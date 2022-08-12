17:33 12.08.2022 (обновлено: 18:10 12.08.2022)
Муфтий: открытие главной мечети Нур-Султана — это возрождение духовности
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечет
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Открытие главной мечети Нур-Султана говорит о возрождении духовности в дружественном России Казахстане, заявил в пятницу первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов на церемонии открытия.
Торжественное открытие мечети состоялось в пятницу 12 августа спустя три года с начала строительства. Церемонию возглавил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Строительство мечети началось весной 2019 года по поручению экс-президента. Ее вместимость - до 30 тысяч человек, минареты возвышаются на 130 метров. Высота главного купола - свыше 83,2 метра. Аким (мэр) столицы Алтай Кульгинов ранее заявлял, что это самая большая мечеть в республике и Центральной Азии.
"Открытие в сегодняшний благословенный пятничный день священного месяца мухаррам величественной Главной мечети города Нур-Султан – показатель того поистине большого пути, который прошла Республика Казахстан в деле возрождения духовности, утверждения традиций и нравственных ориентиров", - сказал Мухетдинов.
Он отметил, что многовековое духовное наследие Туркестана и казахского народа, чью славу составили великие Абу Наср аль-Фараби, ходжа Ахмад Ясави, Абай Кунанбаев и многие другие мыслители, и сегодня является тем фундаментом, на котором строится настоящее и будущее современного Казахстана.
"Отрадно, что это наследие бережно хранится, изучается и осмысляется современными лидерами Казахстана. Взаимодействие, духовные, научные, торговые связи мусульман Казахстана и современной России насчитывают многие века", - сказал первый зампред ДУМ РФ.
14 января, 14:21РелигияГлава ДУМ РФ открыл год юбилея ислама в Булгарии