили звание Героя России за заслуги в ходе спецоперации, двое из них посмертно, сообщил заместитель... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T10:16

2022-08-12T10:16

2022-08-12T14:05

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир бенедиктов

россия

вооруженные силы рф

военно-транспортная авиация

ввс рф

воздушно-космические силы россии

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ПАРК ПАТРИОТ (Подмосковье), 12 авг - РИА Новости. Семь летчиков Воздушно-космических сил получили звание Героя России за заслуги в ходе спецоперации, двое из них посмертно, сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Сергей Дронов."За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, более 700 военнослужащих Воздушно-космических сил награждены государственными и ведомственными наградами. Семеро военных летчиков удостоены звания Героя России, из них двое - посмертно", - сказал Дронов, выступая на торжественном митинге перед Главным Храмом ВС РФ, посвященном 110-летию ВВС России.Он отметил, что в ходе выполнения задач по уничтожению украинских националистов военнослужащие Воздушно-космических сил показывают высокую выучку и профессионализм, а российские вооружения и военная техника в очередной раз демонстрируют высокую эффективность и надежность.В ходе церемонии перед Главным Храмом Вооруженных сил были награждены орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени командующий Военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени генерал-лейтенант Забит Хирбеков - заместитель главнокомандующего ВКС по материально-техническому обеспечению и генерал-майор Андрей Ивашина - заместитель командующего Космическими войсками по испытаниям.

https://ria.ru/20211001/putin-1752689116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владимир бенедиктов, россия, вооруженные силы рф, военно-транспортная авиация, ввс рф, воздушно-космические силы россии