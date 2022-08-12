https://ria.ru/20220812/melitopol-1809060199.html
В Мелитополе создадут исследовательский центр продбезопасности
В Мелитополе создадут исследовательский центр продбезопасности - РИА Новости, 12.08.2022
В Мелитополе создадут исследовательский центр продбезопасности
Исследовательский центр комплексной продовольственной безопасности создадут на базе Мелитопольского государственного университета, центр сможет обеспечить... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T09:41
2022-08-12T09:41
2022-08-12T09:41
валерий фальков
россия
донской государственный технический университет
в мире
мелитополь
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Исследовательский центр комплексной продовольственной безопасности создадут на базе Мелитопольского государственного университета, центр сможет обеспечить полный цикл производства сельхозпродукции – от селекции до сбора урожая, сообщается в официальном Telegram-канале Минобрнауки России."Глава Минобрнауки провел рабочие встречи с ректорами и профессорско-преподавательским составом. Обсудили подготовку к предстоящему учебному году, кадровые и инфраструктурные вопросы, а также работу местных университетов с российскими вузами-партнерами. В рамках обсуждения было принято решение о создании на базе Мелитопольского государственного университета исследовательского центра комплексной продовольственной безопасности", - говорится в сообщении."Такой центр сможет обеспечить полный цикл производства сельхозпродукции – от селекции до сбора урожая", – сказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, его слова приводятся в сообщении.Отмечается, что на встрече с коллективом Мелитопольского государственного университета министр передал в библиотеку научную и учебную литературу, в том числе по истории. Сбором литературы с мая 2022 года занимается логистический центр "Наше слово" на базе Донского государственного технического университета.
https://ria.ru/20220810/molodezh-1808724120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий фальков, россия, донской государственный технический университет, в мире, мелитополь
Валерий Фальков, Россия, Донской государственный технический университет, В мире, Мелитополь
В Мелитополе создадут исследовательский центр продбезопасности
На базе Мелитопольского университета создадут исследовательский центр продбезопасности