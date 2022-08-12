https://ria.ru/20220812/manyak-1809167997.html
"Скопинского маньяка" отправили под домашний арест
"Скопинского маньяка" отправили под домашний арест - РИА Новости, 12.08.2022
"Скопинского маньяка" отправили под домашний арест
Суд отправил "скопинского маньяка" Виктора Мохова под домашний арест до 7 октября по делу о сокрытии следов убийства, сообщило управление СК по Рязанской... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T14:53
2022-08-12T14:53
2022-08-12T17:11
виктор мохов
происшествия
рязанская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809171053_0:0:756:425_1920x0_80_0_0_e239063226b73d352222df995f07f296.jpg
РЯЗАНЬ, 12 авг — РИА Новости. Суд отправил "скопинского маньяка" Виктора Мохова под домашний арест до 7 октября по делу о сокрытии следов убийства, сообщило управление СК по Рязанской области.Мохову запретили покидать жилье, общаться с потерпевшими, другими подозреваемыми и обвиняемыми, а также свидетелями по делу. Кроме того, ему нельзя пользоваться почтой и телеграфом, выходить в интернет, а средства связи можно применять только для вызова "скорой", спасателей, сотрудников силовых ведомств и общения со следствием и сотрудниками контроля.В конце минувшей недели во дворе заброшенного дома в Скопинском районе нашли тело местного жителя с признаками насильственной смерти. В СК возбудили дело об убийстве, подозреваемого задержали. На допросе он признался в содеянном.Выяснилось, что преступление произошло в доме "скопинского маньяка" Мохова 2 августа. Подозреваемый ударил одного из собутыльников локтем в область шеи, после чего тот мгновенно умер. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина вместе с хозяином дома перенес тело на заброшенный участок.Против Мохова СК возбудил уголовное дело по статье об укрывательстве преступления.Дело "скопинского маньяка"В 2000 году Виктор Мохов — слесарь из города Скопина Рязанской области — похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он продержал их в подвале почти четыре года: в неволе одна из них дважды родила от Мохова, но преступник отбирал детей. Слесарь морил пленниц голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, травил слезоточивым газом. Девушек освободили в мае 2004 года, после того как им удалось передать на волю записку.В 2005 году Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, но в 2012-м этот срок сократили на два месяца. Третьего марта 2021 года он вышел на свободу и вернулся в Скопин. За ним установили надзор по месту жительства: шесть лет Мохову нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он обязан дважды в месяц отмечаться в местной полиции.Вскоре после освобождения "скопинский маньяк" дал интервью Ксении Собчак, из-за чего полиция поставила вопрос об ужесточении надзора. Рязанский областной суд дополнительно ограничил Мохову возможность общения с журналистами и посещения кафе и ресторанов. В июле этого года ему также запретили приближаться ближе чем на сто метров к детским садам, школам, детским поликлиникам и больницам.
https://ria.ru/20220811/sokrytie-1808801042.html
https://ria.ru/20220411/fsin-1782929388.html
https://ria.ru/20210813/pokhischenie-1745627612.html
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809171053_0:0:755:566_1920x0_80_0_0_29486417c32ba5876217c17885fb4c7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор мохов, происшествия, рязанская область, следственный комитет россии (ск рф)
Виктор Мохов, Происшествия, Рязанская область, Следственный комитет России (СК РФ)
14:53 12.08.2022 (обновлено: 17:11 12.08.2022)
"Скопинского маньяка" отправили под домашний арест
"Скопинского маньяка" отправили под домашний арест по делу о сокрытии следов убийства
РЯЗАНЬ, 12 авг — РИА Новости.
Суд отправил "скопинского маньяка" Виктора Мохова под домашний арест до 7 октября по делу о сокрытии следов убийства, сообщило
управление СК по Рязанской области.
"На основании ходатайства следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — говорится в сообщении.
Мохову запретили покидать жилье, общаться с потерпевшими, другими подозреваемыми и обвиняемыми, а также свидетелями по делу. Кроме того, ему нельзя пользоваться почтой и телеграфом, выходить в интернет, а средства связи можно применять только для вызова "скорой", спасателей, сотрудников силовых ведомств и общения со следствием и сотрудниками контроля.
В конце минувшей недели во дворе заброшенного дома в Скопинском районе нашли тело местного жителя с признаками насильственной смерти. В СК возбудили дело об убийстве, подозреваемого задержали. На допросе он признался в содеянном.
Выяснилось, что преступление произошло в доме "скопинского маньяка" Мохова 2 августа. Подозреваемый ударил одного из собутыльников локтем в область шеи, после чего тот мгновенно умер. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина вместе с хозяином дома перенес тело на заброшенный участок.
Против Мохова СК возбудил уголовное дело по статье об укрывательстве преступления.
Дело "скопинского маньяка"
В 2000 году Виктор Мохов — слесарь из города Скопина Рязанской области
— похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он продержал их в подвале почти четыре года: в неволе одна из них дважды родила от Мохова, но преступник отбирал детей. Слесарь морил пленниц голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, травил слезоточивым газом. Девушек освободили в мае 2004 года, после того как им удалось передать на волю записку.
В 2005 году Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, но в 2012-м этот срок сократили на два месяца. Третьего марта 2021 года он вышел на свободу и вернулся в Скопин. За ним установили надзор по месту жительства: шесть лет Мохову нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он обязан дважды в месяц отмечаться в местной полиции.
Вскоре после освобождения "скопинский маньяк" дал интервью Ксении Собчак
, из-за чего полиция поставила вопрос об ужесточении надзора. Рязанский областной суд
дополнительно ограничил Мохову возможность общения с журналистами и посещения кафе и ресторанов. В июле этого года ему также запретили приближаться ближе чем на сто метров к детским садам, школам, детским поликлиникам и больницам.