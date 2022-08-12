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Скончался создатель "французского Дениски" художник Жан-Жак Сампе - РИА Новости, 12.08.2022
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Культура
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Скончался создатель "французского Дениски" художник Жан-Жак Сампе
Скончался создатель "французского Дениски" художник Жан-Жак Сампе - РИА Новости, 12.08.2022
Скончался создатель "французского Дениски" художник Жан-Жак Сампе
Французский художник Жан-Жак Сампе, создавший книгу "Маленький Николя", скончался в возрасте 89 лет, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T13:10
2022-08-12T13:10
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Французский художник Жан-Жак Сампе, создавший книгу "Маленький Николя", скончался в возрасте 89 лет, передает агентство Франс Пресс."Художник-юморист Жан-Жак Сампе мирно ушел из жизни вечером 11 августа в своем загородном доме в окружении супруги и близких друзей", – сообщил биограф художника Марк Лекарпантье.Смерть Сампе наступила менее чем за неделю до его 90-летия.Первая из серии книг о приключениях школьника Николя, написанных Рене Госсини и иллюстрированных Сампе, впервые появились в 1959 году. Истории о "французском аналоге Дениски" были переведены на 37 языков.В 2009 году книга была экранизирована и стала лидером французского кинопроката, только за первую неделю фильм посмотрели 1,1 миллиона зрителей.
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новости культуры, дети, книги, франция
Культура, Новости культуры, Дети, Книги, Франция
13:10 12.08.2022
 
Скончался создатель "французского Дениски" художник Жан-Жак Сампе

Художник Жан-Жак Сампе, создавший книгу "Маленький Николя", скончался в возрасте 89 лет

© AFP 2022 / Jacques DemarthonФранцузский художник Жан-Жак Сампе
Французский художник Жан-Жак Сампе - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AFP 2022 / Jacques Demarthon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Французский художник Жан-Жак Сампе, создавший книгу "Маленький Николя", скончался в возрасте 89 лет, передает агентство Франс Пресс.
"Художник-юморист Жан-Жак Сампе мирно ушел из жизни вечером 11 августа в своем загородном доме в окружении супруги и близких друзей", – сообщил биограф художника Марк Лекарпантье.
Смерть Сампе наступила менее чем за неделю до его 90-летия.
Первая из серии книг о приключениях школьника Николя, написанных Рене Госсини и иллюстрированных Сампе, впервые появились в 1959 году. Истории о "французском аналоге Дениски" были переведены на 37 языков.
В 2009 году книга была экранизирована и стала лидером французского кинопроката, только за первую неделю фильм посмотрели 1,1 миллиона зрителей.
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