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Киев разорвал соглашение о сотрудничестве между МВД Украины и Белоруссии - РИА Новости, 12.08.2022
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Киев разорвал соглашение о сотрудничестве между МВД Украины и Белоруссии
Киев разорвал соглашение о сотрудничестве между МВД Украины и Белоруссии - РИА Новости, 12.08.2022
Киев разорвал соглашение о сотрудничестве между МВД Украины и Белоруссии
Украинский кабмин разорвал соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Украины и Белоруссии, решение закреплено постановлением правительства РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T10:11
2022-08-12T10:11
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Украинский кабмин разорвал соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Украины и Белоруссии, решение закреплено постановлением правительства от 9 августа."В связи с коренным изменением обстоятельств кабинет министров Украины постановляет: прекратить действие соглашения о сотрудничестве между министерством внутренних дел Украины и министерством внутренних дел Республики Беларусь, осуществленное 6 марта 1992 г. в г. Чернигове", - приводит текст документа издание "Судебно-юридическая газета".Соглашение предусматривало, что министерства двух стран сотрудничали в области борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, исполнения уголовных наказаний, розыска пропавших без вести, уклоняющихся от уплаты алиментов и исков, установления личностей без документов, обеспечения безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, развития научных, информационных и технических связей. Правительство Украины, по информации издания, поручило министерству иностранных дел уведомить белорусскую сторону о прекращении действия указанного соглашения с даты получения такого уведомления. Кабмин Украины также прекратил действие соглашения с белорусским правительством о производственной и научно-технической кооперации предприятий и организаций оборонных отраслей промышленности. Документ был подписан 25 июня 2001 года в Киеве.Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина является одной из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста. После начала Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины Киев неоднократно призывал к введению санкций против РФ и Белоруссии. Страны Запада обвинили Минск в поддержке российской военной спецоперации на Украине и расширили санкции против него.
https://ria.ru/20220803/kiev-1807066434.html
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в мире, мвд украины, украина, белоруссия, мвд белоруссии
В мире, МВД Украины, Украина, Белоруссия, МВД Белоруссии
10:11 12.08.2022
 
Киев разорвал соглашение о сотрудничестве между МВД Украины и Белоруссии

Правительство Украины разорвало соглашение о сотрудничестве с МВД Белоруссии

© Фото : Національна поліція УкраїниСотрудники полиции Украины в Киеве
Сотрудники полиции Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© Фото : Національна поліція України
Сотрудники полиции Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Украинский кабмин разорвал соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Украины и Белоруссии, решение закреплено постановлением правительства от 9 августа.
"В связи с коренным изменением обстоятельств кабинет министров Украины постановляет: прекратить действие соглашения о сотрудничестве между министерством внутренних дел Украины и министерством внутренних дел Республики Беларусь, осуществленное 6 марта 1992 г. в г. Чернигове", - приводит текст документа издание "Судебно-юридическая газета".
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 19:09Специальная военная операция на Украине
В Киеве рассказали, при каких обстоятельствах разорвут отношения с Минском
Соглашение предусматривало, что министерства двух стран сотрудничали в области борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, исполнения уголовных наказаний, розыска пропавших без вести, уклоняющихся от уплаты алиментов и исков, установления личностей без документов, обеспечения безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, развития научных, информационных и технических связей. Правительство Украины, по информации издания, поручило министерству иностранных дел уведомить белорусскую сторону о прекращении действия указанного соглашения с даты получения такого уведомления.
Кабмин Украины также прекратил действие соглашения с белорусским правительством о производственной и научно-технической кооперации предприятий и организаций оборонных отраслей промышленности. Документ был подписан 25 июня 2001 года в Киеве.
Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина является одной из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста. После начала Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины Киев неоднократно призывал к введению санкций против РФ и Белоруссии. Страны Запада обвинили Минск в поддержке российской военной спецоперации на Украине и расширили санкции против него.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 16:27Специальная военная операция на Украине
Лукашенко призвал Украину принять потерю нескольких регионов
 
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