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Мэры Берлина и Киева пытались выяснить в разговоре, настоящие ли они - РИА Новости, 12.08.2022
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Мэры Берлина и Киева пытались выяснить в разговоре, настоящие ли они
Мэры Берлина и Киева пытались выяснить в разговоре, настоящие ли они - РИА Новости, 12.08.2022
Мэры Берлина и Киева пытались выяснить в разговоре, настоящие ли они
Разыгранные ранее российскими пранкерами мэры Берлина и Киева Франциска Гиффай и Виталий Кличко во время недавнего разговора долго пытались выяснить,... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:46
2022-08-12T12:46
в мире
виталий кличко
берлин (город)
киев
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БЕРЛИН, 12 авг - РИА Новости. Разыгранные ранее российскими пранкерами мэры Берлина и Киева Франциска Гиффай и Виталий Кличко во время недавнего разговора долго пытались выяснить, действительно ли каждый из них настоящий.Ранее российские пранкеры Вован и Лексус разыграли бургомистра Берлина, поговорив с ней от лица мэра Киева.Теперь, когда состоялся разговор между политиками, каждый из них долго пытался понять, настоящий ли собеседник говорит с ним. Фрагмент видеоразговвора опубликовала Гиффай в своем Twitter."Так, я надеюсь, уважаемый Виталий Кличко, что на этот раз я разговариваю с настоящим?" - сказала, смеясь, Гиффай своему собеседнику."Ну я не знаю. Я думаю, я настоящий. Я так думаю", - ответил Кличко с ярко выраженным русским акцентом, потрогав себя ладонью. "Я надеюсь, я разговариваю с настоящим бургомистром Берлина?" - задал встречный вопрос Кличко."Да, вы говорите с настоящим бургомистром Берлина", - кивнула с улыбкой Гиффай.
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в мире, виталий кличко, берлин (город), киев
В мире, Виталий Кличко, Берлин (город), Киев
12:46 12.08.2022
 
Мэры Берлина и Киева пытались выяснить в разговоре, настоящие ли они

Разыгранные Вованом и Лексусом мэры Берлина и Киева выясняли в разговоре, настоящие ли они

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мэр Киева Виталий Кличко . Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 авг - РИА Новости. Разыгранные ранее российскими пранкерами мэры Берлина и Киева Франциска Гиффай и Виталий Кличко во время недавнего разговора долго пытались выяснить, действительно ли каждый из них настоящий.
Ранее российские пранкеры Вован и Лексус разыграли бургомистра Берлина, поговорив с ней от лица мэра Киева.
Теперь, когда состоялся разговор между политиками, каждый из них долго пытался понять, настоящий ли собеседник говорит с ним. Фрагмент видеоразговвора опубликовала Гиффай в своем Twitter.
"Так, я надеюсь, уважаемый Виталий Кличко, что на этот раз я разговариваю с настоящим?" - сказала, смеясь, Гиффай своему собеседнику.
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"Ну я не знаю. Я думаю, я настоящий. Я так думаю", - ответил Кличко с ярко выраженным русским акцентом, потрогав себя ладонью. "Я надеюсь, я разговариваю с настоящим бургомистром Берлина?" - задал встречный вопрос Кличко.
"Да, вы говорите с настоящим бургомистром Берлина", - кивнула с улыбкой Гиффай.
 
В миреВиталий КличкоБерлин (город)Киев
 
 
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