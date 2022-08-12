https://ria.ru/20220812/mechet-1809237208.html

Муфтий: открытие главной мечети Нур-Султана — это возрождение духовности

Муфтий: открытие главной мечети Нур-Султана — это возрождение духовности - РИА Новости, 12.08.2022

Муфтий: открытие главной мечети Нур-Султана — это возрождение духовности

Открытие главной мечети Нур-Султана говорит о возрождении духовности в дружественном России Казахстане, заявил в пятницу первый заместитель председателя... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T17:33

2022-08-12T17:33

2022-08-12T18:10

религия

нурсултан назарбаев

казахстан

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религия

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Открытие главной мечети Нур-Султана говорит о возрождении духовности в дружественном России Казахстане, заявил в пятницу первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов на церемонии открытия.Торжественное открытие мечети состоялось в пятницу 12 августа спустя три года с начала строительства. Церемонию возглавил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Строительство мечети началось весной 2019 года по поручению экс-президента. Ее вместимость - до 30 тысяч человек, минареты возвышаются на 130 метров. Высота главного купола - свыше 83,2 метра. Аким (мэр) столицы Алтай Кульгинов ранее заявлял, что это самая большая мечеть в республике и Центральной Азии."Открытие в сегодняшний благословенный пятничный день священного месяца мухаррам величественной Главной мечети города Нур-Султан – показатель того поистине большого пути, который прошла Республика Казахстан в деле возрождения духовности, утверждения традиций и нравственных ориентиров", - сказал Мухетдинов.Он отметил, что многовековое духовное наследие Туркестана и казахского народа, чью славу составили великие Абу Наср аль-Фараби, ходжа Ахмад Ясави, Абай Кунанбаев и многие другие мыслители, и сегодня является тем фундаментом, на котором строится настоящее и будущее современного Казахстана."Отрадно, что это наследие бережно хранится, изучается и осмысляется современными лидерами Казахстана. Взаимодействие, духовные, научные, торговые связи мусульман Казахстана и современной России насчитывают многие века", - сказал первый зампред ДУМ РФ.

https://ria.ru/20220720/musulmane-1803785105.html

https://ria.ru/20220114/yubiley-1767844593.html

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Никита Бизин

нурсултан назарбаев, казахстан, россия, нур-султан, религия