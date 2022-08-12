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В Южной Корее выросло число жертв ливней - РИА Новости, 12.08.2022
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В Южной Корее выросло число жертв ливней
В Южной Корее выросло число жертв ливней - РИА Новости, 12.08.2022
В Южной Корее выросло число жертв ливней
Число жертв ливней, прошедших на этой неделе в Южной Корее, возросло до 13 человек, судьба еще шести остается неизвестной, передает агентство Рёнхап со ссылкой... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T09:02
2022-08-12T09:40
в мире
сеул
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СЕУЛ, 12 авг – РИА Новости. Число жертв ливней, прошедших на этой неделе в Южной Корее, возросло до 13 человек, судьба еще шести остается неизвестной, передает агентство Рёнхап со ссылкой на местные власти.Ранее сообщалось об 11 погибших. По данным Корейского метеорологического управления (KMA), с понедельника по утро среды в Сеуле выпало в общей сложности 525 миллиметров осадков. В столичном регионе и ближайших провинциях было затоплено 2676 домов и зданий, большинство из них в Сеуле, 4807 человек по всей стране были временно эвакуированы.По данным агентства, был найден еще один человек из числа пропавших, в результате чего число жертв возросло до 13. Без вести пропавшими остаются еще шесть граждан. Ранения получили 18 человек. Почти 6,3 тысячи человек были эвакуированы или покинули свои дома.По состоянию на вечер четверга KMA отменило предупреждение о ливнях в большинстве районов страны. Сейчас в Сеуле ясная погода.
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в мире, сеул
В мире, Сеул
09:02 12.08.2022 (обновлено: 09:40 12.08.2022)
 
В Южной Корее выросло число жертв ливней

Рёнхап: в Южной Корее число жертв ливней выросло до 13 человек, шесть человек пропали

© AP Photo / Lee Jin-manСкорая помощь в Южной Корее
Скорая помощь в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Скорая помощь в Южной Корее. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 12 авг – РИА Новости. Число жертв ливней, прошедших на этой неделе в Южной Корее, возросло до 13 человек, судьба еще шести остается неизвестной, передает агентство Рёнхап со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось об 11 погибших. По данным Корейского метеорологического управления (KMA), с понедельника по утро среды в Сеуле выпало в общей сложности 525 миллиметров осадков. В столичном регионе и ближайших провинциях было затоплено 2676 домов и зданий, большинство из них в Сеуле, 4807 человек по всей стране были временно эвакуированы.
По данным агентства, был найден еще один человек из числа пропавших, в результате чего число жертв возросло до 13. Без вести пропавшими остаются еще шесть граждан. Ранения получили 18 человек. Почти 6,3 тысячи человек были эвакуированы или покинули свои дома.
По состоянию на вечер четверга KMA отменило предупреждение о ливнях в большинстве районов страны. Сейчас в Сеуле ясная погода.
Последствия сильных дождей в Сеуле, Южная Корея. 9 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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