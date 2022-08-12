Киев разорвал соглашение о сотрудничестве между МВД Украины и Белоруссии
Правительство Украины разорвало соглашение о сотрудничестве с МВД Белоруссии
© Фото : Національна поліція УкраїниСотрудники полиции Украины в Киеве
© Фото : Національна поліція України
Сотрудники полиции Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Украинский кабмин разорвал соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Украины и Белоруссии, решение закреплено постановлением правительства от 9 августа.
"В связи с коренным изменением обстоятельств кабинет министров Украины постановляет: прекратить действие соглашения о сотрудничестве между министерством внутренних дел Украины и министерством внутренних дел Республики Беларусь, осуществленное 6 марта 1992 г. в г. Чернигове", - приводит текст документа издание "Судебно-юридическая газета".
Соглашение предусматривало, что министерства двух стран сотрудничали в области борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, исполнения уголовных наказаний, розыска пропавших без вести, уклоняющихся от уплаты алиментов и исков, установления личностей без документов, обеспечения безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, развития научных, информационных и технических связей. Правительство Украины, по информации издания, поручило министерству иностранных дел уведомить белорусскую сторону о прекращении действия указанного соглашения с даты получения такого уведомления.
Кабмин Украины также прекратил действие соглашения с белорусским правительством о производственной и научно-технической кооперации предприятий и организаций оборонных отраслей промышленности. Документ был подписан 25 июня 2001 года в Киеве.
Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина является одной из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста. После начала Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины Киев неоднократно призывал к введению санкций против РФ и Белоруссии. Страны Запада обвинили Минск в поддержке российской военной спецоперации на Украине и расширили санкции против него.