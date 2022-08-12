https://ria.ru/20220812/lnr-1809088264.html

Медведев заявил, что ему не было страшно ехать в ЛНР

Медведев заявил, что ему не было страшно ехать в ЛНР - РИА Новости, 12.08.2022

Медведев заявил, что ему не было страшно ехать в ЛНР

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, что поехал в Донбасс, чтобы лучше защитить его жителей, и что ему не страшно, так как бояться должны РФ... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T11:36

2022-08-12T11:36

2022-08-12T11:36

специальная военная операция на украине

в мире

россия

дмитрий медведев

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, что поехал в Донбасс, чтобы лучше защитить его жителей, и что ему не страшно, так как бояться должны РФ. Накануне Медведев посетил ЛНР, где встретился с главами республик Донбасса и провел совещание по первоочередным мерам обеспечения безопасности в республиках."Чтобы лучше защитить жителей ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий", - сказал он журналистке Надане Фридрихсон на вопрос о цели поездки.На вопрос, не страшно ли ему, Медведев ответил отрицательно. "Не страшно. Пусть нас боятся", - сказал он.

https://ria.ru/20220721/vsu-1804035117.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, дмитрий медведев, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр