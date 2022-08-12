https://ria.ru/20220812/mery-1809120242.html
Мэры Берлина и Киева пытались выяснить в разговоре, настоящие ли они
Мэры Берлина и Киева пытались выяснить в разговоре, настоящие ли они - РИА Новости, 12.08.2022
Мэры Берлина и Киева пытались выяснить в разговоре, настоящие ли они
Разыгранные ранее российскими пранкерами мэры Берлина и Киева Франциска Гиффай и Виталий Кличко во время недавнего разговора долго пытались выяснить,... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:46
2022-08-12T12:46
2022-08-12T12:46
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БЕРЛИН, 12 авг - РИА Новости. Разыгранные ранее российскими пранкерами мэры Берлина и Киева Франциска Гиффай и Виталий Кличко во время недавнего разговора долго пытались выяснить, действительно ли каждый из них настоящий.Ранее российские пранкеры Вован и Лексус разыграли бургомистра Берлина, поговорив с ней от лица мэра Киева.Теперь, когда состоялся разговор между политиками, каждый из них долго пытался понять, настоящий ли собеседник говорит с ним. Фрагмент видеоразговвора опубликовала Гиффай в своем Twitter."Так, я надеюсь, уважаемый Виталий Кличко, что на этот раз я разговариваю с настоящим?" - сказала, смеясь, Гиффай своему собеседнику."Ну я не знаю. Я думаю, я настоящий. Я так думаю", - ответил Кличко с ярко выраженным русским акцентом, потрогав себя ладонью. "Я надеюсь, я разговариваю с настоящим бургомистром Берлина?" - задал встречный вопрос Кличко."Да, вы говорите с настоящим бургомистром Берлина", - кивнула с улыбкой Гиффай.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, виталий кличко, берлин (город), киев
В мире, Виталий Кличко, Берлин (город), Киев
Мэры Берлина и Киева пытались выяснить в разговоре, настоящие ли они
Разыгранные Вованом и Лексусом мэры Берлина и Киева выясняли в разговоре, настоящие ли они