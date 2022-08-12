https://ria.ru/20220812/mvd-1809064890.html

Киев разорвал соглашение о сотрудничестве между МВД Украины и Белоруссии

Киев разорвал соглашение о сотрудничестве между МВД Украины и Белоруссии - РИА Новости, 12.08.2022

Киев разорвал соглашение о сотрудничестве между МВД Украины и Белоруссии

Украинский кабмин разорвал соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Украины и Белоруссии, решение закреплено постановлением правительства РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T10:11

2022-08-12T10:11

2022-08-12T10:11

в мире

мвд украины

украина

белоруссия

мвд белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740240448_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_c480e0497327b3ec1776c1859cd52bb7.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Украинский кабмин разорвал соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Украины и Белоруссии, решение закреплено постановлением правительства от 9 августа."В связи с коренным изменением обстоятельств кабинет министров Украины постановляет: прекратить действие соглашения о сотрудничестве между министерством внутренних дел Украины и министерством внутренних дел Республики Беларусь, осуществленное 6 марта 1992 г. в г. Чернигове", - приводит текст документа издание "Судебно-юридическая газета".Соглашение предусматривало, что министерства двух стран сотрудничали в области борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, исполнения уголовных наказаний, розыска пропавших без вести, уклоняющихся от уплаты алиментов и исков, установления личностей без документов, обеспечения безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, развития научных, информационных и технических связей. Правительство Украины, по информации издания, поручило министерству иностранных дел уведомить белорусскую сторону о прекращении действия указанного соглашения с даты получения такого уведомления. Кабмин Украины также прекратил действие соглашения с белорусским правительством о производственной и научно-технической кооперации предприятий и организаций оборонных отраслей промышленности. Документ был подписан 25 июня 2001 года в Киеве.Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина является одной из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста. После начала Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины Киев неоднократно призывал к введению санкций против РФ и Белоруссии. Страны Запада обвинили Минск в поддержке российской военной спецоперации на Украине и расширили санкции против него.

https://ria.ru/20220803/kiev-1807066434.html

https://ria.ru/20220721/ukraina-1804071238.html

украина

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, мвд украины, украина, белоруссия, мвд белоруссии