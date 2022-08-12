https://ria.ru/20220812/moskva-1809634243.html

Тематические мероприятия, посвященные трем Спасам, пройдут в Москве

Тематические мероприятия, посвященные трем Спасам, пройдут в Москве - РИА Новости, 15.08.2022

Тематические мероприятия, посвященные трем Спасам, пройдут в Москве

Специалисты Мосприроды проведут на природных территориях и в экоцентрах порядка 30 мероприятий, посвященных Медовому, Яблочному и Ореховому Спасам, сообщает... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-12T18:27

2022-08-12T18:27

2022-08-15T12:02

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мосприрода

москва

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Специалисты Мосприроды проведут на природных территориях и в экоцентрах порядка 30 мероприятий, посвященных Медовому, Яблочному и Ореховому Спасам, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Традиционно в августе, в последний месяц лета, отмечают три крупных праздника, три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый, который также называют Хлебным. В народной традиции они тесно связаны со сбором урожая меда, яблок и орехов, пшеницы и ржи. С 14 по 30 августа специалисты Мосприроды проведут в честь Спасов порядка 30 бесплатных мероприятий, посвященных традициям этих праздников и природным явлениям, которые их сопровождают. Участников ждут квесты, викторины, мастер-классы, игры, конкурсы, лекции и другие экомероприятия", - говорится в сообщении.Отмечается, что мероприятия, посвященные трем Спасам, пройдут не только в офлайн-формате, но и онлайн."Начинается программа "Праздник урожая" 14 августа – в день Медового Спаса. 19 августа в права вступает Яблочный Спас. Завершает двухнедельное торжество 29 августа Ореховый Спас", - дополняется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220810/les-1807977244.html

москва

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мосприрода, москва