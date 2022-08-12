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Луганские разведчики уничтожили позицию украинских военных под Соледаром

Луганские разведчики уничтожили позицию украинских военных под Соледаром - РИА Новости, 12.08.2022

Луганские разведчики уничтожили позицию украинских военных под Соледаром

Разведчики Народной милиции ЛНР разбили позицию украинских военных под Соледаром в ДНР, соответствующее видео поступило в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T03:04

2022-08-12T03:04

2022-08-12T12:51

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ЛУГАНСК (ЛНР), 12 авг — РИА Новости. Разведчики Народной милиции ЛНР разбили позицию украинских военных под Соледаром в ДНР, соответствующее видео поступило в распоряжение РИА Новости.На кадрах видно, как ранним утром группа незаметно подошла к противнику.Итогом операции стало уничтожение замаскированной позиции украинских военных у полевой дороги. Со слов луганских разведчиков, пост противника располагался в лесопосадке и использовался для нападения на бойцов союзных сил.Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил об успехах в ходе спецоперации в агломерации Артемовск — Соледар — Северск. Подразделения, по его словам, с северо-востока зашли в Артемовск, а также почти достигли центра Соледара.Во вторник помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что бойцы Народной милиции ЛНР полностью контролируют территорию завода "КНАУФ-Гипс" на юго-востоке Соледара. До этого об установлении контроля над заводом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.

https://radiosputnik.ria.ru/20220811/lnr-1808873413.html

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Кадры огневого налета разведчиков Народной милиции ЛНР на позиции ВСУ под Соледаром В распоряжении РИА Новости оказались кадры огневого налета разведчиков Народной милиции ЛНР на позиции украинских военных под Соледаром. 2022-08-12T03:04 true PT1M07S

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