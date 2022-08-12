https://ria.ru/20220812/manyak-1809101083.html

СК попросил отправить "скопинского маньяка" под домашний арест

СК попросил отправить "скопинского маньяка" под домашний арест - РИА Новости, 12.08.2022

СК попросил отправить "скопинского маньяка" под домашний арест

Следствие просит отправить "скопинского маньяка" Виктора Мохова, помогавшего скрыть следы убийства, под домашний арест, сообщили РИА Новости в Скопинском... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T12:03

2022-08-12T12:03

2022-08-12T12:22

происшествия

рязанская область

скопин

следственный комитет россии (ск рф)

рязанский областной суд

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РЯЗАНЬ, 12 авг – РИА Новости. Следствие просит отправить "скопинского маньяка" Виктора Мохова, помогавшего скрыть следы убийства, под домашний арест, сообщили РИА Новости в Скопинском районном суде Рязанской области."(Ходатайство поступило) от следователя, домашний арест", - заявили в суде. Собеседница агентства уточнила, что ходатайство поступило в пятницу, в настоящее время идет заседание.Как ранее сообщал СК, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе нашли тело местного жителя с признаками насильственной смерти. Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемый задержан и дал признательные показания. Как заявляло следствие, вечером 2 августа пьяный подозреваемый в ходе ссоры нанес мужчине удар локтем в область шеи, тот тут же умер. Чтобы скрыть следы убийства, подозреваемый вместе со знакомым перенес тело во двор заброшенного дома, полагает СК. Источник сообщал РИА Новости, что убийство произошло в доме Мохова, а сам он помогал переносить тело. СУСК по Рязанской области сообщило о возбуждении уголовного дела об укрывательстве преступления. Позднее СК опубликовал видео допроса Мохова и следственного эксперимента, где тот показал место, куда отнесли тело. Ранее из-за ночного отсутствия дома постановлением мирового судьи от 9 августа Мохову был назначен административный арест на 10 суток.В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили – до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта прошлого года. Решением суда за ним установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.Вскоре после того как Мохов дал интервью Ксении Собчак, полиция поставила вопрос об ужесточении надзора – в частности, предлагалось запретить ему общение с журналистами, походы в кафе и подобные заведения, а также обязать отмечаться в ОВД ежемесячно не дважды, а четырежды. В итоге Рязанский областной суд дополнительно запретил Мохову общаться с журналистами и посещать кафе. В июле текущего года суд вновь дополнил ему ограничения, введя запрет находиться ближе чем на расстоянии в 100 метров от детских садов, школ, детских поликлиник и больниц.

https://ria.ru/20220411/fsin-1782929388.html

https://ria.ru/20220809/mokhov-1808460072.html

рязанская область

скопин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, рязанская область, скопин, следственный комитет россии (ск рф), рязанский областной суд