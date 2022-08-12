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На "Армии-2022" впервые покажут макет новой российской орбитальной станции - РИА Новости, 12.08.2022
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На "Армии-2022" впервые покажут макет новой российской орбитальной станции
На "Армии-2022" впервые покажут макет новой российской орбитальной станции - РИА Новости, 12.08.2022
На "Армии-2022" впервые покажут макет новой российской орбитальной станции
"Роскосмос" представит макет новой российской орбитальной станции на форуме "Армия-2022", сообщили в госкорпорации. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T10:09
2022-08-12T11:14
роскосмос
форум "армия — 2022"
россия
космос - риа наука
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. "Роскосмос" представит макет новой российской орбитальной станции на форуме "Армия-2022", сообщили в госкорпорации.В компании уточнили, что специалисты сейчас готовят эскизный проект.Саму станцию планируется развернуть в два этапа, к концу первого она будет состоять из четырех модулей, затем добавятся еще три.Кроме того, посетителям покажут "сверхэкономичные и высокоресурсные двигательные установки космических аппаратов на базе холловских и ионных двигателей".Также на стене "Роскосмоса" можно будет увидеть макеты ракет "Ангара-1.2", "Рокот-М", "Союз-2", "Союз-2.1в", "Союз-5", "Протон-М", "Ангара-А5", "Ангара-А5М" и "Ангара-А5В", разгонных блоков "Бриз-М", "Фрегат-СБ" и КВТК, космических аппаратов "Электро-Л", "Арктика-М", "Обзор-Р", "Ресурс-ПМ", "Аист-2Д", "Аист-2Т", "Глонасс-К", "Скиф" и "Марафон", Международной космической станции, пилотируемого корабля "Союз МС" и пилотируемого транспортного корабля нового поколения, стартового комплекса для ракет "Ангара" на космодроме Восточный.Форум "Армия-2022" пройдет с 15 по 21 августа 2022 года в центре "Патриот" в подмосковной Кубинке.Россия решила завершить свое участие в проекте Международной космической станции в 2024 году.
https://ria.ru/20220812/robot-1809063176.html
https://ria.ru/20220812/ekzoskelet-1809052166.html
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роскосмос, форум "армия — 2022", россия, космос - риа наука
Роскосмос, Форум "Армия — 2022", Россия, Космос - РИА Наука
10:09 12.08.2022 (обновлено: 11:14 12.08.2022)
 
На "Армии-2022" впервые покажут макет новой российской орбитальной станции

"Роскосмос" покажет макет новой российской орбитальной станции на форуме "Армия-2022"

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЛоготип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. "Роскосмос" представит макет новой российской орбитальной станции на форуме "Армия-2022", сообщили в госкорпорации.

"Макет новой российской орбитальной станции впервые покажут общественности в павильоне VIP-3 госкорпорации "Роскосмос" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что специалисты сейчас готовят эскизный проект.
Саму станцию планируется развернуть в два этапа, к концу первого она будет состоять из четырех модулей, затем добавятся еще три.
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Кроме того, посетителям покажут "сверхэкономичные и высокоресурсные двигательные установки космических аппаратов на базе холловских и ионных двигателей".
Также на стене "Роскосмоса" можно будет увидеть макеты ракет "Ангара-1.2", "Рокот-М", "Союз-2", "Союз-2.1в", "Союз-5", "Протон-М", "Ангара-А5", "Ангара-А5М" и "Ангара-А5В", разгонных блоков "Бриз-М", "Фрегат-СБ" и КВТК, космических аппаратов "Электро-Л", "Арктика-М", "Обзор-Р", "Ресурс-ПМ", "Аист-2Д", "Аист-2Т", "Глонасс-К", "Скиф" и "Марафон", Международной космической станции, пилотируемого корабля "Союз МС" и пилотируемого транспортного корабля нового поколения, стартового комплекса для ракет "Ангара" на космодроме Восточный.
Форум "Армия-2022" пройдет с 15 по 21 августа 2022 года в центре "Патриот" в подмосковной Кубинке.
Россия решила завершить свое участие в проекте Международной космической станции в 2024 году.
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