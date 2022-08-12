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СМИ: в Мексике бандиты убили четырех сотрудников радиостанции - РИА Новости, 12.08.2022
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СМИ: в Мексике бандиты убили четырех сотрудников радиостанции
СМИ: в Мексике бандиты убили четырех сотрудников радиостанции - РИА Новости, 12.08.2022
СМИ: в Мексике бандиты убили четырех сотрудников радиостанции
Бандиты убили четырех сотрудников местной радиостанции в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес на границе с США, сообщает газета Milenio. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T07:45
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в мире
мексика
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МЕХИКО, 12 авг - РИА Новости. Бандиты убили четырех сотрудников местной радиостанции в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес на границе с США, сообщает газета Milenio.Как сообщается, нападение произошло перед пиццерией, бандиты начали стрелять по журналистам без всякого предупреждения. Среди четырех погибших диктор радиостанции Megaradio Алан Гонсалес. После убийства журналистов нападавшие устроили стрельбу внутри заведения, ранив еще четырех человек.Убийство сотрудников радиостанции стало одним из эпизодов волны насилия в городе на севере штата Чиуауа. Еще две женщины погибли в магазине, который неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью.Власти, кроме того, сообщают об обстреле здания прокуратуры и поджоге грузовика.
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в мире, мексика
В мире, Мексика
07:45 12.08.2022 (обновлено: 07:47 12.08.2022)
 
СМИ: в Мексике бандиты убили четырех сотрудников радиостанции

СМИ: в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес бандиты убили четырех сотрудников радиостанции

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПолиция в Мексике
Полиция в Мексике - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Полиция в Мексике. Архивное фото
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МЕХИКО, 12 авг - РИА Новости. Бандиты убили четырех сотрудников местной радиостанции в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес на границе с США, сообщает газета Milenio.
Как сообщается, нападение произошло перед пиццерией, бандиты начали стрелять по журналистам без всякого предупреждения. Среди четырех погибших диктор радиостанции Megaradio Алан Гонсалес. После убийства журналистов нападавшие устроили стрельбу внутри заведения, ранив еще четырех человек.
Убийство сотрудников радиостанции стало одним из эпизодов волны насилия в городе на севере штата Чиуауа. Еще две женщины погибли в магазине, который неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью.
Власти, кроме того, сообщают об обстреле здания прокуратуры и поджоге грузовика.
Полиция Мехико - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
7 августа, 21:51
В Мексике задержали предполагаемого убийцу журналиста из Гуанахуато
 
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