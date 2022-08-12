Рейтинг@Mail.ru
Тематические мероприятия, посвященные трем Спасам, пройдут в Москве - РИА Новости, 15.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220812/moskva-1809634243.html
Тематические мероприятия, посвященные трем Спасам, пройдут в Москве
Тематические мероприятия, посвященные трем Спасам, пройдут в Москве - РИА Новости, 15.08.2022
Тематические мероприятия, посвященные трем Спасам, пройдут в Москве
Специалисты Мосприроды проведут на природных территориях и в экоцентрах порядка 30 мероприятий, посвященных Медовому, Яблочному и Ореховому Спасам, сообщает... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-12T18:27
2022-08-15T12:02
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800998579_0:45:3480:2003_1920x0_80_0_0_d12b0f30d6f39f368fcb8a3d7fc851a8.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Специалисты Мосприроды проведут на природных территориях и в экоцентрах порядка 30 мероприятий, посвященных Медовому, Яблочному и Ореховому Спасам, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Традиционно в августе, в последний месяц лета, отмечают три крупных праздника, три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый, который также называют Хлебным. В народной традиции они тесно связаны со сбором урожая меда, яблок и орехов, пшеницы и ржи. С 14 по 30 августа специалисты Мосприроды проведут в честь Спасов порядка 30 бесплатных мероприятий, посвященных традициям этих праздников и природным явлениям, которые их сопровождают. Участников ждут квесты, викторины, мастер-классы, игры, конкурсы, лекции и другие экомероприятия", - говорится в сообщении.Отмечается, что мероприятия, посвященные трем Спасам, пройдут не только в офлайн-формате, но и онлайн."Начинается программа "Праздник урожая" 14 августа – в день Медового Спаса. 19 августа в права вступает Яблочный Спас. Завершает двухнедельное торжество 29 августа Ореховый Спас", - дополняется в сообщении.
https://realty.ria.ru/20220810/les-1807977244.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800998579_375:0:3106:2048_1920x0_80_0_0_868d3039ab38322d64cfc1e524dfdb03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мосприрода, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосприрода, Москва
18:27 12.08.2022 (обновлено: 12:02 15.08.2022)
 

Тематические мероприятия, посвященные трем Спасам, пройдут в Москве

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Виды Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Специалисты Мосприроды проведут на природных территориях и в экоцентрах порядка 30 мероприятий, посвященных Медовому, Яблочному и Ореховому Спасам, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Традиционно в августе, в последний месяц лета, отмечают три крупных праздника, три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый, который также называют Хлебным. В народной традиции они тесно связаны со сбором урожая меда, яблок и орехов, пшеницы и ржи. С 14 по 30 августа специалисты Мосприроды проведут в честь Спасов порядка 30 бесплатных мероприятий, посвященных традициям этих праздников и природным явлениям, которые их сопровождают. Участников ждут квесты, викторины, мастер-классы, игры, конкурсы, лекции и другие экомероприятия", - говорится в сообщении.
Работы по реабилитации Битцевского леса - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Зеленые врата: какими будут "парадные входы" в Битцевский лес
Отмечается, что мероприятия, посвященные трем Спасам, пройдут не только в офлайн-формате, но и онлайн.
"Начинается программа "Праздник урожая" 14 августа – в день Медового Спаса. 19 августа в права вступает Яблочный Спас. Завершает двухнедельное торжество 29 августа Ореховый Спас", - дополняется в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала