https://ria.ru/20220812/moskva-1809646767.html

Ландшафтный парк с экотропами создадут у прудов на севере Москвы

Ландшафтный парк с экотропами создадут у прудов на севере Москвы - РИА Новости, 15.08.2022

Ландшафтный парк с экотропами создадут у прудов на севере Москвы

Ландшафтный парк и зону отдыха с экотропами и настилом у безымянных прудов создадут в Молжаниновском районе Северного административного округа столицы в рамках... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-12T15:01

2022-08-12T15:01

2022-08-15T12:20

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перспектива

ленинградское шоссе

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ландшафтный парк и зону отдыха с экотропами и настилом у безымянных прудов создадут в Молжаниновском районе Северного административного округа столицы в рамках программы "Мой район", сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы."В рамках программы "Мой район" в Молжаниновском районе Северного административного округа столицы создадут ландшафтный парк и зону отдыха с экотропами и настилом у безымянных прудов. Новое общественное пространство площадью более 4 гектара обустроят недалеко от железнодорожной станции "Новоподрезково" – между Синявинской улицей, Ленинградским шоссе и территорией школы "Перспектива", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте пустыря в рамках комплексного благоустройства появятся детская площадка, две площадки с лавочками и качелями для тихого отдыха, три зоны для воркаута, три стола для настольного тенниса, эстрадная площадка для проведения районных мероприятий и праздников, пять пикниковых точек с мангалами и столиками, а также зона отдыха у воды с шезлонгами. Кроме того, в порядок приведут площадку для выгула собак.Уточняется, что специалисты уже укрепили береговую полосу прудов с помощью габионных конструкций и смонтировали основания из свай для обустройства экотроп и настилов у воды. Кроме того, подготовлены основания для детских и спортивных площадок, пикниковых зон. Сделана также велодорожка протяженностью один километр, которая связывает жилой массив с остановкой общественного транспорта на Ленинградском шоссе.Кроме того, специалисты дополнительно озеленят территорию - высадят более 30 деревьев и свыше 800 кустарников, разобьют цветники, приведут в порядок газоны, установят современные опоры освещения с энергоэффективными светильниками и камеры видеонаблюдения.Отмечается, что полностью завершить работы планируется в сентябре 2022 года.

https://ria.ru/20220811/prud-1808851796.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, перспектива, ленинградское шоссе