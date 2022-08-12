https://ria.ru/20220812/makeevka-1809061061.html
Украинские войска выпустили 11 снарядов натовского калибра по Макеевке
Украинские войска выпустили 11 снарядов натовского калибра по Макеевке - РИА Новости, 12.08.2022
Украинские войска выпустили 11 снарядов натовского калибра по Макеевке
Украинские войска дважды обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив за 15 минут 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T09:52
2022-08-12T09:52
2022-08-12T09:52
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив за 15 минут 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Второй обстрел ведомство зафиксировало в 9.15, украинские войска по этому же району Макеевки выпустили семь снарядов "натовского" калибра.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220811/spetsoperatsiya-1808881859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина
Украинские войска выпустили 11 снарядов натовского калибра по Макеевке
Украинские войска выпустили 11 снарядов натовского калибра по Макеевке в ДНР за 15 минут