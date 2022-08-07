https://ria.ru/20220807/obman-1807807537.html

Граждан предупредили о росте случаев обмана при бронировании жилья

Граждан предупредили о росте случаев обмана при бронировании жилья - РИА Новости, 07.08.2022

Граждан предупредили о росте случаев обмана при бронировании жилья

Общественная организация "Опора России" заявила о неравной конкуренции и случаях введения в заблуждение туристов на рынке бронирования жилья через... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T06:50

2022-08-07T06:50

2022-08-07T11:18

туризм

общество

россия

организация "опора россии"

мошенничество

алексей кожевников

новости - туризм

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Общественная организация "Опора России" заявила о неравной конкуренции и случаях введения в заблуждение туристов на рынке бронирования жилья через онлайн-платформы, общественники намерены изучить механизмы проверки данных участников рынка и качество услуг в этой сфере, рассказал РИА Новости вице-президент организации Алексей Кожевников."Опора России" отправила письмо крупным российским игрокам онлайн-бронирования жилья с просьбой озвучить информацию о качестве услуг объектов размещения, представленных на их площадках. Агрегаторов просят рассказать, проверяют ли они объявления на достоверность, есть ли у них система проверки жалоб, дают ли их платформы персональные данные сторон при возникновении споров, а также проверяют ли регистрацию граждан по месту пребывания.Вице-президент "Опоры" пояснил, что сбор такой информации начался после жалоб от потребителей и отельеров. Он уточнил, что организация выступает за равную конкуренцию на гостиничном рынке и рынке краткосрочной сдачи так называемого туристического жилья, чтобы права потребителей были одинаково защищены как при взаимодействии с отелями, так и в случае проживания в частном жилье.Как он отметил, организация хочет понять, как системы онлайн-бронирования проверяют, что арендодатель, квартира, апартаменты или гостевой дом реально существуют, а их комплектация соответствует описанию в публичном объявлении.Кожевников пояснил, что не должно быть такого, что гость приезжает, а в квартире или в номере все не так, как на фото. Вице-президент "Опоры" добавил, что для защиты прав потребителей у лица, разместившего объявление, должны быть юридические права на объект жилья, собственник или арендодатель должен быть официально зарегистрирован в налоговых органах.

https://ria.ru/20220629/moshenniki-1798884544.html

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общество, россия, организация "опора россии", мошенничество, алексей кожевников, новости - туризм