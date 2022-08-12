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Луганские разведчики уничтожили позицию украинских военных под Соледаром - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/lnr-1809043743.html
Луганские разведчики уничтожили позицию украинских военных под Соледаром
Луганские разведчики уничтожили позицию украинских военных под Соледаром - РИА Новости, 12.08.2022
Луганские разведчики уничтожили позицию украинских военных под Соледаром
Разведчики Народной милиции ЛНР разбили позицию украинских военных под Соледаром в ДНР, соответствующее видео поступило в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T03:04
2022-08-12T12:51
специальная военная операция на украине
в мире
лнр
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ЛУГАНСК (ЛНР), 12 авг — РИА Новости. Разведчики Народной милиции ЛНР разбили позицию украинских военных под Соледаром в ДНР, соответствующее видео поступило в распоряжение РИА Новости.На кадрах видно, как ранним утром группа незаметно подошла к противнику.Итогом операции стало уничтожение замаскированной позиции украинских военных у полевой дороги. Со слов луганских разведчиков, пост противника располагался в лесопосадке и использовался для нападения на бойцов союзных сил.Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил об успехах в ходе спецоперации в агломерации Артемовск — Соледар — Северск. Подразделения, по его словам, с северо-востока зашли в Артемовск, а также почти достигли центра Соледара.Во вторник помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что бойцы Народной милиции ЛНР полностью контролируют территорию завода "КНАУФ-Гипс" на юго-востоке Соледара. До этого об установлении контроля над заводом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.
https://radiosputnik.ria.ru/20220811/lnr-1808873413.html
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РИА Новости
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Кадры огневого налета разведчиков Народной милиции ЛНР на позиции ВСУ под Соледаром
В распоряжении РИА Новости оказались кадры огневого налета разведчиков Народной милиции ЛНР на позиции украинских военных под Соледаром.
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в мире, лнр, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЛНР, Украина
03:04 12.08.2022 (обновлено: 12:51 12.08.2022)
 
Луганские разведчики уничтожили позицию украинских военных под Соледаром

Разведчики Народной милиции ЛНР уничтожили позицию украинских военных под Соледаром

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК (ЛНР), 12 авг — РИА Новости. Разведчики Народной милиции ЛНР разбили позицию украинских военных под Соледаром в ДНР, соответствующее видео поступило в распоряжение РИА Новости.
На кадрах видно, как ранним утром группа незаметно подошла к противнику.
Бойцы Народной милиции ЛНР проводят зачистку Горского - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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Итогом операции стало уничтожение замаскированной позиции украинских военных у полевой дороги. Со слов луганских разведчиков, пост противника располагался в лесопосадке и использовался для нападения на бойцов союзных сил.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил об успехах в ходе спецоперации в агломерации Артемовск — Соледар — Северск. Подразделения, по его словам, с северо-востока зашли в Артемовск, а также почти достигли центра Соледара.
Во вторник помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что бойцы Народной милиции ЛНР полностью контролируют территорию завода "КНАУФ-Гипс" на юго-востоке Соледара. До этого об установлении контроля над заводом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.
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