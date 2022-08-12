https://ria.ru/20220812/melitopol-1809077859.html
В Мелитополе открылся штаб "Мы вместе с Россией"
В Мелитополе открылся штаб "Мы вместе с Россией" - РИА Новости, 12.08.2022
В Мелитополе открылся штаб "Мы вместе с Россией"
"Единая Россия" открыла новый гуманитарный штаб "Мы вместе с Россией" в Мелитополе, сообщается в Telegram-канале партии. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T11:04
2022-08-12T11:04
2022-08-12T11:04
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
запорожская область
запорожье
госдума рф
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803776105_0:206:3071:1933_1920x0_80_0_0_e186031a36b5b7bc19d70c932e34bc88.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Единая Россия" открыла новый гуманитарный штаб "Мы вместе с Россией" в Мелитополе, сообщается в Telegram-канале партии.Как уточняется в сообщении, волонтеры штаба принимают адресные заявки на гуманитарную помощь от жителей."За время работы гуманитарного центра "Единой России" в Запорожье мы выдали более 15 тысяч продуктовых наборов. Чтобы пенсионеры, инвалиды и другие социальные категории не стояли в очередях, мы доставляем гуманитарную помощь на дом. Если людям нужна помощь, они могут оставить заявку через соседей, родственников или старших по дому, и наши волонтеры ее обязательно выполнят", - рассказал депутат Госдумы Артем Бичаев, курирующий гуманитарную миссию партии в Запорожской области.На Донбассе и освобожденных территориях работает 39 гуманитарных центров партии ЕР. 4 июля первый центр помощи "Единой России" был открыт в Мелитополе Запорожской области. Всего на территории области их открыто восемь.
https://ria.ru/20220812/melitopol-1809060199.html
https://ria.ru/20220811/kherson-1808833433.html
мелитополь
запорожская область
запорожье
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803776105_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_703e3748daf0ada1819a732c3ccbe04b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мелитополь, запорожская область, запорожье, госдума рф, единая россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мелитополь, Запорожская область, Запорожье, Госдума РФ, Единая Россия
В Мелитополе открылся штаб "Мы вместе с Россией"
"Единая Россия" открыла в Мелитополе гуманитарный штаб "Мы вместе с Россией"