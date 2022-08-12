https://ria.ru/20220812/moskva-1809646767.html
Ландшафтный парк с экотропами создадут у прудов на севере Москвы
Ландшафтный парк с экотропами создадут у прудов на севере Москвы - РИА Новости, 15.08.2022
Ландшафтный парк с экотропами создадут у прудов на севере Москвы
Ландшафтный парк и зону отдыха с экотропами и настилом у безымянных прудов создадут в Молжаниновском районе Северного административного округа столицы в рамках... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-12T15:01
2022-08-12T15:01
2022-08-15T12:20
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перспектива
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ландшафтный парк и зону отдыха с экотропами и настилом у безымянных прудов создадут в Молжаниновском районе Северного административного округа столицы в рамках программы "Мой район", сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы."В рамках программы "Мой район" в Молжаниновском районе Северного административного округа столицы создадут ландшафтный парк и зону отдыха с экотропами и настилом у безымянных прудов. Новое общественное пространство площадью более 4 гектара обустроят недалеко от железнодорожной станции "Новоподрезково" – между Синявинской улицей, Ленинградским шоссе и территорией школы "Перспектива", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте пустыря в рамках комплексного благоустройства появятся детская площадка, две площадки с лавочками и качелями для тихого отдыха, три зоны для воркаута, три стола для настольного тенниса, эстрадная площадка для проведения районных мероприятий и праздников, пять пикниковых точек с мангалами и столиками, а также зона отдыха у воды с шезлонгами. Кроме того, в порядок приведут площадку для выгула собак.Уточняется, что специалисты уже укрепили береговую полосу прудов с помощью габионных конструкций и смонтировали основания из свай для обустройства экотроп и настилов у воды. Кроме того, подготовлены основания для детских и спортивных площадок, пикниковых зон. Сделана также велодорожка протяженностью один километр, которая связывает жилой массив с остановкой общественного транспорта на Ленинградском шоссе.Кроме того, специалисты дополнительно озеленят территорию - высадят более 30 деревьев и свыше 800 кустарников, разобьют цветники, приведут в порядок газоны, установят современные опоры освещения с энергоэффективными светильниками и камеры видеонаблюдения.Отмечается, что полностью завершить работы планируется в сентябре 2022 года.
https://ria.ru/20220811/prud-1808851796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, перспектива, ленинградское шоссе
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Перспектива, Ленинградское шоссе
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ландшафтный парк и зону отдыха с экотропами и настилом у безымянных прудов создадут в Молжаниновском районе Северного административного округа столицы в рамках программы "Мой район", сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
"В рамках программы "Мой район" в Молжаниновском районе Северного административного округа столицы создадут ландшафтный парк и зону отдыха с экотропами и настилом у безымянных прудов. Новое общественное пространство площадью более 4 гектара обустроят недалеко от железнодорожной станции "Новоподрезково" – между Синявинской улицей, Ленинградским шоссе
и территорией школы "Перспектива", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте пустыря в рамках комплексного благоустройства появятся детская площадка, две площадки с лавочками и качелями для тихого отдыха, три зоны для воркаута, три стола для настольного тенниса, эстрадная площадка для проведения районных мероприятий и праздников, пять пикниковых точек с мангалами и столиками, а также зона отдыха у воды с шезлонгами. Кроме того, в порядок приведут площадку для выгула собак.
Уточняется, что специалисты уже укрепили береговую полосу прудов с помощью габионных конструкций и смонтировали основания из свай для обустройства экотроп и настилов у воды. Кроме того, подготовлены основания для детских и спортивных площадок, пикниковых зон. Сделана также велодорожка протяженностью один километр, которая связывает жилой массив с остановкой общественного транспорта на Ленинградском шоссе.
"Сейчас ведутся работы по обустройству дорожно-тропиночной сети и устройству деревянного пешеходного настила. После приступят к монтажу оборудования детских и спортивных площадок", - добавили в сообщении.
Кроме того, специалисты дополнительно озеленят территорию - высадят более 30 деревьев и свыше 800 кустарников, разобьют цветники, приведут в порядок газоны, установят современные опоры освещения с энергоэффективными светильниками и камеры видеонаблюдения.
Отмечается, что полностью завершить работы планируется в сентябре 2022 года.