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Граждан предупредили о росте случаев обмана при бронировании жилья - РИА Новости, 07.08.2022
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Туризм
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Граждан предупредили о росте случаев обмана при бронировании жилья
Граждан предупредили о росте случаев обмана при бронировании жилья - РИА Новости, 07.08.2022
Граждан предупредили о росте случаев обмана при бронировании жилья
Общественная организация "Опора России" заявила о неравной конкуренции и случаях введения в заблуждение туристов на рынке бронирования жилья через... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T06:50
2022-08-07T11:18
туризм
общество
россия
организация "опора россии"
мошенничество
алексей кожевников
новости - туризм
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Общественная организация "Опора России" заявила о неравной конкуренции и случаях введения в заблуждение туристов на рынке бронирования жилья через онлайн-платформы, общественники намерены изучить механизмы проверки данных участников рынка и качество услуг в этой сфере, рассказал РИА Новости вице-президент организации Алексей Кожевников."Опора России" отправила письмо крупным российским игрокам онлайн-бронирования жилья с просьбой озвучить информацию о качестве услуг объектов размещения, представленных на их площадках. Агрегаторов просят рассказать, проверяют ли они объявления на достоверность, есть ли у них система проверки жалоб, дают ли их платформы персональные данные сторон при возникновении споров, а также проверяют ли регистрацию граждан по месту пребывания.Вице-президент "Опоры" пояснил, что сбор такой информации начался после жалоб от потребителей и отельеров. Он уточнил, что организация выступает за равную конкуренцию на гостиничном рынке и рынке краткосрочной сдачи так называемого туристического жилья, чтобы права потребителей были одинаково защищены как при взаимодействии с отелями, так и в случае проживания в частном жилье.Как он отметил, организация хочет понять, как системы онлайн-бронирования проверяют, что арендодатель, квартира, апартаменты или гостевой дом реально существуют, а их комплектация соответствует описанию в публичном объявлении.Кожевников пояснил, что не должно быть такого, что гость приезжает, а в квартире или в номере все не так, как на фото. Вице-президент "Опоры" добавил, что для защиты прав потребителей у лица, разместившего объявление, должны быть юридические права на объект жилья, собственник или арендодатель должен быть официально зарегистрирован в налоговых органах.
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РИА Новости
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общество, россия, организация "опора россии", мошенничество, алексей кожевников, новости - туризм
06:50 07.08.2022 (обновлено: 11:18 07.08.2022)
 
Граждан предупредили о росте случаев обмана при бронировании жилья

Эксперт Кожевников заявил о случаях обмана россиян при бронировании жилья на агрегаторах

© Depositphotos / stockassoНоутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© Depositphotos / stockasso
Ноутбук. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Общественная организация "Опора России" заявила о неравной конкуренции и случаях введения в заблуждение туристов на рынке бронирования жилья через онлайн-платформы, общественники намерены изучить механизмы проверки данных участников рынка и качество услуг в этой сфере, рассказал РИА Новости вице-президент организации Алексей Кожевников.
"Опора России" отправила письмо крупным российским игрокам онлайн-бронирования жилья с просьбой озвучить информацию о качестве услуг объектов размещения, представленных на их площадках. Агрегаторов просят рассказать, проверяют ли они объявления на достоверность, есть ли у них система проверки жалоб, дают ли их платформы персональные данные сторон при возникновении споров, а также проверяют ли регистрацию граждан по месту пребывания.
Вице-президент "Опоры" пояснил, что сбор такой информации начался после жалоб от потребителей и отельеров. Он уточнил, что организация выступает за равную конкуренцию на гостиничном рынке и рынке краткосрочной сдачи так называемого туристического жилья, чтобы права потребителей были одинаково защищены как при взаимодействии с отелями, так и в случае проживания в частном жилье.

"В последнее время организация фиксирует случаи обмана или введения в заблуждение при бронировании объектов жилого сектора размещения через платформы онлайн-бронирования. По нашим оценкам, серый рынок составляет в зависимости от региона 30-60 процентов. Это существенные объемы, которые ставят легальных участников рынка в неконкурентные условия, поэтому всем крупным системам онлайн-бронирования, от "Авито" до "Островка.ру", мы отправили такие письма", — сказал Кожевников.

Как он отметил, организация хочет понять, как системы онлайн-бронирования проверяют, что арендодатель, квартира, апартаменты или гостевой дом реально существуют, а их комплектация соответствует описанию в публичном объявлении.
Кожевников пояснил, что не должно быть такого, что гость приезжает, а в квартире или в номере все не так, как на фото. Вице-президент "Опоры" добавил, что для защиты прав потребителей у лица, разместившего объявление, должны быть юридические права на объект жилья, собственник или арендодатель должен быть официально зарегистрирован в налоговых органах.
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ТуризмОбществоРоссияОрганизация "Опора России"МошенничествоАлексей КожевниковНовости - Туризм
 
 
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