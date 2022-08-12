https://ria.ru/20220812/melitopol-1809077859.html

В Мелитополе открылся штаб "Мы вместе с Россией"

В Мелитополе открылся штаб "Мы вместе с Россией" - РИА Новости, 12.08.2022

В Мелитополе открылся штаб "Мы вместе с Россией"

"Единая Россия" открыла новый гуманитарный штаб "Мы вместе с Россией" в Мелитополе, сообщается в Telegram-канале партии. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T11:04

2022-08-12T11:04

2022-08-12T11:04

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Единая Россия" открыла новый гуманитарный штаб "Мы вместе с Россией" в Мелитополе, сообщается в Telegram-канале партии.Как уточняется в сообщении, волонтеры штаба принимают адресные заявки на гуманитарную помощь от жителей."За время работы гуманитарного центра "Единой России" в Запорожье мы выдали более 15 тысяч продуктовых наборов. Чтобы пенсионеры, инвалиды и другие социальные категории не стояли в очередях, мы доставляем гуманитарную помощь на дом. Если людям нужна помощь, они могут оставить заявку через соседей, родственников или старших по дому, и наши волонтеры ее обязательно выполнят", - рассказал депутат Госдумы Артем Бичаев, курирующий гуманитарную миссию партии в Запорожской области.На Донбассе и освобожденных территориях работает 39 гуманитарных центров партии ЕР. 4 июля первый центр помощи "Единой России" был открыт в Мелитополе Запорожской области. Всего на территории области их открыто восемь.

https://ria.ru/20220812/melitopol-1809060199.html

https://ria.ru/20220811/kherson-1808833433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мелитополь, запорожская область, запорожье, госдума рф, единая россия