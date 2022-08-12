https://ria.ru/20220812/livni-1809055434.html

В Южной Корее выросло число жертв ливней

В Южной Корее выросло число жертв ливней - РИА Новости, 12.08.2022

В Южной Корее выросло число жертв ливней

Число жертв ливней, прошедших на этой неделе в Южной Корее, возросло до 13 человек, судьба еще шести остается неизвестной, передает агентство Рёнхап со ссылкой... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T09:02

2022-08-12T09:02

2022-08-12T09:40

в мире

сеул

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/111110/61/1111106180_0:118:2000:1243_1920x0_80_0_0_dffddcb1bbb0f6dfb5d743b680105528.jpg

СЕУЛ, 12 авг – РИА Новости. Число жертв ливней, прошедших на этой неделе в Южной Корее, возросло до 13 человек, судьба еще шести остается неизвестной, передает агентство Рёнхап со ссылкой на местные власти.Ранее сообщалось об 11 погибших. По данным Корейского метеорологического управления (KMA), с понедельника по утро среды в Сеуле выпало в общей сложности 525 миллиметров осадков. В столичном регионе и ближайших провинциях было затоплено 2676 домов и зданий, большинство из них в Сеуле, 4807 человек по всей стране были временно эвакуированы.По данным агентства, был найден еще один человек из числа пропавших, в результате чего число жертв возросло до 13. Без вести пропавшими остаются еще шесть граждан. Ранения получили 18 человек. Почти 6,3 тысячи человек были эвакуированы или покинули свои дома.По состоянию на вечер четверга KMA отменило предупреждение о ливнях в большинстве районов страны. Сейчас в Сеуле ясная погода.

https://ria.ru/20220809/dozhdi-1808196961.html

сеул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сеул