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В Мелитополе открылся штаб "Мы вместе с Россией" - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/melitopol-1809077859.html
В Мелитополе открылся штаб "Мы вместе с Россией"
В Мелитополе открылся штаб "Мы вместе с Россией" - РИА Новости, 12.08.2022
В Мелитополе открылся штаб "Мы вместе с Россией"
"Единая Россия" открыла новый гуманитарный штаб "Мы вместе с Россией" в Мелитополе, сообщается в Telegram-канале партии. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T11:04
2022-08-12T11:04
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
запорожская область
запорожье
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Единая Россия" открыла новый гуманитарный штаб "Мы вместе с Россией" в Мелитополе, сообщается в Telegram-канале партии.Как уточняется в сообщении, волонтеры штаба принимают адресные заявки на гуманитарную помощь от жителей."За время работы гуманитарного центра "Единой России" в Запорожье мы выдали более 15 тысяч продуктовых наборов. Чтобы пенсионеры, инвалиды и другие социальные категории не стояли в очередях, мы доставляем гуманитарную помощь на дом. Если людям нужна помощь, они могут оставить заявку через соседей, родственников или старших по дому, и наши волонтеры ее обязательно выполнят", - рассказал депутат Госдумы Артем Бичаев, курирующий гуманитарную миссию партии в Запорожской области.На Донбассе и освобожденных территориях работает 39 гуманитарных центров партии ЕР. 4 июля первый центр помощи "Единой России" был открыт в Мелитополе Запорожской области. Всего на территории области их открыто восемь.
https://ria.ru/20220812/melitopol-1809060199.html
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в мире, мелитополь, запорожская область, запорожье, госдума рф, единая россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мелитополь, Запорожская область, Запорожье, Госдума РФ, Единая Россия
11:04 12.08.2022
 
В Мелитополе открылся штаб "Мы вместе с Россией"

"Единая Россия" открыла в Мелитополе гуманитарный штаб "Мы вместе с Россией"

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкАрка освободителей на Площади Победы в Мелитополе
Арка освободителей на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Арка освободителей на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Единая Россия" открыла новый гуманитарный штаб "Мы вместе с Россией" в Мелитополе, сообщается в Telegram-канале партии.
Как уточняется в сообщении, волонтеры штаба принимают адресные заявки на гуманитарную помощь от жителей.
Прохожие на площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
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В Мелитополе создадут исследовательский центр продбезопасности
"За время работы гуманитарного центра "Единой России" в Запорожье мы выдали более 15 тысяч продуктовых наборов. Чтобы пенсионеры, инвалиды и другие социальные категории не стояли в очередях, мы доставляем гуманитарную помощь на дом. Если людям нужна помощь, они могут оставить заявку через соседей, родственников или старших по дому, и наши волонтеры ее обязательно выполнят", - рассказал депутат Госдумы Артем Бичаев, курирующий гуманитарную миссию партии в Запорожской области.
На Донбассе и освобожденных территориях работает 39 гуманитарных центров партии ЕР. 4 июля первый центр помощи "Единой России" был открыт в Мелитополе Запорожской области. Всего на территории области их открыто восемь.
Разгрузка и организация гуманитарной помощи для беженцев - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 12:15Специальная военная операция на Украине
"Единая Россия" доставила продукты жителям шести сел Херсонской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМелитопольЗапорожская областьЗапорожьеГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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