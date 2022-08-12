https://ria.ru/20220812/melitopol-1809060199.html

В Мелитополе создадут исследовательский центр продбезопасности

В Мелитополе создадут исследовательский центр продбезопасности - РИА Новости, 12.08.2022

В Мелитополе создадут исследовательский центр продбезопасности

Исследовательский центр комплексной продовольственной безопасности создадут на базе Мелитопольского государственного университета, центр сможет обеспечить... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T09:41

2022-08-12T09:41

2022-08-12T09:41

валерий фальков

россия

донской государственный технический университет

в мире

мелитополь

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Исследовательский центр комплексной продовольственной безопасности создадут на базе Мелитопольского государственного университета, центр сможет обеспечить полный цикл производства сельхозпродукции – от селекции до сбора урожая, сообщается в официальном Telegram-канале Минобрнауки России."Глава Минобрнауки провел рабочие встречи с ректорами и профессорско-преподавательским составом. Обсудили подготовку к предстоящему учебному году, кадровые и инфраструктурные вопросы, а также работу местных университетов с российскими вузами-партнерами. В рамках обсуждения было принято решение о создании на базе Мелитопольского государственного университета исследовательского центра комплексной продовольственной безопасности", - говорится в сообщении."Такой центр сможет обеспечить полный цикл производства сельхозпродукции – от селекции до сбора урожая", – сказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, его слова приводятся в сообщении.Отмечается, что на встрече с коллективом Мелитопольского государственного университета министр передал в библиотеку научную и учебную литературу, в том числе по истории. Сбором литературы с мая 2022 года занимается логистический центр "Наше слово" на базе Донского государственного технического университета.

https://ria.ru/20220810/molodezh-1808724120.html

https://ria.ru/20220719/gazoprovod-1803530880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

валерий фальков, россия, донской государственный технический университет, в мире, мелитополь