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Муфтий: открытие главной мечети Нур-Султана — это возрождение духовности - РИА Новости, 12.08.2022
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Религия
https://ria.ru/20220812/mechet-1809237208.html
Муфтий: открытие главной мечети Нур-Султана — это возрождение духовности
Муфтий: открытие главной мечети Нур-Султана — это возрождение духовности - РИА Новости, 12.08.2022
Муфтий: открытие главной мечети Нур-Султана — это возрождение духовности
Открытие главной мечети Нур-Султана говорит о возрождении духовности в дружественном России Казахстане, заявил в пятницу первый заместитель председателя... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T17:33
2022-08-12T18:10
религия
нурсултан назарбаев
казахстан
россия
нур-султан
религия
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Открытие главной мечети Нур-Султана говорит о возрождении духовности в дружественном России Казахстане, заявил в пятницу первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов на церемонии открытия.Торжественное открытие мечети состоялось в пятницу 12 августа спустя три года с начала строительства. Церемонию возглавил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Строительство мечети началось весной 2019 года по поручению экс-президента. Ее вместимость - до 30 тысяч человек, минареты возвышаются на 130 метров. Высота главного купола - свыше 83,2 метра. Аким (мэр) столицы Алтай Кульгинов ранее заявлял, что это самая большая мечеть в республике и Центральной Азии."Открытие в сегодняшний благословенный пятничный день священного месяца мухаррам величественной Главной мечети города Нур-Султан – показатель того поистине большого пути, который прошла Республика Казахстан в деле возрождения духовности, утверждения традиций и нравственных ориентиров", - сказал Мухетдинов.Он отметил, что многовековое духовное наследие Туркестана и казахского народа, чью славу составили великие Абу Наср аль-Фараби, ходжа Ахмад Ясави, Абай Кунанбаев и многие другие мыслители, и сегодня является тем фундаментом, на котором строится настоящее и будущее современного Казахстана."Отрадно, что это наследие бережно хранится, изучается и осмысляется современными лидерами Казахстана. Взаимодействие, духовные, научные, торговые связи мусульман Казахстана и современной России насчитывают многие века", - сказал первый зампред ДУМ РФ.
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нурсултан назарбаев, казахстан, россия, нур-султан, религия
Религия, Нурсултан Назарбаев, Казахстан, Россия, Нур-Султан, Религия
17:33 12.08.2022 (обновлено: 18:10 12.08.2022)
 

Муфтий: открытие главной мечети Нур-Султана — это возрождение духовности

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечет
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечет - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Открытие главной мечети Нур-Султана говорит о возрождении духовности в дружественном России Казахстане, заявил в пятницу первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов на церемонии открытия.
Торжественное открытие мечети состоялось в пятницу 12 августа спустя три года с начала строительства. Церемонию возглавил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Строительство мечети началось весной 2019 года по поручению экс-президента. Ее вместимость - до 30 тысяч человек, минареты возвышаются на 130 метров. Высота главного купола - свыше 83,2 метра. Аким (мэр) столицы Алтай Кульгинов ранее заявлял, что это самая большая мечеть в республике и Центральной Азии.
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"Открытие в сегодняшний благословенный пятничный день священного месяца мухаррам величественной Главной мечети города Нур-Султан – показатель того поистине большого пути, который прошла Республика Казахстан в деле возрождения духовности, утверждения традиций и нравственных ориентиров", - сказал Мухетдинов.
Он отметил, что многовековое духовное наследие Туркестана и казахского народа, чью славу составили великие Абу Наср аль-Фараби, ходжа Ахмад Ясави, Абай Кунанбаев и многие другие мыслители, и сегодня является тем фундаментом, на котором строится настоящее и будущее современного Казахстана.
"Отрадно, что это наследие бережно хранится, изучается и осмысляется современными лидерами Казахстана. Взаимодействие, духовные, научные, торговые связи мусульман Казахстана и современной России насчитывают многие века", - сказал первый зампред ДУМ РФ.
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