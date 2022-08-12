https://ria.ru/20220812/manyak-1809167997.html

"Скопинского маньяка" отправили под домашний арест

"Скопинского маньяка" отправили под домашний арест - РИА Новости, 12.08.2022

"Скопинского маньяка" отправили под домашний арест

Суд отправил "скопинского маньяка" Виктора Мохова под домашний арест до 7 октября по делу о сокрытии следов убийства, сообщило управление СК по Рязанской... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T14:53

2022-08-12T14:53

2022-08-12T17:11

виктор мохов

происшествия

рязанская область

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 12 авг — РИА Новости. Суд отправил "скопинского маньяка" Виктора Мохова под домашний арест до 7 октября по делу о сокрытии следов убийства, сообщило управление СК по Рязанской области.Мохову запретили покидать жилье, общаться с потерпевшими, другими подозреваемыми и обвиняемыми, а также свидетелями по делу. Кроме того, ему нельзя пользоваться почтой и телеграфом, выходить в интернет, а средства связи можно применять только для вызова "скорой", спасателей, сотрудников силовых ведомств и общения со следствием и сотрудниками контроля.В конце минувшей недели во дворе заброшенного дома в Скопинском районе нашли тело местного жителя с признаками насильственной смерти. В СК возбудили дело об убийстве, подозреваемого задержали. На допросе он признался в содеянном.Выяснилось, что преступление произошло в доме "скопинского маньяка" Мохова 2 августа. Подозреваемый ударил одного из собутыльников локтем в область шеи, после чего тот мгновенно умер. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина вместе с хозяином дома перенес тело на заброшенный участок.Против Мохова СК возбудил уголовное дело по статье об укрывательстве преступления.Дело "скопинского маньяка"В 2000 году Виктор Мохов — слесарь из города Скопина Рязанской области — похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он продержал их в подвале почти четыре года: в неволе одна из них дважды родила от Мохова, но преступник отбирал детей. Слесарь морил пленниц голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, травил слезоточивым газом. Девушек освободили в мае 2004 года, после того как им удалось передать на волю записку.В 2005 году Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, но в 2012-м этот срок сократили на два месяца. Третьего марта 2021 года он вышел на свободу и вернулся в Скопин. За ним установили надзор по месту жительства: шесть лет Мохову нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он обязан дважды в месяц отмечаться в местной полиции.Вскоре после освобождения "скопинский маньяк" дал интервью Ксении Собчак, из-за чего полиция поставила вопрос об ужесточении надзора. Рязанский областной суд дополнительно ограничил Мохову возможность общения с журналистами и посещения кафе и ресторанов. В июле этого года ему также запретили приближаться ближе чем на сто метров к детским садам, школам, детским поликлиникам и больницам.

https://ria.ru/20220811/sokrytie-1808801042.html

https://ria.ru/20220411/fsin-1782929388.html

https://ria.ru/20210813/pokhischenie-1745627612.html

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

виктор мохов, происшествия, рязанская область, следственный комитет россии (ск рф)