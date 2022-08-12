10:09 12.08.2022 (обновлено: 11:14 12.08.2022)
На "Армии-2022" впервые покажут макет новой российской орбитальной станции
"Роскосмос" покажет макет новой российской орбитальной станции на форуме "Армия-2022"
Логотип госкорпорации "Роскосмос". Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. "Роскосмос" представит макет новой российской орбитальной станции на форуме "Армия-2022", сообщили в госкорпорации.
"Макет новой российской орбитальной станции впервые покажут общественности в павильоне VIP-3 госкорпорации "Роскосмос" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022", — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что специалисты сейчас готовят эскизный проект.
Саму станцию планируется развернуть в два этапа, к концу первого она будет состоять из четырех модулей, затем добавятся еще три.
Кроме того, посетителям покажут "сверхэкономичные и высокоресурсные двигательные установки космических аппаратов на базе холловских и ионных двигателей".
Также на стене "Роскосмоса" можно будет увидеть макеты ракет "Ангара-1.2", "Рокот-М", "Союз-2", "Союз-2.1в", "Союз-5", "Протон-М", "Ангара-А5", "Ангара-А5М" и "Ангара-А5В", разгонных блоков "Бриз-М", "Фрегат-СБ" и КВТК, космических аппаратов "Электро-Л", "Арктика-М", "Обзор-Р", "Ресурс-ПМ", "Аист-2Д", "Аист-2Т", "Глонасс-К", "Скиф" и "Марафон", Международной космической станции, пилотируемого корабля "Союз МС" и пилотируемого транспортного корабля нового поколения, стартового комплекса для ракет "Ангара" на космодроме Восточный.
Россия решила завершить свое участие в проекте Международной космической станции в 2024 году.