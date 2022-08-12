https://ria.ru/20220812/moskva-1809147742.html
Бочкарев: проведена пусконаладка самых длинных эскалаторов в метро Москвы
Бочкарев: проведена пусконаладка самых длинных эскалаторов в метро Москвы - РИА Новости, 12.08.2022
Бочкарев: проведена пусконаладка самых длинных эскалаторов в метро Москвы
В Москве завершена пусконаладка 130-метровых эскалаторов на станции "Марьина Роща" северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро, сообщил заммэра... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T13:54
2022-08-12T13:54
2022-08-12T13:54
москва
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В Москве завершена пусконаладка 130-метровых эскалаторов на станции "Марьина Роща" северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."На четырех эскалаторах большого наклонного хода пусконаладка завершена, проведены грузовые испытания, смонтированы и подключены светильники. Эскалаторы длиной 130 метров, соединяющие вестибюль с платформенным участком, являются самыми длинными в московском метрополитене", – сказал Бочкарев.Он добавил, что также завершается пусконаладка 30-метровых эскалаторов в зоне пересадки на действующую станцию "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии."Ведется также устройство других инженерных систем, в частности, противопожарных. В ближайшее время будет установлено оборудование тонкораспыленной воды, предназначенное для тушения пожаров в кабельных коллекторах", – отметил Бочкарев.Кроме того, в высокой степени готовности находятся архитектурно-отделочные работы на станции. На платформе ведется отделка девяти пилонов, выполнена покраска стен вдоль обоих путей.Общая протяженность Большого кольца метро составит более 70 километров, на линии будет действовать 31 станция, 22 из них уже открыты для пассажиров.
https://ria.ru/20220809/stroitelstvo-1808308064.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев
Москва, Стройкомплекс Москвы, Андрей Бочкарев
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В Москве завершена пусконаладка 130-метровых эскалаторов на станции "Марьина Роща" северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"На четырех эскалаторах большого наклонного хода пусконаладка завершена, проведены грузовые испытания, смонтированы и подключены светильники. Эскалаторы длиной 130 метров, соединяющие вестибюль с платформенным участком, являются самыми длинными в московском метрополитене", – сказал Бочкарев
.
Он добавил, что также завершается пусконаладка 30-метровых эскалаторов в зоне пересадки на действующую станцию "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии.
"Ведется также устройство других инженерных систем, в частности, противопожарных. В ближайшее время будет установлено оборудование тонкораспыленной воды, предназначенное для тушения пожаров в кабельных коллекторах", – отметил Бочкарев.
Кроме того, в высокой степени готовности находятся архитектурно-отделочные работы на станции. На платформе ведется отделка девяти пилонов, выполнена покраска стен вдоль обоих путей.
Общая протяженность Большого кольца метро составит более 70 километров, на линии будет действовать 31 станция, 22 из них уже открыты для пассажиров.