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Тематические мероприятия, посвященные трем Спасам, пройдут в Москве
Тематические мероприятия, посвященные трем Спасам, пройдут в Москве - РИА Новости, 15.08.2022
Тематические мероприятия, посвященные трем Спасам, пройдут в Москве
Специалисты Мосприроды проведут на природных территориях и в экоцентрах порядка 30 мероприятий, посвященных Медовому, Яблочному и Ореховому Спасам, сообщает... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-12T18:27
2022-08-12T18:27
2022-08-15T12:02
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Специалисты Мосприроды проведут на природных территориях и в экоцентрах порядка 30 мероприятий, посвященных Медовому, Яблочному и Ореховому Спасам, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Традиционно в августе, в последний месяц лета, отмечают три крупных праздника, три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый, который также называют Хлебным. В народной традиции они тесно связаны со сбором урожая меда, яблок и орехов, пшеницы и ржи. С 14 по 30 августа специалисты Мосприроды проведут в честь Спасов порядка 30 бесплатных мероприятий, посвященных традициям этих праздников и природным явлениям, которые их сопровождают. Участников ждут квесты, викторины, мастер-классы, игры, конкурсы, лекции и другие экомероприятия", - говорится в сообщении.Отмечается, что мероприятия, посвященные трем Спасам, пройдут не только в офлайн-формате, но и онлайн."Начинается программа "Праздник урожая" 14 августа – в день Медового Спаса. 19 августа в права вступает Яблочный Спас. Завершает двухнедельное торжество 29 августа Ореховый Спас", - дополняется в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосприрода, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосприрода, Москва