https://ria.ru/20220812/meksika-1809050307.html

СМИ: в Мексике бандиты убили четырех сотрудников радиостанции

СМИ: в Мексике бандиты убили четырех сотрудников радиостанции - РИА Новости, 12.08.2022

СМИ: в Мексике бандиты убили четырех сотрудников радиостанции

Бандиты убили четырех сотрудников местной радиостанции в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес на границе с США, сообщает газета Milenio. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T07:45

2022-08-12T07:45

2022-08-12T07:47

в мире

мексика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104144/02/1041440298_0:306:3872:2484_1920x0_80_0_0_33c0c2f6f57ef677eca56a7dd16d31c7.jpg

МЕХИКО, 12 авг - РИА Новости. Бандиты убили четырех сотрудников местной радиостанции в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес на границе с США, сообщает газета Milenio.Как сообщается, нападение произошло перед пиццерией, бандиты начали стрелять по журналистам без всякого предупреждения. Среди четырех погибших диктор радиостанции Megaradio Алан Гонсалес. После убийства журналистов нападавшие устроили стрельбу внутри заведения, ранив еще четырех человек.Убийство сотрудников радиостанции стало одним из эпизодов волны насилия в городе на севере штата Чиуауа. Еще две женщины погибли в магазине, который неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью.Власти, кроме того, сообщают об обстреле здания прокуратуры и поджоге грузовика.

https://ria.ru/20220807/ubiytsa-1807904121.html

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мексика