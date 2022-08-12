https://ria.ru/20220812/malenkiynikolya-1809114624.html

Скончался создатель "французского Дениски" художник Жан-Жак Сампе

Скончался создатель "французского Дениски" художник Жан-Жак Сампе - РИА Новости, 12.08.2022

Скончался создатель "французского Дениски" художник Жан-Жак Сампе

Французский художник Жан-Жак Сампе, создавший книгу "Маленький Николя", скончался в возрасте 89 лет, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T13:10

2022-08-12T13:10

2022-08-12T13:10

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Французский художник Жан-Жак Сампе, создавший книгу "Маленький Николя", скончался в возрасте 89 лет, передает агентство Франс Пресс."Художник-юморист Жан-Жак Сампе мирно ушел из жизни вечером 11 августа в своем загородном доме в окружении супруги и близких друзей", – сообщил биограф художника Марк Лекарпантье.Смерть Сампе наступила менее чем за неделю до его 90-летия.Первая из серии книг о приключениях школьника Николя, написанных Рене Госсини и иллюстрированных Сампе, впервые появились в 1959 году. Истории о "французском аналоге Дениски" были переведены на 37 языков.В 2009 году книга была экранизирована и стала лидером французского кинопроката, только за первую неделю фильм посмотрели 1,1 миллиона зрителей.

https://ria.ru/20220811/khudozhnitsa-1808899629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, дети, книги, франция