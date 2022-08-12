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Медведев заявил, что ему не было страшно ехать в ЛНР
Медведев заявил, что ему не было страшно ехать в ЛНР - РИА Новости, 12.08.2022
Медведев заявил, что ему не было страшно ехать в ЛНР
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, что поехал в Донбасс, чтобы лучше защитить его жителей, и что ему не страшно, так как бояться должны РФ... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T11:36
2022-08-12T11:36
2022-08-12T11:36
специальная военная операция на украине
в мире
россия
дмитрий медведев
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, что поехал в Донбасс, чтобы лучше защитить его жителей, и что ему не страшно, так как бояться должны РФ. Накануне Медведев посетил ЛНР, где встретился с главами республик Донбасса и провел совещание по первоочередным мерам обеспечения безопасности в республиках."Чтобы лучше защитить жителей ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий", - сказал он журналистке Надане Фридрихсон на вопрос о цели поездки.На вопрос, не страшно ли ему, Медведев ответил отрицательно. "Не страшно. Пусть нас боятся", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий медведев, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дмитрий Медведев, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведев заявил, что ему не было страшно ехать в ЛНР
Медведев заявил, что ему не было страшно ехать в ЛНР, и добавил, что бояться должны Россию