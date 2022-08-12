https://ria.ru/20220812/litva-1809160347.html

Китай ввел санкции против замминистра транспорта Литвы

Китай ввел санкции против замминистра транспорта Литвы - РИА Новости, 12.08.2022

Китай ввел санкции против замминистра транспорта Литвы

Китай вводит санкции против заместителя министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте, а также приостанавливает любые обмены с данным... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T14:36

2022-08-12T14:36

2022-08-12T14:53

в мире

литва

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ПЕКИН, 12 авг – РИА Новости. Китай вводит санкции против заместителя министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте, а также приостанавливает любые обмены с данным министерством из-за визита литовской делегации во главе с Вайчюкявичюте на Тайвань, сообщил в пятницу МИД КНР.В сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД КНР, отмечается, что заместитель министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте посетила Тайвань, нарушив принцип "одного Китая", "серьезно вмешиваясь во внутренние дела Китая и подрывая суверенитет и территориальную целостность Китая"."В ответ на злостные и провокационные действия Вайчюкявичюте китайская сторона приняла следующие решения: ввести санкции против Вайчюкявичюте, приостановить любые формы обмена с министерством транспорта и коммуникаций Литвы, а также приостановить обмены и сотрудничество в области международных автомобильных перевозок с Литвой", - говорится в сообщении.В четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай решительно осуждает визит делегации из Литвы на Тайвань и ответит "твердым контрударом".Седьмого августа делегация из Литвы во главе с заместителем министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте прибыла на Тайвань с пятидневным визитом, сообщил ранее МИД острова.Отношения Литвы и Китая обострились после того, как в Вильнюсе было открыто официальное представительство Тайваня. В связи с этим МИД Китая выразил Литве протест. Позже Китай в одностороннем порядке понизил уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220812/krizis-1809047397.html

https://ria.ru/20220812/tayvan-1809019735.html

литва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, литва