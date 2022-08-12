https://ria.ru/20220812/molodezh-1808541888.html

Международный день молодежи

Международный день молодежи - РИА Новости, 12.08.2022

Международный день молодежи

Ежегодно 12 августа отмечается Международный день молодежи (International Youth Day). Праздник установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T02:25

2022-08-12T02:25

2022-08-12T02:25

справки

международный день молодежи

в мире

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Ежегодно 12 августа отмечается Международный день молодежи (International Youth Day). Праздник установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по рекомендации Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне (Португалия) 8-12 августа 1998 года.День проходит в поддержку Всемирной программы действия, касающейся молодежи, до 2000 года и на последующий период (принята Генассамблеей ООН в марте 1996 года).Мероприятие также призвано отметить роль молодежи как одного из ключевых факторов обеспечения успеха усилий по поддержанию мира и безопасности.Общепризнанного международного определения возрастной группы молодежи не существует. Для статистических целей ООН определяет "молодежь" как лиц в возрасте от 15 до 24 лет. Это определение появилось в контексте подготовки к Международному году молодежи (1985) и было одобрено Генассамблеей ООН в ее резолюции 36/28 (1981).По оценкам ООН, в настоящее время в мире насчитывается 1,2 миллиарда молодых людей (15-24 лет), что составляет 16% мирового населения. К 2030 году – сроку достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР), принятых Генассамблеей ООН в 2015 году, – численность молодежи увеличится на 7% и достигнет почти 1,3 миллиарда человек.В ООН отмечают, что молодежь может играть важную роль в области развития, если ей будут предоставлены знания и возможности, необходимые для реализации ее потенциала.В 2022 году тема Международного дня молодежи – "Солидарность поколений: Создание мира для людей всех возрастов". Цель проведения мероприятия в этом году – активизация действий представителей всех поколений для достижения ЦУР, не оставив никого позади. Важной задачей является распространение информации о барьерах на пути солидарности поколений, в частности, об эйджизме (дискриминация по возрасту). Эйджизм – серьезная проблема, затрагивающая многие сферы жизни, в частности, здравоохранение, прав человека и развитие. Кроме того, он пересекается с другими формами предубеждений (расизм и сексизм) не позволяя людям полностью раскрыть свой потенциал и внести вклад в жизнь общества. В Глобальном отчете об эйджизме, выпущенном Организацией Объединенных Наций в марте 2021 года, подчеркивается, что, несмотря на отсутствие исследований, молодые люди продолжают сообщать о возрастных барьерах в различных сферах своей жизни, таких как занятость, участие в политической жизни, здравоохранение и правосудие.Негативное воздействие на молодежь по всему миру оказала пандемия. Согласно исследованию (2020) Международной организации труда, Европейского молодежного форума, Управления ООН по правам человека и других организаций по 112 странам, каждый шестой молодой человек потерял работу после вспышки коронавируса, каждый восьмой учащийся остался без доступа к образованию или профподготовке. 65% обучающихся сообщили, что с начала пандемии получили меньше знаний, каждый третий заметил воздействие пандемии на их право в участии в общественно-политической деятельности, а более четверти сталкивались с трудностями в своем праве на свободу религии или убеждения. В России, согласно Федеральному закону "О молодежной политике в Российской Федерации" (2020), молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Численность молодежи в РФ в 2020 году достигла 39,1 миллиона человек.Доля молодежи составляет 16% к общему населению страны (2020). В последние годы в России уделяется большое внимание вопросам жизни молодежи.Реализуются положения "Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года", утвержденные правительством РФ в 2014 году. Документ предусматривает создание условий по повышению качества подготовки молодых специалистов, самореализации молодежи, вовлечению ее в творческую, предпринимательскую, волонтерскую деятельность, приобщению к здоровому образу жизни и пр. В 2021 году правительством РФ принята "Долгосрочная программа содействия занятости молодежи на период до 2030 года". Документом предусмотрены 32 мероприятия.Ежегодно проходят молодежные форумы "Территория смыслов", "Бирюса", "Таврида", "Истоки", "Машук" др. Проводятся конкурсы, олимпиады, образовательные марафоны и другие мероприятия.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, международный день молодежи, в мире