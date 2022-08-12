https://ria.ru/20220812/moshenniki-1808807857.html

Сайты бронирования жилья для отдыха рассказали, как борются с мошенниками

Сайты бронирования жилья для отдыха рассказали, как борются с мошенниками - РИА Новости, 12.08.2022

Сайты бронирования жилья для отдыха рассказали, как борются с мошенниками

Эксперты онлайн-сервисов бронирования жилья для отдыха рассказали, как проверяют объекты и арендодателей, борются с мошенниками и о том, что изменилось после... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T07:07

2022-08-12T07:07

2022-08-12T14:29

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Эксперты онлайн-сервисов бронирования жилья для отдыха рассказали, как проверяют объекты и арендодателей, борются с мошенниками и о том, что изменилось после ухода Booking.com и Airbnb.Проблема не нова"Ещё до ухода Booking.com все участники рынка постоянно сталкивались с попытками регистрации несуществующих объектов размещения в системах бронирования", – говорит руководитель отельного направления сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Денис Дроздовский. По его словам, эта проблема также часто встречается у сервисов, где сделки осуществляется между физическими лицами. Особенно остро стоит вопрос с малыми средствами размещения, в частности, с апартаментами. Их физическое существование проверить значительно тяжелее, чем классический отель: на картографических сервисах они не значатся, официальных сайтов и групп в социальных сетях зачастую нет.Даже если страницы присутствуют, невозможно убедиться, что они не были созданы специально под мошенническую операцию.По мнению исполнительного директора национальной системы бронирования Bronevik.com Марины Гончаренко, ситуация с предоставлением недостоверных данных об объектах не нова. И не стоит заявлять о росте случаев мошенничества на платформах-агрегаторах в сфере краткосрочной аренды жилья. Возможно, предполагает эксперт, "товарищи-мошенники сменили плацдарм работы, пересев с иностранных сервисов бронирования на российские".Проверить всехГончаренко подчеркивает, что стоит различать системы, работающие с физическими лицами-арендодателями напрямую, и нет. Генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру Юрий Кузнецов солидарен с коллегой. По его словам, такая проблема чаще всего встречается именно на досках объявлений, а сервисы бронирования, как правило, все объекты тщательно проверяют, а подозрительные блокируют."C уходом из России западных игроков на наш сервис пришли тысячи новых арендодателей, подавались десятки тысяч новых объявлений, из-за чего в первые недели на нашу службу поддержки действительно легла очень большая нагрузка. Отдел модерации дотошно проверял объекты по множеству параметров", – вспоминает он.По его словам, компания сталкивалась с негативом от новых арендодателей, которые долго ждали очереди на проверку своего объекта. В итоге с марта численность сотрудников клиентского департамента выросла в несколько раз."Наш сервис работает только с теми физическими лицами, которые обладают статусом индивидуального предпринимателя и открыто ведут свой бизнес, – рассказывает Денис Дроздовский. – Это позволяет кардинально снизить число проблем".По его словам, сложность верификации зависит от типа объекта, региона расположения и других параметров. "Также мы можем удостовериться в физическом наличии объекта, осуществить контрольное бронирование", – говорит эксперт.Сначала договорПо словам Марины Гончаренко, в случае подключения к сервису арендодатель должен быть как минимум самозанятым. Есть и такое правило, если речь идет о квартирах: не менее трех объектов.С каждым контрагентом подписывается договор, где указаны все требования к описанию объектов и гарантии ее достоверности, к удобствам, к поведению сторон в случаях перебронирования.Также в сервисах бронирования уверяют, что всегда на связи с клиентами. "В случае каких-либо проблем при заселении гость может позвонить в нашу круглосуточную службу поддержки, где ему обязательно помогут. Либо оперативно найдут новый объект для размещения и переведут средства новому арендодателю, либо вернут предоплату", – говорит Юрий Кузнецов.Ранее, общественная организация "Опора России" заявила о росте случаев введения в заблуждение туристов при бронировании жилья через онлайн-платформы. По словам вице-президента организации Алексея Кожевникова, серый рынок составляет в зависимости от региона 30-60 процентов. "Опора России" направила письмо агрегаторам с просьбой рассказать, проверяют ли они объявления на достоверность, есть ли у них система проверки жалоб, дают ли их платформы персональные данные сторон при возникновении споров.

https://ria.ru/20220627/moshenniki-1797843627.html

https://ria.ru/20220718/oteli-1802510376.html

https://ria.ru/20220719/sochi-1803204072.html

https://ria.ru/20220807/obman-1807807537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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